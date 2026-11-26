В Кремле призвали не принимать во внимание данные о гибели российского военнослужащего каждые 4 минуты в Украине
Киев • УНН
Песков призвал не обращать внимания на расследование о более чем 490 тысячах погибших россиян. Журналисты оценивают потери в 700–720 тысяч.
Прессекретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание данные расследования о гибели более 490 тысяч россиян с начала полномасштабной войны против Украины. По оценкам журналистов, реальное количество погибших может достигать 700–720 тысяч человек, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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Песков отреагировал на совместное расследование «Медузы» и «Медиазоны», журналисты которых получили доступ к документам Росстата после хакерского взлома.
Единственное ведомство, которое может официально обнародовать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации
С учетом задержек с поступлением информации с фронта и большого количества военнослужащих, которых формально считают пропавшими без вести, журналисты оценивают реальные потери российской стороны в 700–720 тысяч погибших. Согласно этой оценке, в Украине в среднем погибает один российский военнослужащий каждые 4 минуты.
Минобороны РФ более 4 лет не обнародует данные о погибших
В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о количестве погибших военнослужащих 21 сентября 2022 года, накануне начала так называемой частичной мобилизации.
Тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о гибели 5937 военнослужащих. С тех пор ведомство не обнародовало обновленных данных о количестве погибших, раненых и пропавших без вести.
По оценкам журналистов, количество погибших россиян в войне против Украины уже превышает численность населения таких российских городов, как Барнаул, Махачкала и Тольятти.
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