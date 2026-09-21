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Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував

Київ • УНН

 • 2176 перегляди

Трамп заявив про втрати російської дизельної промисловості через війну та закликав її припинити. Зеленський повідомив про діалог і мирні ідеї.

Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував

Президент США Дональд Трамп висловився про втрату рф контролю над виробництвом дизеля і наголосив на необхідності припинення війни рф проти України. На його заяву відреагував Президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що діалог з президентом Трампом триває і на столі є ідеї щодо наближення миру, пише УНН.

Що сказав Трамп

"росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з експлуатації. Ця безглузда та нескінченна війна з Україною має бути припинена. Весь світ страждає, у той час, як щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдатів. Який сором!" - написав президент США у Truth Social 21 вересня.

Як відповів Зеленський

На допис президента США Дональда Трампа відреагував Президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду потрібно припинити", - вказав Зеленський у X.

Президент зазначив, що "з першого року повномасштабного вторгнення його наслідки були далекосяжними: втрата багатьох життів, руйнування міст і сіл, продовольча безпека, енергетичні проблеми, надзвичайні темпи технологічного розвитку, включаючи автономні дрони, та швидке вдосконалення ударних спроможностей, яких ніколи раніше не було".

"Кожен новий тиждень цієї війни, не кажучи вже про кожен новий рік, додає все більше і більше проблем. З першої ж хвилини Україна прагнула миру. Ми вже зробили десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням", - вказав Зеленський.

"Зараз триває діалог з президентом Трампом та Америкою. Також на столі є ідеї щодо наближення миру, починаючи з рішучих кроків щодо деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш експорт продовольства повинні перестати бути мішенями для росії, і це призведе до відповідних кроків щодо деескалації з нашого боку. Рішення можливі. Ми готові працювати над цим, і ми обговоримо це з нашими партнерами в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Я дякую всім, хто допомагає! Більше не буде так, що страждатиме лише країна, на яку напали. Природа війни тепер така, що агресор також страждатиме. Технології роблять це можливим. Сила лідерства країн може – і повинна – забезпечити деескалацію, безпеку та мир. Дякуємо вам!" - підкреслив Зеленський.

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios20.09.26, 23:45 • 16203 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
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Володимир Зеленський
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