США хочуть купувати дешевший калій у білорусі, Трамп заявив про підготовку великої угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив у білорусі. Конкретні параметри майбутньої угоди поки не оголошували, передає УНН із посиланням на допис американського лідера.

За словами Трампа, американська сторона розраховує отримувати білоруський калій за ціною, суттєво нижчою за ту, яку США наразі платять за поставки з Канади.

"Сполучені Штати працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив у білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, що є дуже хорошою новиною для наших фермерів і власників ранчо", – написав Трамп у Truth Social.

Деталі

Станом на 21 вересня Білий дім не оприлюднив інформації про можливий обсяг закупівель, вартість контракту, строки його укладання або початку постачань. Наразі йдеться про переговори щодо майбутньої угоди, а не про вже підписаний контракт.

Заява Трампа пролунала на тлі поступового відновлення економічних контактів між Вашингтоном і Мінськом. У березні 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виключило з американського санкційного списку "Білоруськалій" та Білоруську калійну компанію. Рішення ухвалили після переговорів між США та білоруською владою і звільнення 250 ув'язнених й таким чином усунули одну з головних юридичних перешкод для американських компаній, які могли б закуповувати білоруський калій.

Однак європейські обмеження залишаються чинними. До 2022 року значна частина білоруських калійних добрив експортувалася через литовський порт Клайпеда, але цей маршрут був закритий після запровадження санкцій.

У травні Reuters повідомляв, що Сполучені Штати порушували перед Литвою питання відновлення транзиту білоруського калію через Клайпеду. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс тоді заявив, що Вільнюс не має наміру обговорювати відновлення постачань, доки діють санкції ЄС. Європейські обмеження щодо білоруського калію залишаються чинними щонайменше до лютого 2027 року. Тому навіть, якщо американсько-білоруську угоду укладуть, окремим питанням залишатиметься маршрут доставки добрив до США.

Чому США критично залежать від імпорту калію

Зацікавленість Вашингтона у новому постачальнику пояснюється значною залежністю американського сільського господарства від імпортних калійних добрив.

За даними Геологічної служби США, у 2025 році чиста залежність Сполучених Штатів від імпорту калію становила близько 92% внутрішнього споживання. У 2021–2024 роках приблизно 79% американського імпорту калію надходило з Канади. Ще близько 12% забезпечувала росія, 3% – Ізраїль, на інших постачальників припадало близько 6%. Саме тому можливий вихід білоруських виробників на американський ринок може дати США альтернативне джерело добрив та посилити конкуренцію між постачальниками.

Як на перспективу угоди між Вашингтоном та мінськом відреагувала міжнародна економіка

На заяву Трампа вже відреагував фондовий ринок. Акції низки великих виробників добрив, зокрема канадської Nutrien та американської Mosaic, після повідомлення про потенційну угоду з білоруссю знижувалися. Інвестори оцінюють перспективу дешевших білоруських поставок як можливий фактор тиску на ціни калійних добрив.

Контекст

Можлива калійна угода обговорюється на тлі активізації переговорів між Вашингтоном і Мінськом. 15 вересня спецпредставник президента США Джон Коул зустрівся з олександром лукашенком. Сторони, зокрема, обговорювали звільнення ув'язнених та розблокування білоруських активів у Сполучених Штатах. Коул заявив про готовність Вашингтона сприяти поверненню десятків мільйонів доларів білоруських коштів, заблокованих в американських банках.

Наступного дня у білорусі звільнили ще 25 ув'язнених. Одночасно США послабили санкції щодо двох білоруських підприємств. Американський представник заявив, що розраховує найближчим часом продовжити переговори про звільнення ще сотень людей.

Нагадаємо

Спецпосланець Трампа налагодив контакт із лукашенком за допомогою жартів і горілки.