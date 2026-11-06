Берлін застеріг щодо швидкої відмови від зброї США - Politico дізналося, при чому тут Україна

Міністерство оборони Німеччини у приватному порядку попередило, що надто швидке зниження залежності країни від американської зброї може поставити під загрозу відносини з Вашингтоном. Про це з посиланням на внутрішні інформаційні матеріали повідомляє Politico, зазначаючи, що питання постачання для України також грає свою роль, пише УНН.

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Внутрішня оцінка пропонує надзвичайно відвертий погляд на дилему Берліна. Німеччина отримує понад третину свого основного імпорту зброї зі США, але частина оборонного істеблішменту Берліна дедалі більше сумнівається в надійності Вашингтона. В інформаційному матеріалі попереджається, що явний відхід може завдати шкоди партнерству та коштувати німецькій промисловості ролі у виробництві американської зброї.

Інформаційні матеріали були підготовлені перед засіданням комітету з оборони німецького парламенту у середу, 4 листопада, де, за словами парламентських чиновників, законодавці обговорювали німецько-американську співпрацю у галузі оборони. У матеріалах міністерство саме попередило, що "публічно виражене прагнення Німеччини до автономії в оборонних проєктах сприймається Сполученими Штатами критично. Німеччина не може дозволити собі різких змін курсу, не поставивши під загрозу партнерство".

Занепокоєння викликає зростаюча невизначеність щодо готовності та здатності Вашингтона постачати зброю європейським союзникам.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, у період з 2021 по 2025 рік США поставили 37% основних постачань озброєнь до Німеччини. До закупівель входять винищувачі F-35, транспортні вертольоти CH-47 Chinook і зенітні ракетні комплекси Patriot.

Трансатлантична дилема

Війна з Іраном порушила постачання американської зброї до європейських країн, а нестача американських ракет до Patriot ускладнила зусилля щодо надання допомоги Україні у захисті від російських атак.

Підтримка Вашингтоном Києва залишається невизначеною, навіть попри те, що європейські країни фінансують постачання американської зброї в межах скоординованої схеми закупівель НАТО. У жовтні Президент України Володимир Зеленський вказав на затримку Пентагоном щодо постачання ракет, уже оплачених союзниками. Держсекретар США Марко Рубіо спростував твердження про те, що Вашингтон навмисно затримує військову підтримку.

Ці епізоди надали додаткової гостроти європейській дискусії, що тривала, про скорочення залежності від американської зброї - ідеться у публікації.

Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС до 2030 року витрачали не менш як половину своїх бюджетів на оборонні закупівлі на обладнання європейського виробництва. Нині ця цифра становить близько 15%. Континент, як і раніше, сильно залежить від американських постачальників, особливо щодо складних систем озброєння.

Загалом, за даними SIPRI, на частку американських виробників припадало 58% основних видів озброєнь, що імпортуються європейськими країнами-членами НАТО в період з 2021 по 2025 рік.

Вашингтон протидіє спробам віддати перевагу європейським постачальникам. У лютому адміністрація Трампа пригрозила заходами у відповідь, якщо правила закупівель ЄС обмежать доступ американських виробників зброї на європейський ринок.

Вашингтон хоче, щоб європейські країни взяли на себе велику відповідальність за свою оборону, а також прагне "захистити свої економічні інтереси", забезпечуючи збереження американських компаній серед претендентів на європейські контракти на постачання озброєнь, йдеться у документах.

Міністерство приходить до висновку, що розвиток інших стратегічних оборонних партнерств, у тому числі з Канадою, "може, отже, відбуватися лише паралельно" з співпрацею з Вашингтоном.

Американська зброя, німецькі заводи

Підтримка тісних зв'язків в оборонному секторі зі США також має потенційні економічні вигоди для Німеччини.

У доповіді міністерства наголошується, що кілька американських програм озброєнь є потенційними областями для більш тісної промислової співпраці, включаючи зенітні боєприпаси до Patriot, ракети SM-2 та SM-6, крилаті ракети Tomahawk та ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM.

У доповіді також наголошуються на можливості розширення ремонтних потужностей, що потенційно може дати німецьким компаніям велику роль у виробництві та обслуговуванні американської військової техніки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його американський колега Піт Гегсет підписали у вересні декларацію про наміри поглибити промислову співпрацю, у тому числі через спільне виробництво.

Внутрішня оцінка міністерства показує, що Вашингтон також розглядав можливість надання преференційного режиму союзникам у межах міжурядових продажів озброєнь США, потенційно надаючи їм пріоритет при закупівлі американського обладнання. Однак залишається незрозумілим, як такі домовленості працюватимуть або які країни можуть отримати від цього вигоду.

Згідно з інформаційними матеріалами, 16 жовтня державний секретар оборони Німеччини Єнс Плетнер обговорив графіки поставок, можливі експортні сервітути та промислову співпрацю зі старшим посадовцем Державного департаменту США Томасом Дінанно.

На запитання, чи висловлював Вашингтон стурбованість щодо більшої незалежності Німеччини в обороні, речник Міністерства оборони не відповів безпосередньо на це питання, заявивши, що закупівлі зброї були зумовлені переважно військовими потребами, технічними міркуваннями, графіками поставок та витратами.

Джерело в американській оборонній промисловості, знайоме з цим питанням, стверджує, що амбіції Європи щодо більшої незалежності необхідно зважувати з перевагами, які пропонують американські виробники.

"Купівля американської зброї має перевагу в часі, перевагу в продуктивності та економічну перевагу, - сказало джерело в галузі. - Це варте невеликої невизначеності, коли йдеться про політичне керівництво у Вашингтоні".

Пентагон розпочав перегляд військової присутності США в Європі