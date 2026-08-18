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НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции)

Государственный орган, ответственный за формирование антикоррупционной политики в Украине
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - центральный орган исполнительной власти в Украине. НАЗК имеет специальный статус и отвечает за формирование антикоррупционной политики и предотвращение коррупционных проявлений. НАЗК осуществляет аналитические функции и разрабатывает Антикоррупционную стратегию страны, выявляет коррупционные нормы в законодательстве, а также предотвращает конфликт интересов в деятельности должностных лиц. Также орган контролирует и проверяет на соответствие имущественные декларации должностных лиц. В ведении НАЗК находятся: Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения; Единый государственный реестр отчетности политических партий; Единый портал сообщений разоблачителей.
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Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне

Заместитель главы Гостаможслужбы не инициирует проверки более 10 тысяч поддельных сертификатов EUR. 1. Тем временем его семья покупает элитное жилье и авто.

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НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения

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