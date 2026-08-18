$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 11115 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 8432 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 11549 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 12423 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 15504 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 16605 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 26446 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35113 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18469 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
18 августа, 03:47 • 16148 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярные новости
Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»18 августа, 01:39 • 11006 просмотра
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 12086 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 11763 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 16414 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 13725 просмотра
публикации
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 11087 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 63590 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 60883 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 60681 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 107848 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синегубов
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 46624 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 53403 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 61196 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 59343 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 88314 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть
ТегиДругое

Пожары

Пожары — процесс неконтролируемого горения, распространяющийся в пространстве. Пожары несут угрозу жизни людей и животных, уничтожают и повреждают имущество, экосистемы. Чаще всего причиной возникновения пожара становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и оборудования, природные факторы (например, молния) и самовозгорание материалов. Пожары делятся на следующие классы: горение твердых веществ; горение жидких веществ; горение газообразных веществ; горение металлов; горение электроприборов под напряжением.
Стихийное явление
Новости по теме
Российская атака на Печенеги: рф ударила двумя "Бандеролями", пострадавших уже большеPhoto

Российские войска ударили двумя ракетами по центру Печенегов в Харьковской области. В результате атаки погибли 10 человек, по меньшей мере 18 получили ранения.

Война в Украине • 09:47 • 1086 просмотра
В Кропивницком снова ухудшилось качество воздуха из-за пожара на отстойниках

Утром 25 июня в Кропивницком зафиксировано превышение концентраций формальдегида, пыли и сернистого ангидрида. Спасатели ликвидируют тление на отстойниках, площадь которого составляет 0,5 га.

Общество • 05:58 • 2354 просмотра
В США молния вызвала пожар на крупном топливном хранилище возле ТалсыPhoto

В штате Оклахома молния ударила в резервуарный парк Glenpool компании Explorer Pipeline, загорелись три резервуара с природным бензином. Компания приостановила операции, инцидент может вызвать перебои на рынке топлива.

Новости Мира • 18 августа, 02:57 • 3836 просмотра
Эксклюзив
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo

С начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или разрушили 88 стадионов в Украине, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб спортивной инфраструктуре оценивается в 4 миллиарда долларов.

Общество • 17 августа, 16:23 • 27725 просмотра
В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село

Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, перевозивший хлеб жителям Беленького. Также повреждён скутер, возник пожар, но пострадавших нет.

Война в Украине • 17 августа, 14:20 • 4606 просмотра
Испания спасла останки королей XI века на фоне угрозы лесного пожара - показано видеоVideo

Останки трёх королей Арагона перевезли в музей Уэски из-за угрозы пожаров. Монастырь пока не пострадал, но эвакуация продолжается.

Культура • 17 августа, 14:02 • 11323 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших

Враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, повреждено гражданское судно под флагом Того. Пострадали 4 человека, трое госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

Война в Украине • 17 августа, 06:18 • 22216 просмотра
Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений

В Бельгии бушует крупнейший лесной пожар за всю историю наблюдений, охвативший 3000 гектаров заповедника Хай-Фенс. Власти эвакуировали жителей двух деревень, а ЕС направил авиацию на помощь.

Новости Мира • 17 августа, 01:15 • 10996 просмотра
Россия массированно атаковала Сумы ударными БПЛА, возникли масштабные пожары

Российские войска атаковали Сумы ударными беспилотниками, есть попадания в жилой сектор. Возникли масштабные пожары, информацию о пострадавших выясняют.

Война в Украине • 16 августа, 20:50 • 7080 просмотра
В Киеве спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела и показали разрушенную "Петровку"Photo

По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий российского обстрела в Оболонском районе Киева. В результате атаки пострадал офис издательства и уничтожен книжный рынок.

Война в Украине • 16 августа, 19:41 • 3452 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: погиб человек, повреждена инфраструктура

В результате удара рф по Кривому Рогу погиб один человек, возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура города.

Война в Украине • 16 августа, 15:45 • 4680 просмотра
Удар по Киеву: один человек пострадал, падение обломков и пожары в двух районах

В результате ночной баллистической атаки на Киев пострадал один человек. В Оболонском и Голосеевском районах произошли пожары из-за падения обломков.

