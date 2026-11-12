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The New York Times

"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії

Київ • УНН

 • 5790 перегляди

Генштаб підтвердив ураження п’яти найбільших НПЗ росії, зокрема Омського, Кірішського та Саратовського. Їхня потужність — понад 120 млн тонн на рік.

"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії

Генеральний штаб ЗСУ 12 листопада підтвердив ураження 5 з 5 найбільших нафтопереробних заводів росії, вказавши, що у тому числі Сили оборони уразили Омський НПЗ - гіганта російської нафтопереробки, пише УНН.

П'ять з п'яти найбільших нафтопереробних заводів росії уразили Сили оборони. Від 30 жовтня українські "далекобійні санкції" дісталися Омського, Кірішського, Рязанського, Нижньогородського та Ярославського НПЗ, які входять до п'ятірки найпотужніших у країні

- повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "під ударами опинилися й менші, але не менш важливі для противника Новокуйбишевський та Саратовський заводи".

"Сили оборони системно виводять з ладу російську нафтопереробку", - ідеться у повідомленні.

Майже 2 500 кілометрів від українського кордону. Саме стільки відділяє Омськ від лінії фронту, і саме там 11 листопада спалахнула пожежа на найпотужнішому нафтопереробному заводі російської федерації. Підрозділи Сил оборони України уразили Омський НПЗ - гіганта російської нафтопереробки, який щодня живить пальним війну проти України

- вказали у Генштабі.

Він, як зазначається, здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік і має один із найвищих показників глибини переробки нафти у рф (близько 99%).

"Вже підтверджено результати уражень Кірішського та Саратовського НПЗ", - додали у Генштабі.

За інформацією Генштабу, "у ніч на 9 листопада уражено ТОВ "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області". Цей завод, як вказано, має встановлену потужність близько 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки росії. Він виробляє широкий перелік нафтопродуктів, зокрема пальне для потреб армії держави агресора. "Внаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження", - сказано у повідомленні.

"Ще раніше, 7 листопада, уражено ПАТ "Саратовський НПЗ"", - зазначили у Генштабі.

Підприємство потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік працює на потреби військово‑промислового комплексу та збройних сил рф. Пошкоджено єдину на заводі установку первинної переробки нафти АВТ‑6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів, де виникло займання. "Роботу підприємства зупинено", - повідомили у Генштабі.

"Удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, з яких росія фінансує війну. Відстань більше не рятує: чи то Сибір, чи ближчі регіони рф — українські воїни дістають противника там, де він кує свою війну. Сили оборони, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно вживатимуть заходів, щоб примусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.

За даними виробника далекобійного озброєння Fire Point, уражені підприємства становлять 36% російських нафтопереробних потужностей.

"Мінус 36% усіх нафтопереробних потужностей рф за 13 днів (…) За неповні два тижні під ударами опинилися підприємства, на які припадає понад третина всієї нафтопереробної потужності росії", - зазначили в компанії.

Сукупна номінальна потужність уражених НПЗ  – понад 120 млн тонн нафти на рік.

Юлія Шрамко

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