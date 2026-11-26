Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте у спільній заяві вказали на "важливість уникнення росією будь-яких дій, які розширюють війну, та важливість якомога швидшого мирного врегулювання війни", пише УНН.

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Трамп і Рютте, як вказано у поширеній 26 листопада заяві, провели "видатну" зустріч 25 листопада "у так званому Південному Білому домі – Мар-а-Лаго".

"Зустріч була дуже впливовою, головними темами обговорення були війна між росією та Україною та конфлікт в Ірані, а також усі рекордні досягнення, яких ми разом досягли на самітах у Гаазі та Анкарі", - ідеться у заяві.

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Ми також обговорили важливість уникнення росією будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, та важливість якомога швидшого мирного врегулювання війни - наголосили у заяві Трамп та Рютте.

Також, як повідомляється, сторони "говорили про важливість продовження розширення оборонних витрат та інвестицій у промислову базу, як у Сполучених Штатах, так і в усьому НАТО".

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