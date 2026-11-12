"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии

Генеральный штаб ВСУ 12 ноября подтвердил поражение 5 из 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, указав, что в том числе Силы обороны поразили Омский НПЗ — гиганта российской нефтепереработки, пишет УНН.

Пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии поразили Силы обороны. С 30 октября украинские "дальнобойные санкции" достигли Омского, Киришского, Рязанского, Нижегородского и Ярославского НПЗ, которые входят в пятёрку самых мощных в стране — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "под ударами оказались и меньшие, но не менее важные для противника Новокуйбышевский и Саратовский заводы".

"Силы обороны системно выводят из строя российскую нефтепереработку", — говорится в сообщении.

Почти 2 500 километров от украинской границы. Именно столько отделяет Омск от линии фронта, и именно там 11 ноября вспыхнул пожар на самом мощном нефтеперерабатывающем заводе российской федерации. Подразделения Сил обороны Украины поразили Омский НПЗ — гиганта российской нефтепереработки, который ежедневно снабжает топливом войну против Украины — указали в Генштабе.

Он, как отмечается, способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%).

"Уже подтверждены результаты поражения Киришского и Саратовского НПЗ", — добавили в Генштабе.

По информации Генштаба, "в ночь на 9 ноября поражено ООО „КИНЕФ" („Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области". Этот завод, как указано, имеет установленную мощность около 20 млн тонн нефти в год и обеспечивает более 6% всей нефтепереработки россии. Он производит широкий перечень нефтепродуктов, в частности топливо для нужд армии государства-агрессора. "В результате удара повреждены установка атмосферно-трубчатой переработки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и две установки охлаждения", — сказано в сообщении.

"Ещё ранее, 7 ноября, поражено ПАО "Саратовский НПЗ"", — отметили в Генштабе.

Предприятие мощностью около 7 млн тонн нефти в год работает на нужды военно-промышленного комплекса и вооружённых сил рф. Повреждены единственная на заводе установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар объёмом 10 тысяч кубометров, где произошло возгорание. "Работа предприятия остановлена", — сообщили в Генштабе.

"Удары по установкам первичной переработки сокращают производство топлива для российской армии и уменьшают доходы, за счёт которых россия финансирует войну. Расстояние больше не спасает: будь то Сибирь или более близкие регионы рф — украинские воины достают противника там, где он куёт свою войну. Силы обороны, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, и впредь системно будут принимать меры, чтобы вынудить рф прекратить вооружённую агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

По данным производителя дальнобойного вооружения Fire Point, поражённые предприятия составляют 36% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"Минус 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей рф за 13 дней (…) За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всей нефтеперерабатывающей мощности россии", — отметили в компании.

Совокупная номинальная мощность поражённых НПЗ — более 120 млн тонн нефти в год.