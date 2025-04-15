Державний департамент США

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.
Адміністрація Трампа зобов'язала співробітників Держдепу США повідомляти про випадки "антихристиянських упереджень" серед колег. Чиновники висловили занепокоєння щодо створення культури страху.
Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.
Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.
Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.
Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
Україна дипломатичними каналами доведе інформацію Китаю щодо участі їхніх громадян у війні на боці рф. СБУ вже проводить процесуальні дії з полоненими китайцями.
На зустрічі в Стамбулі росія планує підняти питання відновлення авіасполучення з США. Також обговорять банківське обслуговування дипмісій та візи для дипломатів.
Представники США та росії зустрінуться в Стамбулі для обговорення двосторонніх місій. Питання України не будуть розглядатися, зустріч зосереджена на роботі посольств.
МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.
У Держдепі США заявили про занепокоєння щодо полонених китайців, які воювали на боці рф. Китай постачає росії 80% товарів подвійного призначення, необхідних для війни.
Держдепартамент США застерігає своїх громадян від поїздок в Україну та росію через високий рівень небезпеки. До цього списку увійшли ще 19 країн - зокрема, Іран, КНДР та Ємен.
Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.
Представник рф кирило дмитрієв отримав ліцензію для візиту до США, де зустрівся з представниками адміністрації Трампа.
Спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з уповноваженим путіна кирилом дмитрієвим. Мінфін США тимчасово зняв санкції, щоб Держдеп видав йому візу.
Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.
За словами аналітиків, росія вимагає повної капітуляції України, наполягаючи на зміні режиму та нейтралітеті, що суперечить мирним планам США.
Спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва рф зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони для обговорення економічної співпраці та виходу з кризи після вторгнення в Україну. Це перший візит російського високопосадовця з початку війни.
Адміністрація США розглядає нові санкції та економічні заходи, щоб змусити Україну і росію домовитись. Білий дім розчарований відсутністю прогресу у перемовинах та опором москви мирним ініціативам.
Президент Трамп висловив своє невдоволення коментарями лідерів обох сторін конфлікту та продовжує працювати над його завершенням. Його команди також залучені до цього процесу.
Речниця Держдепартаменту США Темі Брюс наголосила на необхідності дипломатичних зусиль для досягнення повного припинення вогню та початку переговорів між сторонами.
Речниця Держдепу США висловила занепокоєння ув'язненням Марін Ле Пен та нагадала про важливість демократичних цінностей. Лідерку засудили до 4 років в'язниці та заборонили балотуватися.
За словами Андрюса Кубілюса, США намагаються досягти мирної угоди щодо війни в Україні, але їм потрібно зрозуміти, ким є путін. Умиротворення диктаторів закінчується погано, вони стають агресивнішими.
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня. Держдеп США перейме програми USAID, але співробітників не буде автоматично переведено.
Держсекретар США Марко Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією, зазначивши, що вона не фінансується.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що понад 300 іноземних студентів позбавлено віз через участь в пропалестинських акціях протесту. Держдеп активно виявляє порушників.
Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила про засудження впливу на цивільних внаслідок удару рф по Сумах. США продовжать працювати над припиненням вогню для уникнення жертв.
У Держдепі США повідомили, що питання окупованих територій України обговорюватимуться після повного припинення вогню. Зараз головне - досягнення миру.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що лише Дональд Трамп здатен посадити Україну та росію за стіл переговорів. Він вважає, що війна може закінчитися лише шляхом переговорів.