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В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

В Кушугуме и Новостепнянском российские дроны атаковали гражданские объекты и грузовик. Погибли два человека, ещё двое получили ранения.

В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек

В Запорожской области российские дроны атаковали Кушугум и Новостепнянское. В результате ударов погибли два человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Михаил Семикин, передаёт УНН.

Подробности

По имеющейся информации, в Кушугуме дрон атаковал территорию садового товарищества. В результате удара погиб 79-летний мужчина, а также была ранена 77-летняя женщина. Повреждён дачный дом. Кроме того, ещё один удар произошёл в Новостепнянском.

Российский FPV-дрон атаковал грузовик КАМАЗ, который двигался по улице. Водитель погиб, ещё один человек получил ранения. Автомобиль уничтожен, загорелась сухая растительность - пожар спасатели локализовали. За два часа российские дроны унесли две жизни и покалечили ещё двух человек. Это террор, который Россия ежедневно совершает против жителей Запорожского района.  Искренние соболезнования родным погибших. Раненым - скорейшего выздоровления

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате атаки россии на Северный мост пострадали два человека, одного госпитализировали. В Дарницком районе обломки повредили автомобиль и упали возле школы.

Алла Киосак

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