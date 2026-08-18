НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции)
Начальника управления Госгеокадастра подозревают в даче $30 тыс. неправомерной выгоды должностному лицу НАПК. Его задержали после передачи средств в Киеве 27 июля 2026 года.
Депутат Ужгорода не указал в декларации гостиничный комплекс стоимостью 50 млн грн. Общая сумма недостоверных сведений достигла почти 78 миллионов гривен.
ВАКС взыскал в доход государства наличные средства и три элитных авто бывшего чиновника полиции. Официальных доходов семьи не хватало для таких дорогих покупок.
Парламент принял закон о единой декларации добропорядочности и родственных связей судей. Это разблокирует более 300 млн евро финансовой помощи от Евросоюза.
Шабунин не посещал НАПК во время командировки и не имел там рабочего места. ГБР расследует получение им выплат от ВСУ без выполнения обязанностей.
Депутат поселкового совета не указала две квартиры, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн займа. Общая сумма нарушений составляет 13,2 миллиона гривен.
НАПК выявило недостоверные данные на 1,2 млрд грн в 170 декларациях за 2026 год. Правоохранители уже открыли 74 уголовных производства по этим фактам.
Суд признал необоснованными активы чиновника в Хмельницкой области, который приобрел торговый центр за 13,7 млн грн. В доход государства взыщут более 7,3 млн грн.
МОН уволило ректора КНУ Владимира Бугрова в связи с окончанием контракта. Экс-ректору вменяют коррупционные нарушения и участие в громком секс-скандале.
НАПК по результатам соответствующих мониторингов направило в правоохранительные органы 13 материалов, содержащих признаки нарушений на сумму более 100 млн гривен.
Чиновник не указал в декларации дом, наличные и долги. Суд арестовал имущество депутата и его жены на общую сумму около 69,4 млн гривен.
Нардеп Железняк «нашел» средства на покупку облигаций и забыл их задекларировать – НАПК просят разобраться, – СМИ.
Правительство упростило процедуры закупки энергооборудования и работ по его защите до 2026 года. Данные в Prozorro будут скрыты в целях безопасности объектов.
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов.
Екатерина Сикора расторгла брак и передала право опеки мужу для получения им статуса отца-одиночки. Это позволило ему избежать мобилизации.
Журналисты обнаружили деловые связи членов комиссии по отбору главы Гостаможслужбы с кандидатом Владиславом Суворовым. Комиссия отрицает конфликт интересов, несмотря на совместную работу в прошлом.
Агентство подтвердило только проверку за 2020 год. Новые квартиры и авто семьи чиновника, приобретенные после 2020 года, пока остаются без внимания НАПК.
Заместитель главы Гостаможслужбы не инициирует проверки более 10 тысяч поддельных сертификатов EUR. 1. Тем временем его семья покупает элитное жилье и авто.
Мать замглавы Гостаможслужбы Украины Владислава Суворова владеет недвижимостью на 5 млн грн, а жена приобрела два автомобиля Toyota RAV4. Проверку образа жизни чиновника начнут после обращения в НАПК.
Компания не проводит проверку Ликунова и Рыковцева из-за отсутствия официальных жалоб. УЗ заявляет о неосведомленности относительно потерь на тендерах.
Депутаты требуют проверки состояния Владислава Суворова перед назначением. Семья чиновника владеет элитной недвижимостью и авто на миллионы гривен.
Минразвития и Habitat for Humanity планируют переоборудовать заброшенные здания под жилье для ВПЛ, но юристы и НАПК предупреждают о рисках непрозрачного отбора объектов и юридических коллизиях.
Офис Генпрокурора расследует недостоверное декларирование временным руководителем Госэкоинспекции Игорем Зубовичем. В его декларации обнаружили более 26 миллионов гривен несоответствий.
Украина добавила один балл в 2025 году в Индексе восприятия коррупции, набрав 36 баллов из 100 возможных и заняв 104 место среди 182 стран. Это единственное государство в мире, улучшающее антикоррупционные показатели в условиях войны.
С января в Украине функционирует единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Военнослужащие и их семьи могут подавать жалобы по электронной почте или через сайт.
НАПК напомнило публичным служащим об обязательном декларировании средств, полученных в рамках государственных программ поддержки. Средства, полученные по программам "Кешбэк "Сделано в Украине", "єПідтримка", "Зимняя Поддержка", указываются в разделе 11 декларации.
Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог 33,28 млн грн. Ее подозревают в предложении неправомерной выгоды нардепам.
Александр Зима, директор юридического департамента НБУ, в декабре получил более 950 тысяч гривен зарплаты. Он находится под следствием по уголовному делу о злоупотреблении властью.
Профильный заместитель Министра развития общин Сергей Деркач игнорирует данные о кандидате на главу Госавиаслужбы Игоре Зелинском. Журналистские расследования указывают на возможный ущерб нацбезопасности от его предыдущей деятельности.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП, признав необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП на сумму более 3,8 млн гривен. В доход государства взысканы дом с землей и стоимость одного из автомобилей.