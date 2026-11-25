Чтобы получить право сертифицировать транспортные средства, бизнесу приходится годами обивать пороги министерства. Но, как выяснила "Судебно-юридическая газета", есть компании, которые получают необходимые решения значительно быстрее. Причина может крыться в деньгах и связях.

Цена вопроса, по словам собеседников редакции, — 10 тысяч долларов. А в корпоративных реестрах обнаружилась история, которая объясняет, почему стоит внимательнее присмотреться к родственникам чиновников самого министерства.

Семь-восемь отказов одному предприятию. Пять — другому. Годы переписки с министерством, повторная подача документов, новые замечания чиновников. Именно так, по словам представителей компаний, обратившихся в "Судебно-юридическую газету", для них выглядит процедура получения государственного назначения, без которого они не могут осуществлять деятельность по сертификации транспортных средств.

Как пишет издание, сегодня на этом рынке полноценно работает неформальный механизм лоббирования интересов отдельных бизнесов. И если одним заявителям приходится преодолевать министерский "шлагбаум", то другим его "помогают" открыть.

Кто держит "шлагбаум"

Чтобы сертифицировать колесные транспортные средства, недостаточно иметь специалистов, оборудование и аккредитацию. Бизнесу еще необходимо получить государственное назначение.

Компания может пройти аккредитацию в Национальном агентстве по аккредитации Украины, подтвердить соответствие стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065, собрать необходимые документы, обеспечить испытательную базу и квалифицированный персонал.

Но работать в соответствующей сфере сертификации без решения министерства все равно не сможет.

Потому что последнее слово — за чиновниками. Именно Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины решает, кому предоставить государственное назначение, кому отказать, кому расширить сферу полномочий, а чьи полномочия прекратить.

И за этим механизмом стоит вполне конкретное подразделение — отдел технического регулирования на транспорте. В настоящее время исполняющий обязанности начальника отдела — Руслан Кириченко.

Это не безликая государственная машина, где документы сами попадают на стол, сами проверяются и сами превращаются в приказы.

Есть профильный отдел. Есть его руководство. Есть чиновники, которые работают с техническим регулированием транспорта. И есть предприятия, для которых решение министерства означает разницу между возможностью работать и очередным отказом.

А что знает новый министр?

Этот вопрос, возможно, даже важнее всех предыдущих. А что об этой ситуации знает новый руководитель Минтранса?

По информации источников "Судебно-юридической газеты" в политических и деловых кругах, ситуация с государственными назначениями, возможными неофициальными платежами и семейными бизнес-связями отдельных чиновников требует проверки не только на уровне профильного подразделения, но и руководства министерства.

Более того, по словам собеседников редакции, информация о возможных злоупотреблениях может не доходить до нового министра в полном объеме. Не исключено, что отдельные чиновники заинтересованы в том, чтобы действующая система принятия решений оставалась без изменений.

Мы не утверждаем, что новый министр причастен к возможным злоупотреблениям или сознательно их игнорирует. Точно так же в настоящее время нет документального подтверждения намеренного сокрытия от него соответствующей информации.

Но проводилась ли внутренняя проверка? И готов ли министр лично объяснить, почему система, которая вызывает столько вопросов у бизнеса, продолжает функционировать именно таким образом?

А если выяснится, что для одних компаний годами действовал министерский "шлагбаум", а для других существовал более короткий путь, тогда вопросы возникнут уже не только к отдельным чиновникам, но и к руководству ведомства.

Декларации оказались еще интереснее

Мы проверили не только сообщения предпринимателей о многократных отказах и возможной неофициальной плате за государственные назначения, но и то, кто именно работает в профильных подразделениях министерства и какие бизнес-интересы имеют члены их семей.

Журналисты проанализировали декларации должностных лиц, корпоративные реестры и приказы о государственных назначениях. И выявили связи семей отдельных должностных лиц с предприятиями, работающими на том же рынке, доступ к которому регулирует их ведомство.

В статье подчеркивается, что это уже не просто сообщения источников о 10 тысячах долларов. Здесь есть конкретные фамилии, компании, корпоративные доли и государственные решения, которые можно проверить документально.

Должностное лицо, его жена и государственное назначение

За правилами технического регулирования и безопасности на транспорте стоит Министерство инфраструктуры. А за этими правилами — вполне конкретный бизнес: компании, которые проходят сертификацию, техосмотр и получают право работать на рынке, а также проводить аккредитацию на проведение обязательного техосмотра.

Этим направлением в министерстве занимается Отдел технического регулирования на транспорте. Исполняющий обязанности начальника этого отдела — Руслан Кириченко.

Именно указанный отдел принимает решения, от которых зависит, сможет ли конкретная компания работать в сфере технического контроля или сертификации.

Издание проверило документы и выявило историю, которая ставит вопросы уже не только о конкуренции на рынке, но и о возможном использовании служебного положения в интересах связанного бизнеса.

Компанией, привлекшей внимание журналистов, стало ООО "ТехЦентр Стандарт". Сегодня компания имеет государственное назначение в сфере сертификации. А до 2021 года ее возглавляла Светлана Хромова — жена Руслана Кириченко.

После этого компания сменила название, руководителя, владельца и направление работы.

