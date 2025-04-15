Державний департамент США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18219 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129173 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124952 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123810 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127116 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190133 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76710 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163963 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Економіка • 15 квітня, 02:32 • 404 перегляди

У Держдепі США вимагають доносити на колег через "антихристиянські упередження"

Адміністрація Трампа зобов'язала співробітників Держдепу США повідомляти про випадки "антихристиянських упереджень" серед колег. Чиновники висловили занепокоєння щодо створення культури страху.

Новини Світу • 12 квітня, 13:55 • 3889 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.

Війна • 12 квітня, 01:47 • 17771 перегляди

Трамп закликав росію "почати рухатися", щоб зупинити війну в Україні

Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.

Війна • 11 квітня, 14:14 • 10422 перегляди

"Так, вона повертається додому": Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні

Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.

Політика • 10 квітня, 19:50 • 10353 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.

Політика • 10 квітня, 17:36 • 11727 перегляди

Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12354 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

Україна дипломатичними каналами доведе інформацію Китаю щодо участі їхніх громадян у війні на боці рф. СБУ вже проводить процесуальні дії з полоненими китайцями.

Війна • 9 квітня, 17:52 • 33063 перегляди

Відновлення прямого авіасполучення і не тільки: про що представники рф планують говорити з американською делегацією в Стамбулі

На зустрічі в Стамбулі росія планує підняти питання відновлення авіасполучення з США. Також обговорять банківське обслуговування дипмісій та візи для дипломатів.

Політика • 9 квітня, 13:56 • 7916 перегляди

Держдеп: Україна не на порядку денному зустрічі США-росія у Стамбулі

Представники США та росії зустрінуться в Стамбулі для обговорення двосторонніх місій. Питання України не будуть розглядатися, зустріч зосереджена на роботі посольств.

Політика • 9 квітня, 10:12 • 9594 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.

Війна • 9 квітня, 07:59 • 91917 перегляди

Держдеп США відреагував на повідомлення про полонених китайців на боці рф

У Держдепі США заявили про занепокоєння щодо полонених китайців, які воювали на боці рф. Китай постачає росії 80% товарів подвійного призначення, необхідних для війни.

Війна • 9 квітня, 07:54 • 13487 перегляди

Держдеп США закликав американців не їздити в Україну та росію

Держдепартамент США застерігає своїх громадян від поїздок в Україну та росію через високий рівень небезпеки. До цього списку увійшли ще 19 країн - зокрема, Іран, КНДР та Ємен.

Політика • 3 квітня, 20:08 • 7079 перегляди

Заборонене кохання: уряд США наклав табу на інтимні стосунки своїх працівників у Китаї з місцевими мешканцями

Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.

Новини Світу • 3 квітня, 18:18 • 11556 перегляди

Спецпредставник путіна провів зустріч з американськими посадовцями у США: зміст переговорів залишився невідомим

Представник рф кирило дмитрієв отримав ліцензію для візиту до США, де зустрівся з представниками адміністрації Трампа.

Новини Світу • 3 квітня, 05:14 • 5128 перегляди

Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна у Білому домі сьогодні - CBS News

Спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна кирилом дмитрієвим. Мінфін США тимчасово зняв санкції, щоб Держдеп видав йому візу.

Новини Світу • 2 квітня, 15:25 • 15772 перегляди

"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен

Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.

Новини Світу • 2 квітня, 13:10 • 12300 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

За словами аналітиків, росія вимагає повної капітуляції України, наполягаючи на зміні режиму та нейтралітеті, що суперечить мирним планам США.

Війна • 2 квітня, 01:22 • 130991 перегляди

Чиновник терористичної країни їде до Вашингтона на переговори з США

Спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва рф зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони для обговорення економічної співпраці та виходу з кризи після вторгнення в Україну. Це перший візит російського високопосадовця з початку війни.

Новини Світу • 2 квітня, 00:11 • 16634 перегляди

США можуть посилити тиск на Київ і москву через застій у мирних переговорах: деталі

Адміністрація США розглядає нові санкції та економічні заходи, щоб змусити Україну і росію домовитись. Білий дім розчарований відсутністю прогресу у перемовинах та опором москви мирним ініціативам.

Війна • 1 квітня, 20:31 • 10804 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

Президент Трамп висловив своє невдоволення коментарями лідерів обох сторін конфлікту та продовжує працювати над його завершенням. Його команди також залучені до цього процесу.

Війна • 1 квітня, 05:49 • 108510 перегляди

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

Речниця Держдепартаменту США Темі Брюс наголосила на необхідності дипломатичних зусиль для досягнення повного припинення вогню та початку переговорів між сторонами.

Війна • 1 квітня, 05:36 • 69986 перегляди

"Викликає особливе занепокоєння": у Держдепі США прокоментували вирок Ле Пен

Речниця Держдепу США висловила занепокоєння ув'язненням Марін Ле Пен та нагадала про важливість демократичних цінностей. Лідерку засудили до 4 років в'язниці та заборонили балотуватися.

Політика • 31 березня, 23:00 • 16029 перегляди

Єврокомісар з питань оборони: путін відкрито знущається над американцями

За словами Андрюса Кубілюса, США намагаються досягти мирної угоди щодо війни в Україні, але їм потрібно зрозуміти, ким є путін. Умиротворення диктаторів закінчується погано, вони стають агресивнішими.

Війна • 31 березня, 21:58 • 12424 перегляди

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня. Держдеп США перейме програми USAID, але співробітників не буде автоматично переведено.

Новини Світу • 28 березня, 18:38 • 67524 перегляди

Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією, зазначивши, що вона не фінансується.

Політика • 28 березня, 14:25 • 26339 перегляди

США відкликали візи понад 300 іноземних студентів: що стало причиною

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що понад 300 іноземних студентів позбавлено віз через участь в пропалестинських акціях протесту. Держдеп активно виявляє порушників.

Новини Світу • 28 березня, 13:51 • 18580 перегляди

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила про засудження впливу на цивільних внаслідок удару рф по Сумах. США продовжать працювати над припиненням вогню для уникнення жертв.

Війна • 25 березня, 09:11 • 130743 перегляди

"Розбіжності" між Україною та рф можна буде обговорити після припинення вогню - Держдеп

У Держдепі США повідомили, що питання окупованих територій України обговорюватимуться після повного припинення вогню. Зараз головне - досягнення миру.

Війна • 25 березня, 08:32 • 24519 перегляди

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що лише Дональд Трамп здатен посадити Україну та росію за стіл переговорів. Він вважає, що війна може закінчитися лише шляхом переговорів.

Війна • 25 березня, 01:55 • 108416 перегляди