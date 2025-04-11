Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Міністр оборони ФРН Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому".
Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.
Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.
Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Міністр оборони ФРН розкритикував угоду Трампа і путіна про припинення вогню в Україні на 30 днів, назвавши її «пустушкою». російські атаки не припинились після розмови.
Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.
Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.
Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну зустріч з представниками п'яти європейських країн НАТО. Учасники підтвердили подальшу політичну та військову підтримку України, наступна зустріч запланована на 12 березня в Парижі.
Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.
Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував політику Німеччини щодо обмежень свободи слова в Інтернеті. Він заявив про можливий перегляд військової присутності США в ФРН через позицію Берліна.
Президент України провів розмову з генсеком НАТО про гарантії безпеки та досягнення гарантованого миру. Зеленський наголосив на важливості широкого представництва країн у процесі та неможливості обману з боку путіна.
Міністр оборони Німеччини вважає, що публічні заяви США про неможливість вступу України в НАТО зміцнюють позицію путіна. Пісторіус наголосив на неприйнятності переговорів без участі європейських держав.
Міністр оборони Німеччини попередив про можливий поворотний момент у трансатлантичних відносинах через прагнення США до швидкого перемир'я. Він наголосив, що тривалого миру без сильної України не буде.
Борис Пісторіус назвав «гідними жалю» переговори Трампа з путіним про Україну.
Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.
Борис Пісторіус попередив про теоретичну загрозу нападу росії на країни НАТО у 2029-2030 роках. За його словами, до цього часу рф може збільшити армію до 1,5 млн солдатів.
Міністр оборони Німеччини повідомив про проведення наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією. Майбутнє формату залежатиме від нової адміністрації США.
Міністр оборони України Умєров провів зустріч з німецьким колегою Пісторіусом у Києві. Україна отримає 60 нових ракет для систем ППО IRIS-T та обговорила постачання артилерійських снарядів.
Президент України обговорив з міністром оборони Німеччини важливість підтримки України всіма політсилами. Зеленський наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й європейські цінності.
Президент України повідомив про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки. Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.
Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав першу колісну гаубицю RCH 155 послу України. До кінця року Україна отримає ще 5 таких систем, а загалом планується поставка 54 гаубиць.
Боріс Пісторіус заперечив інформацію про блокування канцлером пакету військової допомоги на 3 млрд євро. Міністр підтвердив, що новий пакет допомоги перебуває на стадії узгодження в уряді.