Польша попросила союзников изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной, когда они направляются к территории НАТО, после того как на прошлой неделе в стране упали три снаряда. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Варшава предложила обсудить эту идею во время встречи послов стран — членов Организации Североатлантического договора в Брюсселе в понедельник, 23 ноября, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. «Некоторые страны поддержали предложение, но обсуждение было предварительным, и никакого решения принято не было», — сказали источники.

Эта идея является спорной, поскольку она расширит оборонные действия НАТО в Украине — шаг, который потенциально может поставить союзников под угрозу прямой конфронтации с Россией, отмечает издание.

После встречи НАТО объявило о развертывании в Польше самолёта системы воздушного предупреждения и контроля для мониторинга восточного региона страны и рассмотрения вопроса о направлении дополнительных средств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу обвинил Москву в «преднамеренной провокации» после нарушения воздушного пространства, которое произошло вблизи места, где тысячи международных военнослужащих проводили военные учения.

Польша вместе с другими восточными членами НАТО, такими как Румыния и страны Балтии, неоднократно подвергалась вторжениям ракет и дронов на фоне того, как Москва усиливает свои атаки на Украину. В ответ Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и военным объектам, пишет издание.

«В понедельник в Брюсселе обсуждение не вдавалось в подробности относительно того, что потенциальный ответ НАТО будет означать с точки зрения ресурсов», — сообщили источники.

По их словам, «это потенциально потребует от Киева направлять предупреждения и предоставлять альянсу доступ к своему воздушному пространству». «Но любой такой шаг также потребует единогласия союзников, которого, по словам источников, нет, а также координации со стороны главнокомандующего войсками НАТО».

«Эта дискуссия продолжается», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду, 25 ноября, в эфире радио RMF FM, отвечая на вопрос о возможности перехвата ракет до их входа в воздушное пространство НАТО. «Это началось не просто сейчас. Это продолжается уже давно. Но, по моему мнению, одна страна сама по себе явно не способна на это», — отметил он.

Косиняк-Камыш сказал, что видит «большую готовность обсуждать этот вопрос» со стороны союзников, но «пока нет решимости» действовать.

Представитель НАТО не ответил на запрос о комментарии. Представитель Министерства обороны Польши отказался от комментариев.

«Это решение также несёт риски, поскольку потенциально может сделать НАТО стороной конфликта», — сказали источники. «Это черта, которую альянс пытается не переходить», — сказал один чиновник из восточной страны — члена альянса на условиях анонимности.

В то же время растущее число случаев диверсий по всей Европе вызвало вопросы о том, где альянс должен провести границу в противостоянии угрозе со стороны России, что побудило некоторых чиновников призвать к более решительному ответу.

«Ракета или дрон, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу», — заявил в среду, 25 ноября, Польскому общественному радио министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Я считаю, что сбивание ракеты над Украиной по просьбе Украины подпадало бы под определение самообороны», — отметил он.

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