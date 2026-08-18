Не было рабочего места, не выдавался пропуск, а сам не являлся на работу – ГБР обнародовало данные относительно "службы" Шабунина в НАПК

Шабунин не посещал НАПК во время командировки и не имел там рабочего места. ГБР расследует получение им выплат от ВСУ без выполнения обязанностей.