Прессекретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание данные расследования о гибели более 490 тысяч россиян с начала полномасштабной войны против Украины. По оценкам журналистов, реальное количество погибших может достигать 700–720 тысяч человек, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

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Песков отреагировал на совместное расследование «Медузы» и «Медиазоны», журналисты которых получили доступ к документам Росстата после хакерского взлома.

Единственное ведомство, которое может официально обнародовать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации — заявил прессекретарь Кремля, не прокомментировав непосредственно обнародованные цифры.

С учетом задержек с поступлением информации с фронта и большого количества военнослужащих, которых формально считают пропавшими без вести, журналисты оценивают реальные потери российской стороны в 700–720 тысяч погибших. Согласно этой оценке, в Украине в среднем погибает один российский военнослужащий каждые 4 минуты.

Минобороны РФ более 4 лет не обнародует данные о погибших

В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о количестве погибших военнослужащих 21 сентября 2022 года, накануне начала так называемой частичной мобилизации.

Тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о гибели 5937 военнослужащих. С тех пор ведомство не обнародовало обновленных данных о количестве погибших, раненых и пропавших без вести.

По оценкам журналистов, количество погибших россиян в войне против Украины уже превышает численность населения таких российских городов, как Барнаул, Махачкала и Тольятти.

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