Само по себе родственное отношение не доказывает злоупотребления властью. Но оно ставит вопрос: имел ли Кириченко отношение к решениям, которые открыли этой компании доступ к государственному рынку?

От "Магны" до "ТехЦентр Стандарт"

Компания с ЕГРПОУ 38949185 сегодня известна как ООО "ТехЦентр Стандарт".

Но ее история начинается с совершенно иной деятельности.

В 2013 году это было ООО "Компания независимых экспертов Украины "Магна"". Ее учредительницей и руководительницей была Светлана Хромова. Журналисты указывают, что в апреле 2021 года произошла серия изменений.

Хромова вышла из состава учредителей. Компания сменила руководителя. Ярослав Билюга стал ее директором.

Через несколько дней изменилось и название: вместо "Магны" появился "ТехЦентр Стандарт".

Одновременно изменилось основное направление деятельности — от юридической деятельности компания перешла к техническим испытаниям и исследованиям на транспорте.

То есть одно и то же юридическое лицо фактически изменило профиль и перешло в другой сегмент бизнеса.

В 2024 году сменился и владелец. 100% "ТехЦентр Стандарт" получила Ольга Воловчук.

Сегодня директором компании остается Ярослав Билюга.

Следующий шаг — "ЕВРО ОТК"

На этом корпоративная история не заканчивается.

В ноябре 2025 года другое юридическое лицо с ЕГРПОУ 37953960 получило название ООО "ЕВРО ОТК".

Половина компании принадлежит "ТехЦентр Стандарт". Вторую половину контролирует ООО "Научно-испытательный центр "УкрТрансЭксперт"".

Руководит "ЕВРО ОТК" тот же Ярослав Билюга, который возглавляет "ТехЦентр Стандарт".

То есть компания, которая ранее была связана со Светланой Хромовой, сегодня имеет прямое корпоративное участие в другой структуре этой же профессиональной среды.

И здесь возникает уже другой вопрос: зачем "ТехЦентру Стандарт" понадобилась доля в "ЕВРО ОТК" и кто стоит за второй половиной этой структуры?

Издание указывает еще на одну важную деталь. Светлана Хромова не исчезла из корпоративных реестров. Она по-прежнему владеет 10% ООО "Укринтерсервис". Ее доля составляет 3500 гривен из 35 тысяч уставного капитала.

То есть после выхода из "ТехЦентр Стандарт" Хромова сохранила деловое участие в другой компании того же сектора.

Конечно, это еще не доказывает незаконности такой структуры. Но для журналистского расследования это важная связь.

Государственное назначение

Компания "ТехЦентр Стандарт" не просто работает в сфере технических испытаний.

В июне 2025 года Мин инфраструктуры приказом № 1025 назначило ее органом по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования.

Компания получила идентификационный номер UA.CTR.034.

А уже в 2026 году ее полномочия были расширены. Компания получила еще одно направление работы, связанное с утверждением типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и их компонентов.

За короткий период «ТехЦентр Стандарт» получил доступ к нескольким важным сегментам государственной системы технического регулирования.

Сегодня «ТехЦентр Стандарт» входит в официальный перечень органов по сертификации, назначенных Министерством.

И здесь, как указывает издание, бизнес-история компании пересекается с государственной системой, которая регулирует этот рынок.

Руслан Кириченко, который, напомним, является исполняющим обязанности начальника Отдела технического регулирования на транспорте Мин инфраструктуры.

Подразделение занимается государственными правилами в сфере технического регулирования и безопасности на транспорте. А Кириченко не просто указан в структуре министерства — он подписывает документы этого направления.

Например, в марте 2026 года Кириченко подписал документ Мин инфраструктуры, касающийся лицензиатов.

Его фамилия есть и в плане работы министерства на 2025 год. Там Кириченко определен ответственным за отчетность по мероприятиям, связанным, в частности, с изменениями в правилах обязательного технического контроля транспорта.

То есть имеем три факта: компания «ТехЦентр Стандарт» работает в сфере технического регулирования, ее бывшая руководительница — супруга должностного лица, отвечающего за это направление в министерстве.

«Судебно-юридическая газета» подчеркивает, что мы не утверждаем, будто «ТехЦентр Стандарт» получил статус благодаря родственной связи. Журналисты ставят другой вопрос: была ли процедура назначения одинаковой и прозрачной для всех участников рынка?

По мнению журналистов, ответ на него лежит не в корпоративных реестрах. Он — в документах министерства. Если документы покажут, что к разным участникам рынка применялись разные подходы, это уже потребует отдельной правовой оценки.

Особенно если должностное лицо, работающее в подразделении, ответственном за этот рынок, могло участвовать в принятии или подготовке решений в отношении компаний, связанных с его семьей. Как отмечают авторы материала, здесь и возникает вопрос о возможном злоупотреблении властью.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», они уже направили соответствующие запросы в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Также журналисты продолжают проверять, не пересекаются ли служебные полномочия должностных лиц с частными бизнес-интересами их семей.

Также редакция «Судебно-юридической газеты» обратилась к представителям бизнеса, работающим в сфере сертификации и технического контроля транспорта и сталкивавшимся с отказами или затягиванием, неофициальными платежами. И призвала предоставить журналистам информацию, которая может ответить на вопрос, как система работает на самом деле.