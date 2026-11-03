В США начались выборы в Конгресс: демократы опережают республиканцев

В нескольких штатах США открылись избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Они определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение последних двух лет президентства Дональда Трампа. Миллионы американцев уже проголосовали досрочно. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Согласно агрегированным данным опросов издания, накануне дня выборов демократы опережают республиканцев на 9 процентных пунктов в общенациональном опросе о выборах в Конгресс. Кроме того, по данным опросов NYT-Siena, демократы лидируют в пяти ключевых гонках в Сенат.

В то же время республиканцы рассчитывают сохранить свои позиции благодаря перекройке избирательных округов. Партия также защищает места в Сенате в штатах, где Дональд Трамп трижды побеждал на президентских выборах.

Первые избирательные участки должны закрыться в 18:00 по восточному времени США. Результаты голосования определят дальнейшее соотношение сил в Конгрессе на завершающем этапе президентского срока Трампа.

Демократы могут получить контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 3 ноября