В России официально начали изображать Крымский мост без разрушенной украинскими ударами арки
Киев • УНН
Минтранс РФ показал Крымский мост только с одной железнодорожной аркой после трёх украинских атак. Сроки восстановления неизвестны.
Министерство транспорта России изменило изображение Крымского моста на официальной инфографике, оставив только одну железнодорожную арку. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
На опубликованной 24 ноября инфографике с рекомендациями по поездкам в оккупированный Крым и в обратном направлении мост изобразили только с одной 227-метровой аркой. В то же время еще 19 ноября, уже после украинских ударов, российское ведомство использовало изображение конструкции с двумя арками.
Минтранс РФ предложил по 5 способов добраться до полуострова и покинуть его. Однако все они предусматривают использование железной дороги, поскольку автомобильная часть моста разрушена, а авиасообщение российские власти приостановили еще в феврале 2022 года.
Восстановление моста может продлиться годами
По информации издания, обломки разрушенных конструкций также практически сделали невозможным проход судов из Черного моря в Азовское через Керчь-Еникальский канал.
Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров признал, что в настоящее время российские власти не могут назвать даже приблизительные сроки полного восстановления моста. Специалисты продолжают обследовать поврежденные конструкции.
Всего с 16 по 19 ноября Крымский мост подвергся 3 украинским атакам. В результате самой разрушительной из них, по данным издания, в Керченский пролив обрушились арка и 270 метров автомобильного полотна.
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