Сергей Куценко

История возможного подкупа студентов во время выборов в Киевсовет в 2008 году, в которой фигурирует директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, вновь оказалась в центре внимания. Сам Кривонос во время конкурса на должность руководителя НАБУ объяснял это дело конфликтом с руководством университета и называл обвинения "абсолютной чушью".

Однако есть люди, которые утверждают, что знают обстоятельства этого дела изнутри. Один из них — Сергей Куценко, владелец рекламного агентства, которого в 2008 году привлекли к поиску людей для работы на выборах. По его словам, сначала речь шла об обычной агитации в пользу "Блока Юлии Тимошенко", однако уже во время личных встреч с Семеном Кривоносом выяснилось, что студентов планировали использовать в схеме подкупа избирателей.

УНН пообщался с Сергеем Куценко о том, как он познакомился с Семеном Кривоносом, кто координировал работу по привлечению студентов и что ему известно о дальнейшем уголовном производстве.

Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Семеном Кривоносом? Чем вы тогда занимались и чем занимался он?

К таким людям в то время приводили. Я работал в крупном рекламном агентстве, уволился зимой 2008 года и открыл свое рекламное агентство. Весной мне позвонил бывший коллега и сказал, что нужны люди на политику. Я согласился на встречу, и он познакомил меня с ним.

О чем вас попросил Семен Кривонос?

Им нужны были агитаторы в большом количестве. Было сказано, что нам нужно очень много агитаторов. Я согласился найти им этих агитаторов. Это было под БЮТ. Тогда проходили выборы в Киевсовет, и все политические партии тогда искали людей для агитации.

Поскольку рекламное агентство оказывало услуги по работе промоутеров, то для агитации подходили и студенты, которые работали промоутерами. Я согласился найти несколько сотен человек. Примерно три недели занимался подбором этого персонала: подавал анкеты с данными, указывал фамилию, имя, отчество, учебное заведение, район проживания и телефоны. За эти анкеты я получил треть оговоренной суммы за человека.

То есть он заплатил вам не полностью?

Впоследствии я отказался от дальнейшего сотрудничества, потому что сначала нам все представляли как обычную агитацию. Одно дело заниматься агитацией, другое — заниматься подкупом. В моем понимании и в понимании моих подчиненных мы просто находили персонал, который накануне выборов должен был агитировать за кандидатов от БЮТ.

То есть раздавать листовки, газеты?

Да, листовки, газеты. Часть этих людей должна была работать наблюдателями или членами избирательных комиссий. Через некоторое время нам сказали, что члены комиссий уже не нужны, останутся только наблюдатели. Когда мы впоследствии узнали, что на самом деле это схема подкупа, что никаких агитаторов не будет, а людей задействуют в так называемой сетке подкупа, я отказался. Некоторые другие организаторы остались сотрудничать. Кому-то заплатили, кому-то — частично. Насколько мне известно, большинство людей в итоге просто обманули и не заплатили.

Когда именно стало известно, что речь идет не просто об агитации? При каких обстоятельствах?

Это было уже примерно на третьей или четвертой встрече. Там было несколько организаторов из числа представителей вузов и студенчества. Нам объяснили, что люди должны отмечаться в определенных местах и получать деньги. Я спросил: "А как это? Это же подкуп, а не агитация". Мне ответили: "А как вы хотели? Кто же вам просто так деньги будет платить?". Я объяснил, что мы договаривались об агитации.

Это вам лично сказал Семен Кривонос?

Да, это сказал Кривонос. С ним был еще его помощник, кажется, Александр, я уже не помню точно. Мы приносили анкеты с данными людей в распечатанном виде. У меня также была таблица Excel. Когда нам сообщили, для чего на самом деле нужны эти люди, я отказался от сотрудничества.

Вы лично общались с Семеном?

Да, лично. Встречи проходили возле Политехнического института, в студенческом городке. Он приезжал на своём Mitsubishi Lancer, и мы постоянно долго его ждали. Там он нам всё и рассказывал. Ещё одна встреча состоялась возле метро "Льва Толстого". Именно на ней я окончательно отказался от сотрудничества.

То есть я правильно понимаю механизм: вас познакомили с Семёном, и он сказал, что ему нужны люди для выборов?

Да. Но он с самого начала солгал. Если бы я знал, что речь идёт о подкупе, то вообще не согласился бы. В то время мы все были молодые, по двадцать с лишним лет, и все хотели заработать. На выборах тогда все зарабатывали. Это был настоящий бум предвыборной агитации. В 2008 году все партии очень щедро платили за агитацию. У меня была большая база персонала. Промоутеры — это временные работники, которые приходят на подработку, преимущественно студенты.

Я охотно брался за такую работу, ведь она была не слишком сложной. Гораздо труднее подготовить человека, например, к рекламной акции в супермаркете, где нужно выучить много информации, иметь санитарную книжку и определённый опыт. Для агитации брали практически всех, а платили вдвое больше, чем за обычные рекламные акции. Поэтому я согласился.

