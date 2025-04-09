Республиканская партия (Соединенные Штаты)

Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить расходы в Штатах на 1 триллион долларов. Он будет настаивать на масштабных сокращениях расходов.
В МИД Украины отреагировали на слова Виктории Спартц относительно территорий. Спикер МИД подчеркнул, что вся украинская земля всегда будет украинской.
Опрос WSJ выявил раскол во взглядах американцев на помощь Украине. 79% республиканцев против финансовой поддержки, а 83% демократов – за.
Эл Грин заявил, что Трамп не заслуживает быть президентом, и инициирует процедуру импичмента в течение 30 дней. Тысячи американцев протестуют против политики Трампа.
Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня после возвращения на должность – 43%. Причиной является возмущение американцев его тарифной политикой и утечка информации об ударах по Йемену.
Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.
Конгрессмен Бэкон призвал США решительно противостоять любым попыткам вознаградить путина за его агрессию. Он подчеркнул важность поддержки суверенитета Украины.
Демократы штата Колорадо согласились снять портрет Дональда Трампа из галереи президентов после его жалобы в Truth Social. Запрос поступил от республиканцев.
46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в войне с россией, поддержка выросла на 16% с декабря. Большинство хочет, чтобы США помогли Украине вернуть территории.
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.
Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.
Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают действия Трампа в экономике слишком непредсказуемыми, особенно в отношении импортных тарифов. 70% ожидают роста цен.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прекращении работы правительства из-за действий Демократической партии. Конгресс планирует проголосовать за резолюцию о временном финансировании, чтобы предотвратить "шатдаун".
Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Республиканцы поддержали инициативу, считая, что ООН не соответствует интересам США и программе "Америка превыше всего".
Член Палаты представителей США Даррелл Исса выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Республиканец не объяснил, за какие именно заслуги экс-президент США заслуживает эту награду.
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз встретилась с республиканцами для обсуждения сокращений в Департаменте эффективности правительства под руководством Маска. Сенаторы требуют большей прозрачности в отношении изменений в федеральных агентствах.
Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.
Сенаторы-республиканцы представили законопроект о прекращении членства США в ООН и ее финансирования. Инициаторы критикуют ООН как платформу для нападок на США.
Президент Украины провел разговор с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку Конгресса США и отметил конструктивный подход Грэма.
Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.
Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.
Селена Гомес оказалась в центре скандала после видео в поддержку иммигрантов, пострадавших от депортационных рейдов Трампа. Бывший кандидат в Сенат от республиканцев призвал депортировать певицу, на что она иронично ответила.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев не поддерживают некоторые первые указы Трампа. 59% выступают против отмены гражданства по праву рождения, а 70% против переименования Мексиканского залива.
Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.
Министр обороны США Пит Гегсет объявил о планах создания системы противоракетной обороны по типу израильского "Железного купола". Raytheon и Rafael уже работают над адаптацией системы для территории США.
Республиканка Сьюзи Уайлз отклонила запрос Илона Маска о размещении офиса в Западном крыле. Вместо этого команда Маска будет работать в здании Эйзенхауэра напротив Белого дома.
Министры иностранных дел Дании и США провели 20-минутные переговоры по вопросам безопасности. Стороны согласились отдельно обсудить тему Гренландии с участием представителей острова.
Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры Республиканской партии встретятся с Трампом в Белом доме.