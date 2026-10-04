В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек

В Запорожской области российские дроны атаковали Кушугум и Новостепнянское. В результате ударов погибли два человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Михаил Семикин, передаёт УНН.

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По имеющейся информации, в Кушугуме дрон атаковал территорию садового товарищества. В результате удара погиб 79-летний мужчина, а также была ранена 77-летняя женщина. Повреждён дачный дом. Кроме того, ещё один удар произошёл в Новостепнянском.

Российский FPV-дрон атаковал грузовик КАМАЗ, который двигался по улице. Водитель погиб, ещё один человек получил ранения. Автомобиль уничтожен, загорелась сухая растительность - пожар спасатели локализовали. За два часа российские дроны унесли две жизни и покалечили ещё двух человек. Это террор, который Россия ежедневно совершает против жителей Запорожского района. Искренние соболезнования родным погибших. Раненым - скорейшего выздоровления - говорится в сообщении.

Напомним

В результате атаки россии на Северный мост пострадали два человека, одного госпитализировали. В Дарницком районе обломки повредили автомобиль и упали возле школы.