Для меня было очень неприятно, когда тебя сначала используют вслепую для подкупа, для нарушения закона. Это меня возмутило. Я всё время занимался белыми проектами и никогда в подобное не ввязывался. Зачем мне это было нужно? У меня тогда был маленький ребёнок, мне не хотелось попадать в такие истории. Думаю, что и другие люди сначала также не знали, для чего их на самом деле привлекают.

Как именно вы поняли, что вас вводят в заблуждение? Вам прямо об этом сказали?

Да, нам уже потом открыто объяснили, что будет происходить. Я спрашивал, когда будут тренинги для людей, ведь обычно перед агитационными кампаниями проводили подготовку. Хотел понять, когда и как всё организуют. Мне ответили примерно так: "Какие ещё тренинги? Накануне выборов мы их соберём, объясним, что и как, за кого голосовать. А вы до сих пор не понимаете?". Я попросил объяснить. Мне объяснили.

Когда вы говорите "они", вы имеете в виду Семёна Кривоноса и его помощника?

Да, Семён постоянно приезжал со своим помощником-водителем. Он ему помогал, мог передавать и раздавать деньги. Потому что сам Кривонос вёл себя очень осторожно, чтобы его, возможно, не записали, не зафиксировали разговор или не сфотографировали. Он, насколько я понимаю, сам боялся это делать.

Но он был организатором?

Он был как топ-менеджер, организатор всей этой схемы, этой сети. От него всё зависело, ему всё подчинялось. Я думаю, что своими действиями он очень подставил всю партию БЮТ. Не знаю, кому именно захотелось организовать этот подкуп, но схема не удалась, возможно, в частности потому, что часть людей обманули и не заплатили им. С самого начала людям неправильно объяснили, для чего их привлекают.

Вы сказали, что получили примерно треть обещанной суммы. Как это произошло?

Я сдал анкеты людей, которые якобы должны были работать агитаторами, и получил треть оплаты. Это было примерно 60 гривен за человека. Я получил тогда 12 тысяч гривен, хотя должен был получить более 30 тысяч.

Вы знаете, другим людям тоже недоплачивали?

Знаю, что некоторые люди всё-таки получили деньги. Мы общались между собой, пока ждали Семёна. Там были представители других рекламных агентств, фрилансеры.

Я знаю, что некоторые согласились продолжать сотрудничество. Кому-то недоплатили, кому-то заплатили половину без понятных причин, кому-то — немного больше половины. Были и те, кому заплатили полностью. Я знаю этих людей, хотя некоторых уже нет в живых, кто-то сейчас воюет, кто-то пропал. Но тех, кому заплатили, было буквально несколько человек.

Как он объяснил, почему не заплатил вам всю сумму?

Потому что я отказался от дальнейшего сотрудничества. Мне сказали примерно так: "А за что тебе платить, если мы уже на тебя рассчитывали?". Я не стал тогда кому-то что-то доказывать. Понимал, что если люди занимаются такими нечистыми делами, то могут создать проблемы. А мне эти проблемы были не нужны.

Известно ли вам что-нибудь о последующем уголовном производстве, в котором фигурировал Семён Кривонос?

Да, но об этом производстве я узнал гораздо позже, когда увидел информацию о нём в прессе. На момент самих выборов я вообще ничего не знал об уголовном деле. Просто отказался от сотрудничества — и на этом всё. Когда уже прочитал в СМИ, что такое дело было, не могу сказать, что очень удивился. Скорее почувствовал облегчение от того, что тогда не пошёл дальше.

Было ли вам что-нибудь известно об оформлении отцовства, которое могло использоваться для избежания уголовной ответственности?

Ничего не было известно. Я недавно прочитал об этом в прессе и тогда вспомнил Семёна. Между собой мы называли его Семёном. О его сыне я ничего не знал. Мы вообще не знали, есть ли у него семья. Насколько нам было известно, в то время у него не было ни жены, ни ребёнка. Он приезжал такой деловой: белая рубашка, серый костюмчик. Деловой чувак, видно, что не семейный.

Связывались ли вы с Семёном после этого за все эти годы?

Нет, даже не хотел. Его контакт был записан в старом телефоне, который я потерял где-то в 2009–2010 годах. Мне не о чем было общаться с человеком, который так некорректно себя повёл.

То есть ваше сотрудничество завершилось после того, как вы узнали об истинной цели этой схемы? Он не пытался убедить вас остаться, предлагал дополнительные деньги?

Нет, не пытался.

Остались ли у вас какие-нибудь материалы, связанные с той историей: контакты, документы, списки людей?

Материалов точно не осталось, ведь прошло почти 20 лет. За это время у меня сменилось много телефонов, ноутбуков и компьютеров, в том числе рабочих. По сути, ничего особенного и не было: несколько таблиц Excel со списками людей, а анкеты в бумажном виде я сдавал. Даже если покопаться в старых файлах, документы ранее 2010 года у меня почти не сохранились. Я посмотрю, возможно, что-то и найдётся, но, наверное, уже ничего нет.

