США скорочують кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу

Держдепартамент США оголосив у середу про скорочення можливостей евакуації чартерними рейсами з Близького Сходу через низький попит, передає УНН із посиланням на CNN.

"Хоча доступність комерційних рейсів у регіоні продовжує покращуватися, кількість чартерних рейсів Держдепартаменту та наземних транспортних операцій буде скорочено, оскільки кількість місць на чартерних рейсах значно перевищує попит з боку американців у регіоні", - заявив помічник держсекретаря Ділан Джонсон у своїй заяві.

"11 березня Держдепартамент зв'язався майже з 9000 громадян США в Об'єднаних Арабських Еміратах, запропонувавши їм чартерні рейси уряду США. Незважаючи на ці зусилля, рейси вилетіли з ОАЕ із незайнятими місцями через низький попит", - сказав Джонсон. Представник Держдепартаменту заявив, що на цих рейсах було понад 300 вільних місць.

"Більшість американців, які зверталися за допомогою, відмовлялися від неї, воліючи або залишатися в країні, або бронювати комерційні рейси", - сказав Джонсон.

Джонсон також заявив, що Держдепартамент не щодня публікуватиме звіти про свої зусилля щодо евакуації.

Він заявив, що цільова група Держдепартаменту "надала безпосередню допомогу більш ніж 30 000 американцям за кордоном, надавши консультації з питань безпеки та допомогу у поїздках".