Борис Пісторіус

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20185 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136586 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126069 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128380 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192892 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76827 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12714 перегляди

Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому"

Міністр оборони ФРН Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому".

Війна • 11 квітня, 12:57 • 7589 перегляди

Україна з партнерами формує Коаліцію РЕБ для посилення оборони - Умєров

Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.

Війна • 11 квітня, 12:56 • 7888 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9329 перегляди

Головною метою майбутньої військової реформи є зменшення бюрократії в Бундесвері - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.

Новини Світу • 11 квітня, 10:18 • 5779 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Війна • 11 квітня, 07:48 • 106397 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14566 перегляди

В Німеччині новий коаліційний уряд вирішив поки що зберегти добровільну основу служби в армії

Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.

Новини Світу • 9 квітня, 16:02 • 11735 перегляди

У Німеччині ХДС вперше за 60 років отримає контроль над МЗС, Пісторіус залишиться в Міноборони - ЗМІ

Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

Політика • 9 квітня, 13:11 • 10543 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11313 перегляди

Пісторіус саркастично висловився щодо результатів перемовин Трампа і путіна

Міністр оборони ФРН розкритикував угоду Трампа і путіна про припинення вогню в Україні на 30 днів, назвавши її «пустушкою». російські атаки не припинились після розмови.

Війна • 19 березня, 09:23 • 22846 перегляди

Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.

Політика • 13 березня, 05:27 • 17201 перегляди

Засідання "Рамштайну" може відбутися в кінці березня на початку квітня - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.

Війна • 6 березня, 15:46 • 16096 перегляди

Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.

Війна • 6 березня, 15:38 • 16431 перегляди

"Велика п'ятірка" країн НАТО провела термінову відеоконференцію щодо України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну зустріч з представниками п'яти європейських країн НАТО. Учасники підтвердили подальшу політичну та військову підтримку України, наступна зустріч запланована на 12 березня в Парижі.

Війна • 3 березня, 20:31 • 74741 перегляди

Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою

Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.

Новини Світу • 23 лютого, 19:17 • 26450 перегляди

США можуть вивести війська з Німеччини через обмеження свободи слова - Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував політику Німеччини щодо обмежень свободи слова в Інтернеті. Він заявив про можливий перегляд військової присутності США в ФРН через позицію Берліна.

Новини Світу • 21 лютого, 14:39 • 28181 перегляди

Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Президент України провів розмову з генсеком НАТО про гарантії безпеки та досягнення гарантованого миру. Зеленський наголосив на важливості широкого представництва країн у процесі та неможливості обману з боку путіна.

Війна • 19 лютого, 18:03 • 33419 перегляди

"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО

Міністр оборони Німеччини вважає, що публічні заяви США про неможливість вступу України в НАТО зміцнюють позицію путіна. Пісторіус наголосив на неприйнятності переговорів без участі європейських держав.

Війна • 19 лютого, 10:55 • 139310 перегляди

Необхідно зробити так, щоб Україна не залишилася на самоті, адже тоді тривалого миру довго не буде - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини попередив про можливий поворотний момент у трансатлантичних відносинах через прагнення США до швидкого перемир'я. Він наголосив, що тривалого миру без сильної України не буде.

Війна • 14 лютого, 16:35 • 29252 перегляди

Очільник Міноборони Німеччини: переговори Трампа з путіним викликають жаль

Борис Пісторіус назвав «гідними жалю» переговори Трампа з путіним про Україну.

Війна • 13 лютого, 10:00 • 43377 перегляди

Німецькі Patriot почали патрулювання поблизу польсько-українського кордону

Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.

Війна • 23 січня, 14:45 • 23576 перегляди

росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років - Пісторіус

Борис Пісторіус попередив про теоретичну загрозу нападу росії на країни НАТО у 2029-2030 роках. За його словами, до цього часу рф може збільшити армію до 1,5 млн солдатів.

Війна • 23 січня, 03:04 • 118911 перегляди

Наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі в лютому - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини повідомив про проведення наступної зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією. Майбутнє формату залежатиме від нової адміністрації США.

Війна • 14 січня, 19:31 • 82851 перегляди

Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для систем ППО IRIS-T - Умєров

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з німецьким колегою Пісторіусом у Києві. Україна отримає 60 нових ракет для систем ППО IRIS-T та обговорила постачання артилерійських снарядів.

Війна • 14 січня, 19:05 • 27301 перегляди

Зеленський пояснив, чому всім політсилам Німеччини важливо підтримувати Україну

Президент України обговорив з міністром оборони Німеччини важливість підтримки України всіма політсилами. Зеленський наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й європейські цінності.

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Україна має понад 100 бригад на полі бою, які потребують оновлення техніки - Зеленський

Президент України повідомив про понад 100 бригад на полі бою, які щоденно потребують оновлення військової техніки. Зеленський наголосив на пріоритетності технічного оснащення та навчання військових.

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Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом

Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.

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Німеччина передала Україні першу САУ RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав першу колісну гаубицю RCH 155 послу України. До кінця року Україна отримає ще 5 таких систем, а загалом планується поставка 54 гаубиць.

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Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Боріс Пісторіус заперечив інформацію про блокування канцлером пакету військової допомоги на 3 млрд євро. Міністр підтвердив, що новий пакет допомоги перебуває на стадії узгодження в уряді.

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