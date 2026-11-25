Украина за январь – октябрь 2026 года увеличила экспорт нефти в денежном выражении в 11 раз — до 269 млн долларов. Физические объемы поставок выросли в восемь раз, превысив 422 тыс. тонн. Основными покупателями украинского сырья стали Словакия, Румыния и Венгрия.

УНН разобрался, сколько Украина зарабатывает на продаже нефти, почему вынуждена экспортировать сырье вместо готового топлива и какие последствия это может иметь для экономики и энергетической безопасности страны.

Украина устанавливает рекорды по экспорту нефти

По данным Государственной таможенной службы, за десять месяцев 2026 года Украина экспортировала в страны Европейского союза 422 779 тонн нефти общей стоимостью около 269 млн долларов. За аналогичный период прошлого года стоимость экспорта составляла лишь 24,2 млн долларов.

Для украинской нефтедобывающей отрасли нынешние показатели — беспрецедентные. В 2021 году Украина продала за рубеж около 90 тыс. тонн нефти, а по итогам всего 2025 года — 181 тыс. тонн. Таким образом, за десять месяцев 2026 года страна экспортировала более чем в 2,3 раза больше нефтяного сырья, чем за весь предыдущий год.

Если мы посмотрим на динамику экспорта украинской нефти, то увидим следующее:

По оценке аналитиков нефтяного рынка, до конца 2026 года экспорт украинской нефти может достичь полумиллиона тонн, что станет историческим максимумом.

Однако сразу отметим, что увеличение экспорта не означает пропорционального роста добычи. В значительной степени речь идет о переориентации сырья, которое ранее могло использоваться для производства топлива внутри страны, на внешние рынки.

Кто покупает украинскую нефть в мире

Практически весь украинский нефтяной экспорт в 2026 году приходится на три страны Европейского союза. Крупнейшим покупателем остается Словакия, обеспечивающая более двух третей стоимости поставок.

За год стоимость поставок украинской нефти в Словакию увеличилась примерно в восемь раз, а в Румынию — почти в 38 раз. Венгрия стала новым направлением экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Украинские поставщики также рассматривают возможность выхода на рынки Польши и Чехии. С потенциальными покупателями уже ведутся переговоры.

Расширение географии экспорта позволило бы украинским нефтедобывающим предприятиям уменьшить зависимость от отдельных покупателей. Пока же высокая концентрация поставок создает риски, связанные с изменениями спроса, условий контрактов и доступности перерабатывающих мощностей в странах-партнерах.

За сколько Украина продает нефть за рубеж

С учетом общей стоимости и физического объема экспорта средняя расчетная стоимость тонны украинской нефти за десять месяцев 2026 года составляла около 636 долларов, или примерно 87 долларов за баррель. Однако стоимость отдельных партий может отличаться в зависимости от характеристик сырья, его плотности, содержания серы, условий поставки, логистических расходов и конъюнктуры мирового рынка.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в октябре 2026 года средняя спотовая цена нефти марки Brent составляла около 124 долларов за баррель. Но напрямую сравнивать этот показатель со средней стоимостью украинского экспорта за десять месяцев некорректно из-за разных отчетных периодов и характеристик сырья. Кроме того, Министерство экономики и окружающей среды Украины определило фактическую цену реализации нефти и газового конденсата для расчета рентной платы за октябрь 2026 года на уровне 35 440,15 грн за тонну без НДС.

Почему Украина увеличила экспорт нефтяного сырья

Одной из главных причин стремительного роста экспорта стали последствия российских атак на украинскую нефтеперерабатывающую промышленность.

По словам директора ExPro Consulting Геннадия Кобаля, в 2026 году в результате российских обстрелов остановилась работа Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. До начала полномасштабной войны предприятие обеспечивало значительную часть внутреннего производства бензина и дизельного топлива. Повреждение нефтеперерабатывающих мощностей существенно ограничило возможности использования сырья украинской добычи.

Нефтедобывающие предприятия не могут без последствий приостанавливать производственные процессы из-за отсутствия внутреннего спроса. Сокращение добычи означало бы потерю доходов, ухудшение финансового положения компаний и необходимость дополнительных расходов на последующее восстановление производства. Поэтому экспорт стал одним из главных способов сохранения деятельности отрасли. Продажа нефти за границу позволяет предприятиям получать средства для финансирования текущей работы, уплаты налогов, обслуживания оборудования и инвестиций в добычу.

Почему Украина продаёт нефть вместо готового топлива

Проблема зависимости от импортных нефтепродуктов существовала в Украине ещё до начала полномасштабной войны. Собственное производство не обеспечивало всех потребностей внутреннего рынка, особенно в части дизельного топлива. После российского вторжения в 2022 году и повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры эта зависимость существенно усилилась.

