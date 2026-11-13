Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витрат

Завдати противнику максимальних втрат, витративши мінімум власних ресурсів, - один із ключових принципів сучасної війни. Україна дедалі активніше застосовує його на практиці: безпілотники за десятки тисяч доларів знищують багатомільйонну російську техніку та виводять із ладу стратегічні підприємства. За кожною такою операцією стоїть не лише військовий задум, а й економічний розрахунок. Як змінилася ціна війни та чому український досвід уже впливає на розвиток військової справи у всьому світі, читайте в матеріалі УНН.

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Україна веде війну проти противника, який має значно більші фінансові, промислові та людські ресурси. За таких умов кожна бойова операція потребує не лише військового, а й економічного розрахунку. Завдання українського командування - досягати максимального результату за обмежених ресурсів, завдаючи росії втрат, які значно перевищують вартість застосованого озброєння.

Як пояснив в ексклюзивному коментарі УНН старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний, під час вибору цілей враховують два ключові критерії: військову доцільність та економічний результат.

Перший визначає стратегічне значення об'єкта. Наприклад, радіолокаційна станція може коштувати менше за інші військові цілі, однак її знищення здатне послабити протиповітряну оборону противника. Другий критерій – співвідношення вартості операції та очікуваних втрат ворога.

Україна сьогодні не має таких фінансових можливостей, щоб витрачати дорогі засоби ураження на будь-яку ціль. Тому доводиться ретельно обирати об'єкти, ураження яких дозволяє завдати противнику максимальної шкоди за відносно невеликі витрати - пояснив Земляний.

Показовий приклад такого підходу навів співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман. Порівнюючи можливості балістичної ракети FP-7 та ударного безпілотника FP-2, він звернув увагу на суттєву різницю у вартості виконання окремих бойових завдань.

Доставляти 200 кг на 300 км за 600 тис. доларів, коли ти можеш це робити за 50 тис. доларів, немає ніякого сенсу - заявив Штілерман.

Ударний безпілотник FP-2 виробництва компанії Fire Point

Однак це не означає, що безпілотник здатний повністю замінити балістичну ракету. Остання має іншу швидкість, траєкторію та можливості подолання ППО. Тому головне питання не в тому, яка зброя дешевша, а яка ефективніше виконає конкретне завдання.

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Саме за цим принципом українські виробники дедалі частіше розробляють та вдосконалюють озброєння, спираючись на практичний досвід військових. Це дозволяє швидше адаптувати техніку до потреб фронту, одночасно оптимізуючи її вартість.

Чому дорога зброя не гарантія перемоги?

Економіку війни військові вивчали й раніше. Проте нинішні технології змінюють сам принцип оцінювання ефективності озброєння. Як приклад військовий експерт Олексій Гетьман згадав досвід Німеччини часів Другої світової війни. Тоді німецька армія використовувала технологічно складні та дорогі танки "Тигр" і "Королівський тигр". Попри їхні потужні бойові характеристики, промисловість не могла випускати таку техніку в кількості, необхідній для забезпечення вирішальної переваги.

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Можна створити надзвичайно якісну зброю, але якщо вона коштує занадто дорого і її недостатньо, це не обов'язково забезпечить перемогу - пояснює Гетьман.

Сьогодні цей принцип набув нового значення. Відносно дешеві безпілотники можуть виконувати завдання, які раніше потребували дорогих ракет або залучення авіації.

Якби ще п'ять чи десять років тому хтось запропонував створювати безпілотники з пінопласту та фанери, це, найімовірніше, викликало б чимало скепсису. Сьогодні ж ми бачимо, що подібні рішення можуть цілком ефективно працювати на полі бою - зазначає експерт.

Водночас змінюється й сама модель війни. На зміну підходам, побудованим переважно на чисельній перевазі військ і масовому застосуванні важкої техніки, приходить так звана мережецентрична війна. У ній вирішальне значення дедалі частіше мають розвідка, зв'язок, безпілотні системи та швидкість ухвалення рішень.

За словами Гетьмана, Україна вже стає майданчиком формування нових підходів до ведення бойових дій, які згодом вивчатимуть інші армії світу.

Як Україна виснажує росію?

Економічну ефективність української зброї демонструють удари по російській військовій техніці та стратегічній інфраструктурі. За словами Антона Земляного, українські безпілотники неодноразово уражали дорогі російські радіолокаційні станції "Каста" та "Небо", а також елементи ракетних комплексів "Іскандер". Вартість засобу ураження в таких випадках може бути в десятки разів меншою за вартість знищеної техніки.

Ще масштабніший економічний ефект мають удари по нафтопереробних заводах, логістичних вузлах і портовій інфраструктурі росії. Адже йдеться про пошкоджене обладнання, зупинку виробництва, втрату експортних доходів та витрати на відновлення.

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Наслідки вже помітні. За даними Reuters, остання хвиля українських атак зачепила потужності, які забезпечують близько 30% первинної нафтопереробки росії.

Ще один спосіб виснаження противника – змусити його витрачати на оборону більше, ніж коштує сам напад.

Наприклад, пояснює Земляний, дрон-приманка вартістю 5-10 тис. доларів може змусити російську ППО використати ракету в десятки разів дорожче. Тож, просто збивши безпілотник, противник зазнає непропорційних фінансових витрат. Такі операції створюють подвійний ефект: росія втрачає дорогоцінні запаси озброєння та змушена витрачати додаткові ресурси на їхнє поповнення.

Водночас експерт застерігає від передчасних висновків про економічний крах противника.

Ми не можемо стверджувати, що російська економіка вже перебуває на межі колапсу. Однак вона відчуває значні збитки та додатковий економічний тиск від таких ударів - наголошує Земляний.

І саме тут на перший план виходить здатність українського оборонно-промислового комплексу швидко та масово виробляти ефективне озброєння. Адже війна на виснаження – це не лише боротьба за території. І переможе в ній той, хто здатен досягати найбільшого військового результату, раціонально використовуючи власні ресурси.

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