20 членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий во главе с конгрессменами Доном Бэконом, Пэтом Райаном и Гилом Сиснеросом призвали президента Дональда Трампа отозвать приглашение для российского лидера владимира путина на саммит "Большой 20-ки" (G20) в Майами. Об этом говорится в тексте письма от 19 ноября 2026 года, передает УНН.

Причинами для отзыва приглашения конгрессмены от Республиканской и Демократической партий назвали продолжающееся более 4 лет полномасштабное российское вторжение в Украину, а также вероятную передачу россией разведывательных данных Ирану, в результате чего 12 американских военнослужащих получили ранения из-за ракетно-дронового удара Ирана по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии в марте 2026 года.

Настоятельно призываем вас немедленно отозвать это приглашение. россия не только начала неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину более четырех лет назад, но и сейчас поступают тревожные сообщения о том, что она предоставила Ирану спутниковые снимки и соответствующие разведданные, которые могли способствовать нанесению Ираном ударов по американским войскам… Сейчас не время для экономического сотрудничества или дискуссий с россией — за исключением обсуждения прекращения ее несправедливой войны — будь то в рамках саммита G20 или на любой другой площадке. Мы должны и впредь добиваться того, чтобы россия несла ответственность за свои ужасные действия, от которых страдают как американские военнослужащие, так и народ Украины