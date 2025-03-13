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Турция стремится продлить освобождение от санкций США для покупки российского газа

Киев • УНН

 • 14936 просмотра

Турция стремится продлить освобождение от санкций США, чтобы продолжать импорт российского газа. Срок действия текущих льгот для "Газпромбанка" истекает 20 марта.

Турция стремится продлить освобождение от санкций США для покупки российского газа

Турция стремится продлить освобождение США от санкций, что позволит ей продолжать покупать российский природный газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, осведомленных об этом вопросе, передает УНН.

Турция никогда публично не заявляла, когда истекает срок освобождения от санкций в отношении АО "Газпромбанк", предоставленного в декабре. Однако чиновники заявили, что период освобождения должен закончиться 20 марта — через неделю — и что Анкара работает над его продлением. Они попросили не называть их имен, поскольку этот вопрос не является публичным.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных национального энергетического регулятора, более 45% импорта газа в Турцию в прошлом году поступило из россии. Эти поставки имели решающее значение во время более холодной, чем обычно, зимы и останутся важными летом, поскольку ожидается снижение выработки гидроэлектроэнергии.

Министр финансов Мехмет Шимшек на этой неделе должен провести телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы запросить продление, сообщили чиновники.

В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка, важного канала для платежей за энергоносители, чтобы сократить доходы россии от продажи газа, но позже предоставили освобождение от санкций крупным импортерам Турции и Венгрии.

Министерство финансов и казначейства Турции, а также Министерство энергетики отказались от комментариев. Министерство финансов США не сразу ответило на запрос о комментарии вне обычного рабочего времени.

Напомним

21 ноября 2024 года США ввели новые санкции против российского финансового сектора, включая "Газпромбанк" и более 50 банков. Санкции также коснулись 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников россии.

Вместе с санкциями Министерство финансов США также выдало две новые общие лицензии, позволяющие американским организациям сворачивать операции с участием "Газпромбанка", среди других финансовых учреждений, и принимать меры по отказу от долговых обязательств или акций, выпущенных "Газпромбанком".

Алина Волянская

Алина Волянская

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