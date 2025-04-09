Республиканская партия (Соединенные Штаты)

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26215 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36294 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44732 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52277 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64819 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55409 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54945 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117703 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81352 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224744 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31788 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83948 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17977 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14851 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15389 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84170 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117699 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224740 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402047 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394582 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10412 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13914 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15016 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18125 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74707 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Республиканская партия (Соединенные Штаты)

Новости по теме

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.

политика • 9 апреля, 09:25 • 37470 просмотра

Трамп заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить расходы в Штатах на 1 триллион долларов. Он будет настаивать на масштабных сокращениях расходов.

Новости Мира • 9 апреля, 05:44 • 3258 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

В МИД Украины отреагировали на слова Виктории Спартц относительно территорий. Спикер МИД подчеркнул, что вся украинская земля всегда будет украинской.

политика • 8 апреля, 06:39 • 134011 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

Опрос WSJ выявил раскол во взглядах американцев на помощь Украине. 79% республиканцев против финансовой поддержки, а 83% демократов – за.

политика • 7 апреля, 11:10 • 35931 просмотра

"На каждого Голиафа найдется Давид": в Конгрессе инициируют импичмент Трампу

Эл Грин заявил, что Трамп не заслуживает быть президентом, и инициирует процедуру импичмента в течение 30 дней. Тысячи американцев протестуют против политики Трампа.

политика • 6 апреля, 02:55 • 11388 просмотра

Рейтинг Трампа упал до самой низкой отметки с момента возвращения в Белый дом - опрос

Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня после возвращения на должность – 43%. Причиной является возмущение американцев его тарифной политикой и утечка информации об ударах по Йемену.

политика • 3 апреля, 21:13 • 5078 просмотра

Несмотря на миллионные вложения Илона Маска: на выборах в Верховный суд Висконсина побеждает поддерживаемый демократами судья

Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.

Новости Мира • 2 апреля, 10:00 • 16602 просмотра

Конгрессмен-республиканец Бэкон: США должны противостоять подходам, вознаграждающим путина за агрессию

Конгрессмен Бэкон призвал США решительно противостоять любым попыткам вознаградить путина за его агрессию. Он подчеркнул важность поддержки суверенитета Украины.

Война • 1 апреля, 04:37 • 25578 просмотра

В капитолии штата Колорадо согласились снять портрет Трампа после критики президента США

Демократы штата Колорадо согласились снять портрет Дональда Трампа из галереи президентов после его жалобы в Truth Social. Запрос поступил от республиканцев.

Новости Мира • 25 марта, 13:29 • 19323 просмотра

В США значительное количество граждан поддерживают усиление помощи Украине - опрос

46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в войне с россией, поддержка выросла на 16% с декабря. Большинство хочет, чтобы США помогли Украине вернуть территории.

политика • 18 марта, 15:13 • 13913 просмотра

Сенат США принял бюджетный законопроект, чтобы избежать шатдауна

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.

Новости Мира • 14 марта, 22:37 • 17167 просмотра

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.

политика • 13 марта, 03:33 • 105269 просмотра

Большинство американцев считают экономическую политику Трампа нестабильной - опрос

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают действия Трампа в экономике слишком непредсказуемыми, особенно в отношении импортных тарифов. 70% ожидают роста цен.

Новости Мира • 12 марта, 22:57 • 14351 просмотра

"Они хотят уничтожить страну": Трамп предупредил о возможном "шатдауне" в США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прекращении работы правительства из-за действий Демократической партии. Конгресс планирует проголосовать за резолюцию о временном финансировании, чтобы предотвратить "шатдаун".

политика • 10 марта, 03:47 • 31107 просмотра

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Республиканцы поддержали инициативу, считая, что ООН не соответствует интересам США и программе "Америка превыше всего".

Новости Мира • 5 марта, 02:45 • 105672 просмотра

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей США Даррелл Исса выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Республиканец не объяснил, за какие именно заслуги экс-президент США заслуживает эту награду.

политика • 3 марта, 23:18 • 71353 просмотра

Сенаторы из партии Трампа выразили беспокойство относительно DOGE Маска главе аппарата Белого дома

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз встретилась с республиканцами для обсуждения сокращений в Департаменте эффективности правительства под руководством Маска. Сенаторы требуют большей прозрачности в отношении изменений в федеральных агентствах.

Новости Мира • 27 февраля, 10:57 • 20431 просмотра

Палата представителей США одобрила поддержанный Трампом законопроект о расходах на триллионы

Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.

Новости Мира • 26 февраля, 09:59 • 24034 просмотра

Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН

Сенаторы-республиканцы представили законопроект о прекращении членства США в ООН и ее финансирования. Инициаторы критикуют ООН как платформу для нападок на США.

политика • 21 февраля, 07:57 • 49388 просмотра

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Президент Украины провел разговор с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку Конгресса США и отметил конструктивный подход Грэма.

Война • 19 февраля, 22:36 • 111395 просмотра

Суд обязал администрацию Трампа возобновить финансирование иностранной помощи

Судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.

политика • 14 февраля, 07:51 • 30168 просмотра

Руководитель нефтяной компании Крис Райт возглавит Министерство энергетики США

Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.

Новости Мира • 4 февраля, 04:02 • 25780 просмотра

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес оказалась в центре скандала после видео в поддержку иммигрантов, пострадавших от депортационных рейдов Трампа. Бывший кандидат в Сенат от республиканцев призвал депортировать певицу, на что она иронично ответила.

УНН Lite • 30 января, 15:57 • 140218 просмотра

Американцы негативно воспринимают некоторые из первых шагов Трампа - опрос

Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев не поддерживают некоторые первые указы Трампа. 59% выступают против отмены гражданства по праву рождения, а 70% против переименования Мексиканского залива.

Общество • 29 января, 13:58 • 23989 просмотра

Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ

Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.

Новости Мира • 28 января, 15:27 • 24120 просмотра

Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США - глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет объявил о планах создания системы противоракетной обороны по типу израильского "Железного купола". Raytheon и Rafael уже работают над адаптацией системы для территории США.

Новости Мира • 27 января, 20:00 • 32962 просмотра

Маск получил отказ на офис в Западном крыле Белого дома от Сьюзи Уайлз

Республиканка Сьюзи Уайлз отклонила запрос Илона Маска о размещении офиса в Западном крыле. Вместо этого команда Маска будет работать в здании Эйзенхауэра напротив Белого дома.

Новости Мира • 25 января, 23:25 • 55658 просмотра

Дания и США договорились обсудить вопрос Гренландии позже

Министры иностранных дел Дании и США провели 20-минутные переговоры по вопросам безопасности. Стороны согласились отдельно обсудить тему Гренландии с участием представителей острова.

Новости Мира • 24 января, 19:13 • 39042 просмотра

Конгрессмен предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.

Новости Мира • 24 января, 09:00 • 25978 просмотра

Трамп встретится с лидерами республиканцев в Белом доме

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры Республиканской партии встретятся с Трампом в Белом доме.

Новости Мира • 21 января, 19:00 • 40766 просмотра