Одной из возможных альтернатив прямому экспорту сырья могла бы стать переработка нефти на условиях толлинга за рубежом, так называемый толлинг.

При такой модели украинское предприятие передаёт нефть иностранному заводу для переработки, оплачивает соответствующие услуги и получает готовые нефтепродукты для дальнейшей реализации. Однако, по информации отраслевых изданий, европейские нефтеперерабатывающие предприятия не проявили достаточной заинтересованности в такой форме сотрудничества с украинскими компаниями. В результате производители сосредоточились на прямой продаже сырья, а потребности внутреннего рынка удовлетворяются преимущественно за счёт закупки готовых нефтепродуктов за рубежом.

Сколько Украина тратит на импорт топлива

По информации Консалтинговой группы "А-95", в течение января – октября 2026 года Украина импортировала около 5,3 млн тонн дизельного топлива, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт автомобильных бензинов за тот же период увеличился на 12% — до 1,42 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками бензина за десять месяцев 2026 года стали:

Литва — 460 тыс. тонн;

Польша — 290 тыс. тонн;

Румыния — 280 тыс. тонн;

Германия — 180 тыс. тонн;

Греция — 110 тыс. тонн.

Одним из ключевых поставщиков дизельного топлива остаётся польский концерн ORLEN, который за десять месяцев направил в Украину более 1,4 млн тонн соответствующей продукции.

Кроме того, по данным аналитического центра DiXi Group, только за первое полугодие 2026 года Украина потратила 4,6 млрд долларов на импорт нефти и нефтепродуктов, кроме сырых. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года расходы выросли на 63,5%. За тот же период экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов принёс Украине около 98,6 млн долларов.

Иными словами, расходы на закупку несырьевых нефтепродуктов за рубежом в первом полугодии превышали стоимость экспорта нефтяного сырья почти в 47 раз. Хотя эти товарные категории нельзя полностью сравнивать, такое соотношение демонстрирует масштаб зависимости Украины от внешних поставок.

Повлияет ли рост экспорта нефти на цены на АЗС

Увеличение объёмов продажи украинской нефти за границу само по себе не создаёт предпосылок для снижения розничных цен на топливо.

В условиях высокой импортозависимости стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС определяют прежде всего цены на европейских рынках нефтепродуктов, курс гривны к иностранным валютам, налоговая нагрузка, расходы на транспортировку и торговые наценки. Рост мировых цен или нарушение международных цепочек поставок могут привести к удорожанию топлива в Украине независимо от объёмов собственной нефтедобычи.

Восстановление внутренней переработки могло бы усилить конкуренцию на топливном рынке и сократить отдельные логистические расходы. Однако наличие собственных НПЗ также не гарантирует автоматического удешевления топлива, поскольку его себестоимость зависит от многих экономических факторов.

Топливо продолжает дешеветь: где водители могут сэкономить до 450 гривен на баке

Что получает и что теряет украинская экономика от экспорта сырой нефти

Экспорт сырой нефти обеспечивает Украине валютные поступления, помогает поддерживать работу нефтедобывающей промышленности, сохранять рабочие места и развивать торговые отношения со странами ЕС. Но отсутствие достаточных возможностей внутренней переработки ограничивает создание добавленной стоимости в Украине.

Переработка нефти позволила бы Киеву производить бензин, дизельное и авиационное топливо, битум и другие продукты, используемые в транспорте, промышленности и строительстве. Когда же Украина экспортирует сырье и закупает готовые нефтепродукты, значительная часть экономической деятельности, связанной с переработкой, осуществляется за пределами страны.

Отдельной проблемой остается энергетическая безопасность. Зависимость от внешних поставщиков делает украинский рынок чувствительным к международным кризисам, дефициту нефтепродуктов и логистическим ограничениям.

Сможет ли Украина восстановить собственную нефтепереработку в 2027 году

Эксперты объясняют, что дальнейшее развитие украинской нефтяной отрасли будет зависеть от ситуации с безопасностью, возможностей восстановления промышленных предприятий, доступности финансирования и экономической целесообразности инвестиций. Одним из потенциальных направлений может стать развитие малых и модульных нефтеперерабатывающих предприятий. Но следует понимать, что такие проекты требуют значительных капиталовложений, современных технологий, соблюдения экологических требований и обеспечения надлежащего качества готового топлива.

Другим вариантом остается углубление сотрудничества с европейскими нефтеперерабатывающими компаниями, в частности поиск партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов.

Но в краткосрочной перспективе экспорт сырой нефти останется одним из способов адаптации украинской нефтедобывающей отрасли к условиям войны.