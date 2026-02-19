$43.290.03
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 13619 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 15410 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 12696 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 28887 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 64365 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50438 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 68042 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 37158 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26603 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін спростив механізм забезпечення житлом переселенців - озвучений алгоритм

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет міністрів України спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Організації, які надають прихисток ВПО, тепер можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Кабмін спростив механізм забезпечення житлом переселенців - озвучений алгоритм

Кабінет міністрів України спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Деталі

Відтепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Новий механізм виглядає наступним чином:

  • громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою - 0,01 від розрахункової орендної плати;
    • державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону - за 1 гривню на рік за кожен об'єкт;
      • господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення - також за 1 гривню на рік.

        За словами Свириденко, такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

        Нагадаємо

        В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки для населення, ОСББ, бізнесу та громад під час зимового періоду.

        Євген Устименко

        СуспільствоПолітика
        Нерухомість
        Кабінет Міністрів України
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        благодійність