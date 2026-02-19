Кабмін спростив механізм забезпечення житлом переселенців - озвучений алгоритм
Київ • УНН
Кабінет міністрів України спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Організації, які надають прихисток ВПО, тепер можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.
Кабінет міністрів України спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.
Деталі
Відтепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.
Новий механізм виглядає наступним чином:
- громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою - 0,01 від розрахункової орендної плати;
- державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону - за 1 гривню на рік за кожен об'єкт;
- господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення - також за 1 гривню на рік.
За словами Свириденко, такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.
Нагадаємо
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки для населення, ОСББ, бізнесу та громад під час зимового періоду.