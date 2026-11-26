Донецкий «Шахтёр» проиграл турецкому «Фенербахче» со счётом 0:1 в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает УНН.

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После 5 сыгранных матчей «горняки» имеют в своём активе 4 очка и занимают 26-е место в турнирной таблице. В настоящее время украинский клуб находится за пределами первой 24-ки, которая даёт право продолжить борьбу в турнире.

Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Арды Турана проведут против словацкого «Слована» из Братиславы.

Другие результаты игрового дня Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» разгромила азербайджанский «Сабах» — 4:1, «Вильярреал» минимально победил пражскую «Славию» — 1:0, а мадридский «Атлетико» одолел норвежский «Викинг» — 2:0.

Английский «Ливерпуль» разгромил бельгийский «Брюгге» — 3:0, миланский «Интер» победил немецкий «Штутгарт» — 2:0, а французский «Лилль» одержал победу над мюнхенской «Баварией» — 2:1.

Ещё два поединка завершились вничью с одинаковым счётом 2:2. Французский ПСЖ поделил очки с итальянской «Ромой», а лиссабонский «Спортинг» — с английским «Манчестер Юнайтед».

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