В Украине 41% населения живёт за чертой бедности, а 26% домохозяйств вообще не имеют сбережений. Всемирный банк продолжает отслеживать финансовое положение украинцев, их занятость, доступ к услугам и условия жизни в рамках исследования Listening to Ukraine (L2UKR). Об этом говорится в материалах исследования Всемирного банка, пишет УНН.

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Проект Listening to Ukraine предоставляет актуальную информацию о том, как украинские домохозяйства адаптируются к масштабным потрясениям, вызванным полномасштабной войной. С помощью регулярных телефонных опросов, информационных панелей и аналитики исследователи отслеживают изменения в доходах семей, занятости, финансовой стабильности, доступе к услугам, жилищных условиях, здоровье и приоритетах населения. Это помогает выявлять новые уязвимости и формировать политику и меры по восстановлению.

Телефонные опросы Всемирный банк проводит в сотрудничестве с Киевским международным институтом социологии. Исследование продолжалось с апреля 2023 года по декабрь 2024 года, за исключением сентября 2024-го, а также с мая по декабрь 2025 года. Следующий этап запланирован на май–декабрь 2026 года.

Ежемесячно исследователи опрашивают по телефону от 1500 до 2000 домохозяйств. Это позволяет охватить все районы Украины, где работает украинская мобильная связь, за исключением Луганской области и Крыма.

В опросе также участвуют жители регионов, где продолжаются активные боевые действия, если с ними удаётся установить телефонную связь. В то же время количество респондентов из Донецкой и Херсонской областей невелико, поэтому охват этих территорий ограничен.

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В случае объединения данных за несколько волн опроса результаты можно анализировать отдельно для сельской и городской местности, а также по регионам. Исключение составляют территории, которые больше всего пострадали от российского вторжения, где возможности проведения опросов ограничены.

С октября 2024 года всех респондентов отбирают исключительно методом случайного набора телефонных номеров.

Ожидается, что исследование Listening to Ukraine продолжится и в 2027 году. Сбор данных планируют проводить ежемесячно с января по декабрь.

Работу поддерживают многосторонние целевые фонды софинансирования государственных расходов для обеспечения устойчивости административного потенциала в Украине (PEACE). Среди доноров — Бельгия, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Япония, Испания, Швейцария и США.

Исследование также финансируется Целевым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), в частности правительством Великобритании в рамках проекта SPIRIT, который реализует Всемирный банк.

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