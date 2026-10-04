На Запоріжжі російські FPV-дрони вбили двох людей

На Запоріжжі російські дрони атакували Кушугум та Новостепнянське. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Михайло Семікін, передає УНН.

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За наявною інформацією, у Кушугумі дрон атакував територію садового товариства. Внаслідок удару, загинув 79-річний чоловік, а також поранена 77-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок. Крім того, ще один удар стався у Новостепнянському.

російський FPV-дрон атакував вантажівку КАМАЗ, яка рухалася вулицею. Водій загинув, ще один чоловік дістав поранення. Автомобіль знищено, загорілася суха рослинність – пожежу локалізували рятувальники. За дві години російські дрони забрали два життя та скалічили ще два. Це терор, який росія щодня чинить проти мешканців Запорізького району. Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим - якнайшвидшого одужання - йдеться у дописі.

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Внаслідок атаки росії на Північний міст постраждали двоє людей, одного госпіталізували. У Дарницькому районі уламки пошкодили автомобіль та впали біля школи.