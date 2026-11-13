Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратах

Нанести противнику максимальные потери, затратив минимум собственных ресурсов, — один из ключевых принципов современной войны. Украина всё активнее применяет его на практике: беспилотники стоимостью в десятки тысяч долларов уничтожают российскую технику стоимостью в миллионы и выводят из строя стратегические предприятия. За каждой такой операцией стоит не только военный замысел, но и экономический расчёт. Как изменилась цена войны и почему украинский опыт уже влияет на развитие военного дела во всём мире, читайте в материале УНН.

Детали

Украина ведёт войну против противника, располагающего значительно большими финансовыми, промышленными и людскими ресурсами. В таких условиях каждая боевая операция требует не только военного, но и экономического расчёта. Задача украинского командования — достигать максимального результата при ограниченных ресурсах, нанося России потери, значительно превышающие стоимость применённого вооружения.

Как объяснил в эксклюзивном комментарии УНН старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной, при выборе целей учитывают два ключевых критерия: военную целесообразность и экономический результат.

Первый определяет стратегическое значение объекта. Например, радиолокационная станция может стоить меньше других военных целей, однако её уничтожение способно ослабить противовоздушную оборону противника. Второй критерий — соотношение стоимости операции и ожидаемых потерь врага.

Сегодня у Украины нет таких финансовых возможностей, чтобы тратить дорогие средства поражения на любую цель. Поэтому приходится тщательно выбирать объекты, поражение которых позволяет нанести противнику максимальный ущерб при относительно небольших затратах — объяснил Земляной.

Показательный пример такого подхода привёл соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман. Сравнивая возможности баллистической ракеты FP-7 и ударного беспилотника FP-2, он обратил внимание на существенную разницу в стоимости выполнения отдельных боевых задач.

Доставлять 200 кг на 300 км за 600 тыс. долларов, когда ты можешь сделать это за 50 тыс. долларов, не имеет никакого смысла — заявил Штилерман.

Ударный беспилотник FP-2 производства компании Fire Point

Однако это не означает, что беспилотник способен полностью заменить баллистическую ракету. Последняя обладает другой скоростью, траекторией и возможностями преодоления ПВО. Поэтому главный вопрос не в том, какое оружие дешевле, а в том, какое эффективнее выполнит конкретную задачу.

Дроны FP-2, оснащенные ракетами, открывают новую тактику ведения воздушных атак и пробивают российскую ПВО

Именно по этому принципу украинские производители всё чаще разрабатывают и совершенствуют вооружение, опираясь на практический опыт военных. Это позволяет быстрее адаптировать технику к потребностям фронта, одновременно оптимизируя её стоимость.

Почему дорогое оружие не гарантирует победу?

Экономику войны военные изучали и раньше. Однако современные технологии меняют сам принцип оценки эффективности вооружения. В качестве примера военный эксперт Алексей Гетьман вспомнил опыт Германии времён Второй мировой войны. Тогда немецкая армия использовала технологически сложные и дорогие танки "Тигр" и "Королевский тигр". Несмотря на их мощные боевые характеристики, промышленность не могла выпускать такую технику в количестве, необходимом для обеспечения решающего превосходства.

Panzer VI Tiger I или "Тигр" — немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны

Можно создать чрезвычайно качественное оружие, но если оно стоит слишком дорого и его недостаточно, это не обязательно обеспечит победу — объясняет Гетьман.

Сегодня этот принцип приобрёл новое значение. Относительно дешёвые беспилотники могут выполнять задачи, которые раньше требовали дорогих ракет или привлечения авиации.

Если бы ещё пять или десять лет назад кто-то предложил создавать беспилотники из пенопласта и фанеры, это, скорее всего, вызвало бы немало скепсиса. Сегодня же мы видим, что подобные решения могут вполне эффективно работать на поле боя — отмечает эксперт.

Одновременно меняется и сама модель войны. На смену подходам, построенным преимущественно на численном превосходстве войск и массовом применении тяжёлой техники, приходит так называемая сетецентрическая война. В ней решающее значение всё чаще имеют разведка, связь, беспилотные системы и скорость принятия решений.

По словам Гетьмана, Украина уже становится площадкой для формирования новых подходов к ведению боевых действий, которые впоследствии будут изучать другие армии мира.

Как Украина истощает россию?

Экономическую эффективность украинского оружия демонстрируют удары по российской военной технике и стратегической инфраструктуре. По словам Антона Земляного, украинские беспилотники неоднократно поражали дорогие российские радиолокационные станции "Каста" и "Небо", а также элементы ракетных комплексов "Искандер". Стоимость средства поражения в таких случаях может в десятки раз быть ниже стоимости уничтоженной техники.

Ещё больший экономический эффект имеют удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и портовой инфраструктуре россии. Ведь речь идёт о повреждённом оборудовании, остановке производства, потере экспортных доходов и расходах на восстановление.

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Последствия уже заметны. По данным Reuters, последняя волна украинских атак затронула мощности, обеспечивающие около 30% первичной нефтепереработки россии.

Ещё один способ истощения противника — заставить его тратить на оборону больше, чем стоит само нападение.

Например, объясняет Земляной, дрон-приманка стоимостью 5–10 тыс. долларов может заставить российскую ПВО использовать ракету, которая в десятки раз дороже. Таким образом, просто сбив беспилотник, противник несёт непропорционально большие финансовые расходы. Такие операции создают двойной эффект: россия теряет драгоценные запасы вооружения и вынуждена тратить дополнительные ресурсы на их пополнение.

В то же время эксперт предостерегает от преждевременных выводов об экономическом крахе противника.

Мы не можем утверждать, что российская экономика уже находится на грани коллапса. Однако она несёт значительные убытки и испытывает дополнительное экономическое давление из-за таких ударов — подчёркивает Земляной.

И именно здесь на первый план выходит способность украинского оборонно-промышленного комплекса быстро и массово производить эффективное вооружение. Ведь война на истощение — это не только борьба за территории. И победит в ней тот, кто способен достигать наибольшего военного результата, рационально используя собственные ресурсы.

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