Пустующие государственные и коммунальные здания переоборудуют под жилье для ВПЛ

Инициатива Минразвития совместно с Habitat for Humanity реализуется на основании закона №4080-IX и постановлений Кабмина, однако юристы и НАПК предупреждают о рисках непрозрачного отбора объектов и юридических коллизиях относительно "бесхозяйного" имущества и выморочного наследства. В преимуществах и "подводных камнях" такого решения разбирались журналисты УНН.

Детали

Инициатива будет реализована Министерством развития общин и территорий совместно с Habitat for Humanity. Это международная некоммерческая организация, которая занимается обеспечением людей доступным и безопасным жильем и действует в более чем 70 странах мира. В Европе организация сосредоточена на реконструкции жилья, поддержке внутренне перемещенных лиц, развитии социального и муниципального жилищного фонда.

Правовые основания для реализации проекта предоставил Закон Украины №4080-IX, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения ВПЛ жильем.

А подзаконные акты Кабмина детализировали:

порядок обследования (постановление Кабмина № 489);

положение о комиссиях (постановление Правительства № 493);

рамку создания и функционирования системы с дедлайном запуска не позднее 1 октября 2026 года (постановление Кабинета министров Украины № 894).

Жилье для ВПЛ: что предлагают эвакуированным украинцам профильное министерство и фонд

Расселение ВПЛ в рамках проекта рассматривается в нескольких типах объектов: заброшенных жилых домах, находящихся на балансе общин, незаселенных общежитиях, а также административных зданиях, которые сейчас не используются.

Проект имеет два взаимосвязанных направления.

Первое направление – это инвентаризация и технический отбор свободных или давно неиспользуемых объектов, прежде всего государственной и коммунальной недвижимости, которые реально можно переоборудовать под доступное или социальное жилье.

Второе направление – юридическое упорядочение имущества, которое потенциально может пополнить жилищный фонд: в частности, квартир без наследников (выморочное наследство) и бесхозяйной недвижимости. После оформления такого имущества его планируют внести в учет/систему и передать в управление общинам.

На первом этапе запланирован пилот в трех областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Сейчас идет отбор 60–70 объектов, из которых для подготовки детальных инвестиционных решений должны отобрать 10–15 – там, где реконструкция технически и экономически обоснована.

На Полтавщине уже идентифицировали 13 объектов и квартиру в жилом доме, где могут проживать переселенцы после ремонтов и переоборудования и подключения сетей.

Параллельно будет формироваться база данных с географическими координатами для совместимости с государственной жилищной ИАС, запуск которой привязан к октябрю 2026 года.

Как будут выбирать недвижимость для переоборудования в жилье для эвакуированных

Сначала местные власти будут работать над выявлением и идентификацией недвижимого имущества, которое законодательно и технически можно будет использовать для проекта.

Второй этап предусматривает определение типа таких зданий. Ведь, в зависимости от этого, будет различаться "правовая дорога", по которой пойдет передача имущества под реализацию пилота, согласно действующему Гражданскому кодексу.

Так, судьбу государственной и коммунальной собственности будут решать координационные комиссии. Если же речь пойдет о квартире или доме без наследника, то весь дальнейший путь имущества определит решение суда, которым его признают (или не признают) выморочным наследством. После этого имущество перейдет на баланс общины, которая получит право им распоряжаться.

А вот бесхозяйную недвижимость сначала нужно будет взять на учет с подачей в медиа соответствующего объявления. После того, как с момента его подачи пройдет год, суд сможет вынести решение о его передаче в коммунальную собственность.

Третий этап – собственно заседание координационной комиссии, на котором установят очередность и сроки обследования имущества. Заниматься этим будет комиссия по обследованию. Она должна провести выезд, сфотографировать дом, общежитие или квартиру, составить соответствующий акт и предоставить свое заключение.

Эти документы на пятом этапе рассмотрит координационная комиссия. В результате потенциальное жилье для ВПЛ внесут в ИАС.

При этом здания могут быть признаны сразу пригодными для проживания людей, или такими, которым необходима реконструкция. Во втором случае нужно будет составить проект, просчитать смету, закупить все необходимые материалы и провести ремонт.

Как может происходить заселение эвакуированных в жилье от государства

Для ВПЛ могут применить уже действующую в Украине для подобных ситуаций модель. Она предусматривает, что сначала люди подают заявления. Затем комиссия рассматривает их, устанавливает приоритетность и принимает положительное или отрицательное решение. После этого с переселенцами могут заключить договор пользования или аренды и люди смогут заселяться в жилье.

Жилищный проект для ВПЛ: что говорит власть

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, отреагировав на резонанс вокруг темы, в своем официальном Telegram-канале написал следующее:

Наш подход прост: если в общине есть государственное или коммунальное здание, которое простаивает, оно должно работать на людей - говорится в сообщении.

При этом подчеркнул, что речь идет исключительно о пустующих зданиях, которые годами не используются. В то же время Кулеба отметил, что инициатива не касается частного жилья, а решений об изъятии или любом вмешательстве в частную собственность нет и быть не может.

Украинцам ситуацию с жильем для ВПЛ в эфире общественного вещателя также объяснял народный депутат Павел Фролов.

Он пояснил, что по оценкам не только украинского правительства, а Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, у нас около 6 миллионов украинцев полностью или частично потеряли жилье. В пересчете речь идет о 2,5 миллионах хозяйств.

Новая инициатива Минразвития - попытка решить проблему системно.

Верховная Рада по инициативе нашей комиссии приняла закон о создании реестра потенциального жилья для ВПЛ. Он будет в виде карты, где будут видны фото объектов, будет видно, сколько там можно разместить людей, должна быть там информация о количестве необходимых инвестиций, чтобы перевести эту недвижимость в надлежащее для проживания состояние - пояснил нардеп.

Он также уточнил, что заниматься этим будут два вида комиссий: областные и районные. В них войдут представители общественности, то есть те общественные организации, волонтерские организации, советы ВПЛ, которые созданы из самих переселенцев.

Более того, работа в этой сфере началась далеко не вчера. Сейчас около трех тысяч объектов уже передали на такую инвентаризацию.

Однако, по словам Фролова, существует проблема: большая часть государственного, коммунального и "бесхозяйного" жилья мало пригодна для проживания людей. Государству было бы гораздо выгоднее строить жилье по новым стандартам на пустующих земельных участках. Однако, общины не спешат их выделять.

Риски и "подводные камни" нового проекта обеспечения ВПЛ жильем

Несмотря на заверения представителей профильного министерства, что риски в новом проекте минимальны, юристы отмечают сразу несколько противоречивых моментов.

Первый касается права собственников и наследников. Квартиры, переходящие общине как выморочное наследство - не конфискованы окончательно. Община обязана удовлетворять требования кредиторов наследодателя, а наследник, который появится позже, может требовать возврата имущества или компенсации в случае его продажи. Поэтому юристы говорят о том, что размещение ВПЛ в таких квартирах целесообразно оформлять как временное пользование или аренду с учетом риска возврата.

Также существуют риски манипуляций при формировании перечней объектов.

Основная уязвимость перечней имущества - непрозрачный отбор объектов и возможные злоупотребления. Отсутствие публичных документов и обоснований повышает риски неправомерного перераспределения имущества и затрудняет контроль.

Кроме того, даже в НАПК указывают на коррупциогенные факторы в проекте порядка для заявлений ВПЛ: непрозрачная процедура, отсутствие приоритетности, субъективность решений и юридическая неопределенность относительно подачи заявлений и субъекта решения. Агентство подчеркивает необходимость четких административных процедур и формализованных критериев как предохранителя.

Напомним

