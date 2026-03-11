$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
19:47 • 1844 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:03 • 12402 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 21977 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 18525 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 23764 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 29454 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35653 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34119 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44676 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120938 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Рубрики
США скорочують кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Держдепартамент США зменшує кількість чартерів через низький попит серед громадян. Більшість американців обирають комерційні рейси або залишаються.

США скорочують кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу

Держдепартамент США оголосив у середу про скорочення можливостей евакуації чартерними рейсами з Близького Сходу через низький попит, передає УНН із посиланням на CNN.

"Хоча доступність комерційних рейсів у регіоні продовжує покращуватися, кількість чартерних рейсів Держдепартаменту та наземних транспортних операцій буде скорочено, оскільки кількість місць на чартерних рейсах значно перевищує попит з боку американців у регіоні", - заявив помічник держсекретаря Ділан Джонсон у своїй заяві.

"11 березня Держдепартамент зв'язався майже з 9000 громадян США в Об'єднаних Арабських Еміратах, запропонувавши їм чартерні рейси уряду США. Незважаючи на ці зусилля, рейси вилетіли з ОАЕ із незайнятими місцями через низький попит", - сказав Джонсон. Представник Держдепартаменту заявив, що на цих рейсах було понад 300 вільних місць.

Трамп заявив, що до операції в Ірані не було плану евакуації американців03.03.26, 20:08 • 7862 перегляди

"Більшість американців, які зверталися за допомогою, відмовлялися від неї, воліючи або залишатися в країні, або бронювати комерційні рейси", - сказав Джонсон.

Джонсон також заявив, що Держдепартамент не щодня публікуватиме звіти про свої зусилля щодо евакуації.

Він заявив, що цільова група Держдепартаменту "надала безпосередню допомогу більш ніж 30 000 американцям за кордоном, надавши консультації з питань безпеки та допомогу у поїздках".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Державний департамент США
Об'єднані Арабські Емірати