Державний департамент США

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

Президент Трамп висловив своє невдоволення коментарями лідерів обох сторін конфлікту та продовжує працювати над його завершенням. Його команди також залучені до цього процесу.