Министерство транспорта России изменило изображение Крымского моста на официальной инфографике, оставив только одну железнодорожную арку. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

На опубликованной 24 ноября инфографике с рекомендациями по поездкам в оккупированный Крым и в обратном направлении мост изобразили только с одной 227-метровой аркой. В то же время еще 19 ноября, уже после украинских ударов, российское ведомство использовало изображение конструкции с двумя арками.

Минтранс РФ предложил по 5 способов добраться до полуострова и покинуть его. Однако все они предусматривают использование железной дороги, поскольку автомобильная часть моста разрушена, а авиасообщение российские власти приостановили еще в феврале 2022 года.

Восстановление моста может продлиться годами

По информации издания, обломки разрушенных конструкций также практически сделали невозможным проход судов из Черного моря в Азовское через Керчь-Еникальский канал.

Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров признал, что в настоящее время российские власти не могут назвать даже приблизительные сроки полного восстановления моста. Специалисты продолжают обследовать поврежденные конструкции.

Всего с 16 по 19 ноября Крымский мост подвергся 3 украинским атакам. В результате самой разрушительной из них, по данным издания, в Керченский пролив обрушились арка и 270 метров автомобильного полотна.

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