Речник кремля дмитро пєсков закликав не брати до уваги дані розслідування про загибель понад 490 тисяч росіян від початку повномасштабної війни проти України. За оцінками журналістів, реальна кількість загиблих може сягати 700-720 тисяч осіб, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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пєсков відреагував на спільне розслідування "Медузи" та "Медіазони", журналісти яких отримали доступ до документів росстату після хакерського зламу.

Єдине відомство, яке може офіційно оприлюднювати дані про втрати, – це Міністерство оборони російської федерації – заявив речник кремля, не прокоментувавши безпосередньо оприлюднені цифри.

З урахуванням затримок надходження інформації з фронту та великої кількості військових, яких формально вважають зниклими безвісти, журналісти оцінюють реальні втрати російської сторони у 700–720 тисяч загиблих. За цією оцінкою, в Україні в середньому гине один російський військовий кожні 4 хвилини.

Міноборони рф понад 4 роки не оприлюднює даних про загиблих

Востаннє російське оборонне відомство повідомляло про кількість загиблих військових 21 вересня 2022 року, напередодні початку так званої часткової мобілізації.

Тодішній міністр оборони рф сергій шойгу заявив про загибель 5937 військовослужбовців. Відтоді відомство не оприлюднювало оновлених даних про кількість загиблих, поранених та зниклих безвісти.

За оцінками журналістів, кількість загиблих росіян у війні проти України вже перевищує чисельність населення таких російських міст, як Барнаул, Махачкала та Тольятті.

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