Война в Украине • 16 августа, 01:30 • 15852 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия

В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.

Война в Украине • 15 августа, 23:46 • 24050 просмотра
"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"Video

Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.

Общество • 15 августа, 20:59 • 10916 просмотра
российский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в Запорожском районе, ранен мужчина

Вечером 15 августа российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Гризном, Запорожский район. Повреждены ангары с техникой, возник пожар, 61-летний мужчина получил ранения.

Общество • 15 августа, 20:40 • 5028 просмотра
Во Франции задержали почти 500 человек по подозрению в поджогах

Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.

Новости Мира • 15 августа, 18:40 • 4874 просмотра
В Днепропетровской области из-за российских атак пострадали 17 человек, среди них ребёнокPhoto

Российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик.

Война в Украине • 15 августа, 17:37 • 3694 просмотра
Украинские спасатели вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарамиVideo

70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами. Это была первая миссия Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Новости Мира • 15 августа, 17:17 • 4528 просмотра
россияне атаковали Кривой Рог и Кропивницкий, есть раненый и перебои с электричеством

15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В Кривом Роге ранен мужчина, часть города без электричества.

Война в Украине • 15 августа, 12:24 • 5174 просмотра
В результате удара дроном по Запорожскому району погиб один человек — ГСЧСPhoto

В результате атаки дрона на сельхозтехнику в Запорожском районе погиб 32-летний мужчина, ещё один получил травмы. В поле горели комбайн, автомобиль и пшеница.

Война в Украине • 15 августа, 12:20 • 3388 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ракетно-космического центра "прогресс" в самаре и аэродрома "саваслейка"

Силы обороны Украины ночью 15 августа поразили ракетно-космический центр «прогресс» в самаре и аэродром «саваслейка». На обоих объектах зафиксированы пожары, степень ущерба уточняется.

Война в Украине • 15 августа, 09:38 • 15636 просмотра
россияне атаковали аграриев в двух областях на юге, есть раненые

Враг атаковал аграриев в Запорожской и Николаевской областях. Ранены четыре мужчины, повреждены техника и складские помещения.

Война в Украине • 15 августа, 08:58 • 3843 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo

Украинские войска нанесли удары по центру «Прогресс» в Самарской области и аэродрому «Саваслейка». Также повреждён нефтяной объект в Усть-Луге.

Война в Украине • 15 августа, 08:52 • 26098 просмотра
россия атаковала Павлоград, возник пожар

Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

Война в Украине • 15 августа, 08:30 • 3168 просмотра
Лесной пожар в Хорватии унес жизнь человека, около 40 пострадалиPhotoVideo

В Хорватии лесной пожар охватил побережье, унеся жизнь одного человека и ранив около 40. Более 1200 человек эвакуированы, 10 находятся в реанимации.

Новости Мира • 15 августа, 06:39 • 7556 просмотра
рф атаковала Одесскую область: разрушена обувная фабрика, произошли пожарыPhoto

В результате удара беспилотников в Белгород-Днестровском районе разрушено здание обувной фабрики, загорелись столовая, котельная и автомобиль. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Война в Украине • 15 августа, 05:58 • 3577 просмотра
В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленностьVideo

В ночь на субботу в Самаре произошли ракетные прилёты, вероятно, по аэрокосмической промышленности. Под удар мог попасть ЦСКБ-Прогресс, возможно, задело и «Авиакор».

Новости Мира • 15 августа, 03:28 • 11715 просмотра
россияне ночью атаковали Запорожье: удар по ТЦ и промышленному предприятиюPhoto

В ночь на 15 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Враг попал в торговый центр и промышленное предприятие, возник пожар.

Война в Украине • 15 августа, 00:56 • 7106 просмотра
Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людейVideo

В земле Северный Рейн — Вестфалия лесной пожар в Гюртгенвальде распространился на более чем 200 гектаров, возможно увеличение площади до 300. Из-за возгорания эвакуированы более 2 тысяч человек, тушение осложняется отдельными очагами и ветром.

Новости Мира • 15 августа, 00:23 • 12241 просмотра
Экспорт зерна из Украины обвалился из-за ситуации в Чёрном море: что произошло с морским коридором

Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.

Экономика • 14 августа, 13:08 • 4740 просмотра