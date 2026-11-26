Унаслідок російських атак у ніч на 26 листопада у Харкові загинули 2 людини, у Києві постраждали 7 осіб, також є поранені на Запоріжжі. Про це повідомляють ДСНС та представники місцевої влади, пише УНН.

Деталі

росіяни атакували Деснянський район столиці, де внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування у нежитлових будівлях за кількома адресами.

Постраждали 7 людей, ще 4 осіб, серед яких 2 дітей, рятувальники евакуювали. Усі пожежі ліквідували.

Харків

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Новобаварському районі, спричинивши пожежу у квартирі на 15-му поверсі. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Також надходила інформація про людей, заблокованих під завалами.

Ще одне влучання зафіксували у Холодногірському районі міста. Наслідки атаки уточнюють.

Запорізька область

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення отримали 18 людей, серед яких 3 дітей. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 812 ударів по 46 населених пунктах області.

Дніпропетровська область

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 російських безпілотників.

У росії заявили, що переговори щодо України не в глухому куті, але дати нової зустрічі немає