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"Война всех достала": более половины россиян утратили уверенность в будущем — опрос

Киев • УНН

 • 766 просмотра

52% россиян с тревогой смотрят в будущее, а 65% поддерживают мирные переговоры. Экономические трудности усиливают общественное недовольство.

"Война всех достала": более половины россиян утратили уверенность в будущем — опрос

В россии впервые с 2022 года пессимистические настроения относительно будущего преобладают над оптимистическими. Более половины россиян с тревогой смотрят на собственное будущее и перспективы страны, а почти две трети выступают за начало мирных переговоров по поводу войны против Украины. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на исследование «Левада-центра», пишет УНН.

Детали

Согласно октябрьскому опросу, 52% россиян смотрят в будущее преимущественно с беспокойством и опасениями. Впервые за последние 4 года тревожные настроения преобладают над уверенностью и спокойствием.

Одной из причин социологи называют усталость от затяжной войны, окончания которой россияне не видят.

Очень сильно нарастают усталость и раздражение. Война всех достала

– отметил один из основателей Лаборатории публичной социологии Олег Журавлёв.

Россияне всё чаще выступают за переговоры

По результатам другого октябрьского опроса «Левада-центра», 65% респондентов поддерживают начало мирных переговоров вместо продолжения боевых действий. Из них 35% однозначно выступают за переговоры, ещё 30% – скорее поддерживают такой шаг.

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Политолог Екатерина Шульман, анализируя общественные настроения, отмечала, что всё больше россиян стремятся к миру почти на любых условиях.

В то же время социологи обращают внимание, что война всё сильнее влияет на повседневную жизнь населения. Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям вызвали топливный кризис, а атаки на другие объекты привели к перебоям в работе отдельных сервисов.

Экономические проблемы усиливают тревогу

По данным росстата, реальные располагаемые доходы россиян за январь–сентябрь 2026 года выросли лишь на 3%, тогда как за аналогичный период предыдущего года рост составил 8,3%.

Кроме того, в октябре 30% опрошенных Фондом общественного мнения сообщили, что в течение последнего года их расходы превышали доходы.

На фоне финансовых трудностей часть населения начала тратить сбережения. По данным Агентства по страхованию вкладов, за 9 месяцев 2026 года объём банковских вкладов размером до 1 млн рублей сократился на 8,1%.

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Степан Гафтко

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