Сейчас эта тема снова поднялась в СМИ, а Семёна Кривоноса вызывают на заседание ВСК. Там сообщили, что планируют пригласить всех людей, которые могут что-то знать об истории с подкупом избирателей и усыновлением. Вас уже приглашали на ВСК?

Я готов прийти на ВСК и рассказать всю правду о том, как всё было. Мне нечего скрывать. Я постоянно мониторю СМИ, телеграм-каналы, интересуюсь политикой. Когда увидел информацию о НАБУ, то, честно говоря, уже даже забыл, что когда-то был такой Семён. Прошло почти 20 лет, но, когда увидел его фотографии и прочитал новости, сразу вспомнил: это же тот самый Семён, с которым мы когда-то давно работали на выборах от БЮТ. Он был записан у меня в телефоне как "Семён БЮТ". Тогда мы общались на встречах на русском языке.

Была информация о земле, что он проходил по уголовным делам за вымогательство взяток, десятки тысяч долларов по обуховской земле в 2014 году. Я не удивился, что такое могло произойти. Если человек ещё в 2008 году зарекомендовал себя в подобных мутных схемах, то в 2014 году я уже не сомневаюсь, что он мог быть задействован в чём-то подобном.

В 2014 году были, в частности, запросы на так называемых дропов для земельных схем. Если объяснить простыми словами, дроп — это человек, которого используют для "мутной темы": например, в банковской сфере или для оформления земли. Это могли быть студенты или люди с низким уровнем дохода. Человек приходил к нотариусу, передавал свои права третьему лицу и получал за это определённую сумму — 100, 200 или 500 долларов.

В то время, в 2014 году, был большой спрос на дропов по земле. Насколько я знаю, сначала их искали в Киеве, а потом — по Киевской области. Собирали десятки и сотни людей, которые приходили к нотариусам и передавали права на землю. Таким образом нечистые на руку люди, имевшие доступ к земельным ресурсам, могли присваивать целые гектары за копейки. Земля там могла стоить миллионы, а они присваивали её гектарами буквально за какие-то копейки.

То есть я не удивлён, что если было такое обвинение, если у человека уже было судебное решение за подкуп избирателей, то, как говорится, чаша весов склоняется к тому, чтобы поверить и в возможную причастность к земельным схемам.

И, кстати, с этим усыновлением — по сути, он использовал малолетнего ребёнка, чтобы прикрыть своё преступление. Я даже видел судебное решение, в котором он просил предоставить ему амнистию, поскольку у него есть несовершеннолетний ребёнок, хотя это не его ребёнок.

Я видел интервью матери ребёнка. Она рассказывала, что в 2019 году, перед тем как он, по-видимому, собирался участвовать в конкурсе на должность директора НАБУ, ходила в Голосеевский ЗАГС и писала заявление об отказе. Они делали ДНК-тест, и он отказался от отцовства.

Это настолько аморально, настолько бесчеловечно, не по-мужски, не по-пацански. Просто мерзко и аморально прикрываться детьми. Это уже последнее дело — прикрылся бы, не знаю, например, дал бы судье чемодан с долларами, откупился. Но прикрываться несовершеннолетним ребёнком, просто использовать ребёнка — это настолько мерзко, аморально и неприятно. Даже такие новости неприятно читать.

Когда проходил конкурс на должность директора НАБУ, Семёна Кривоноса спрашивали о возможной причастности к подкупу избирателей. Он заявлял, что всё это неправда, а дело якобы возникло из-за конфликта с руководством университета. Что можете сказать по поводу этой версии?

Как это может быть неправдой? Во-первых, есть судебное решение. Во-вторых, есть я — живой свидетель этой истории. Есть и другие люди, которые могут подтвердить то, что происходило.

На бред больше похожа именно его версия о какой-то фальсификации. Думаю, такое сложно сфальсифицировать. Наверное, уже проводились какие-то следственные действия, всё документировалось. Потому что в тех открытых материалах задействованы же какие-то люди, студенты, участники.

Вы говорили, что готовы прийти на ВСК и рассказать обо всём. Вы уже получили приглашение?

Да, приглашение пришло. Мне нечего скрывать, я не вижу ничего такого, как говорится, зазорного, в том, чтобы рассказать правду.

Для справки

Голосеевский районный суд Киева 25 июня 2009 года вынес постановление по уголовному делу в отношении Семёна Кривоноса, которого обвиняли в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 157 УК Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права путём подкупа избирателей). Суд пришёл к выводу о наличии оснований для освобождения Кривоноса от уголовной ответственности по амнистии, поскольку тот заявил о наличии у него на иждивении малолетнего ребёнка. На этом основании суд закрыл уголовное дело. Впоследствии, в 2018–2019 годах, тот же суд по иску Кривоноса и на основании результатов ДНК-экспертизы отменил запись о его отцовстве в отношении этого ребёнка

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