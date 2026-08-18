Пожары
Российские войска ударили двумя ракетами по центру Печенегов в Харьковской области. В результате атаки погибли 10 человек, по меньшей мере 18 получили ранения.
Утром 25 июня в Кропивницком зафиксировано превышение концентраций формальдегида, пыли и сернистого ангидрида. Спасатели ликвидируют тление на отстойниках, площадь которого составляет 0,5 га.
В штате Оклахома молния ударила в резервуарный парк Glenpool компании Explorer Pipeline, загорелись три резервуара с природным бензином. Компания приостановила операции, инцидент может вызвать перебои на рынке топлива.
С начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или разрушили 88 стадионов в Украине, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб спортивной инфраструктуре оценивается в 4 миллиарда долларов.
Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, перевозивший хлеб жителям Беленького. Также повреждён скутер, возник пожар, но пострадавших нет.
Останки трёх королей Арагона перевезли в музей Уэски из-за угрозы пожаров. Монастырь пока не пострадал, но эвакуация продолжается.
Враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, повреждено гражданское судно под флагом Того. Пострадали 4 человека, трое госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.
В Бельгии бушует крупнейший лесной пожар за всю историю наблюдений, охвативший 3000 гектаров заповедника Хай-Фенс. Власти эвакуировали жителей двух деревень, а ЕС направил авиацию на помощь.
Российские войска атаковали Сумы ударными беспилотниками, есть попадания в жилой сектор. Возникли масштабные пожары, информацию о пострадавших выясняют.
По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий российского обстрела в Оболонском районе Киева. В результате атаки пострадал офис издательства и уничтожен книжный рынок.
В результате удара рф по Кривому Рогу погиб один человек, возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура города.
В результате ночной баллистической атаки на Киев пострадал один человек. В Оболонском и Голосеевском районах произошли пожары из-за падения обломков.
В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.
Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.
Вечером 15 августа российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Гризном, Запорожский район. Повреждены ангары с техникой, возник пожар, 61-летний мужчина получил ранения.
Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.
Российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик.
70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами. Это была первая миссия Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В Кривом Роге ранен мужчина, часть города без электричества.
В результате атаки дрона на сельхозтехнику в Запорожском районе погиб 32-летний мужчина, ещё один получил травмы. В поле горели комбайн, автомобиль и пшеница.
Силы обороны Украины ночью 15 августа поразили ракетно-космический центр «прогресс» в самаре и аэродром «саваслейка». На обоих объектах зафиксированы пожары, степень ущерба уточняется.
Враг атаковал аграриев в Запорожской и Николаевской областях. Ранены четыре мужчины, повреждены техника и складские помещения.
Украинские войска нанесли удары по центру «Прогресс» в Самарской области и аэродрому «Саваслейка». Также повреждён нефтяной объект в Усть-Луге.
Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте, информация о пострадавших уточняется.
В Хорватии лесной пожар охватил побережье, унеся жизнь одного человека и ранив около 40. Более 1200 человек эвакуированы, 10 находятся в реанимации.
В результате удара беспилотников в Белгород-Днестровском районе разрушено здание обувной фабрики, загорелись столовая, котельная и автомобиль. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В ночь на субботу в Самаре произошли ракетные прилёты, вероятно, по аэрокосмической промышленности. Под удар мог попасть ЦСКБ-Прогресс, возможно, задело и «Авиакор».
В ночь на 15 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Враг попал в торговый центр и промышленное предприятие, возник пожар.
В земле Северный Рейн — Вестфалия лесной пожар в Гюртгенвальде распространился на более чем 200 гектаров, возможно увеличение площади до 300. Из-за возгорания эвакуированы более 2 тысяч человек, тушение осложняется отдельными очагами и ветром.
Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.