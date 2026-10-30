Трамп тисне на Литву, щоб відкрити порти для експорту білоруського калію попри санкції ЄС

Адміністрація Трампа чинить тиск на Литву, вимагаючи відкрити великий порт на Балтійському морі для експорту білоруського калію, попри європейські санкції. США прагнуть зменшити свою залежність від Канади щодо постачання цього важливого компонента добрив і допомогти знизити витрати американських фермерів. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських посадовців та джерела, обізнані з перебігом переговорів, пише УНН.

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За даними видання, спеціальний посланник США з питань білорусі Джон Коул останніми тижнями обговорював із литовськими дипломатами можливість послаблення обмежень на білоруські товари. Американська сторона також вивчала перспективи використання інших портів Балтійського моря, зокрема в Ризі.

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що команда Трампа активізувала контакти з литовською стороною. Двоє східноєвропейських посадовців повідомили, що Коул порушує питання транзиту білоруського калію на різних рівнях литовського уряду вже понад рік.

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Державний департамент США відмовився коментувати конкретні комерційні домовленості. Водночас представник відомства заявив, що Вашингтон регулярно розглядає з партнерами можливості, які відповідають економічним інтересам Сполучених Штатів. Він також наголосив, що закупівля білоруського калію допомогла б знизити ціни для американських фермерів.

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Як зазначає видання, США майже повністю залежать від імпорту калійних добрив, а близько 80% поставок надходить із Канади. Пошук альтернативних джерел активізувався після зриву торговельних переговорів між Вашингтоном та Оттавою і взаємного підвищення мит. Білорусь контролює близько 20% світового ринку калію.

Минулого місяця Трамп заявив, що працює над масштабною угодою з мінськом щодо закупівлі білоруських добрив за нижчими цінами. До запровадження санкцій близько 90% білоруського експорту калійних добрив проходило через литовський порт Клайпеда.

Водночас у країнах Балтії американські ініціативи зустрічають опір. Європейські посадовці побоюються, що послаблення обмежень посилить позиції олександра лукашенка та надасть його владі додаткові ресурси. Санкції ЄС щодо білорусі потребують регулярного продовження, наступне очікується в лютому 2027 року.

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