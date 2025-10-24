$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8178 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14697 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14719 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29771 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22972 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19021 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27199 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68728 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27280 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2250 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29781 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24212 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24584 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68735 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4662 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10298 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23155 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48533 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32456 перегляди
Новини по темi
У Лондоні ув’язнили банду, яка підпалила склад із допомогою для України за наказом "вагнера" – Sky News

У Великій Британії засудили юнаків, які були обвинувачені у підпалі складу із StarLink для України. Напад, здійснений за наказом російської приватної військової організації "вагнера".

Новини Світу • 17:04 • 556 перегляди
Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відеоVideo

Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині. Знищено бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів.

Війна в Україні • 15:37 • 2158 перегляди
Астрономи знайшли нову екзопланету GJ 251c, яка потенційно придатна для життя

Вчені виявили нову екзопланету GJ 251c, розташовану за 18 світлових років від Сонячної системи, яка може мати рідку воду. Ця суперземля обертається навколо червоного карлика Gliese 251, що знаходиться в "зоні життя".

Новини Світу • 15:29 • 1580 перегляди
Ексклюзив
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

Російські війська вперше атакували Одещину модернізованими КАБами з реактивним двигуном. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі Київ не під загрозою, але ситуація може змінитися.

Війна в Україні • 14:29 • 14714 перегляди
Як у Великій Британії: у Києві запустять двоповерховий автобусPhoto

Двоповерховий міський автобус MAN A39, подарований Берліном, курсуватиме у Києві на маршруті №57 цими вихідними. Він має 83 місця для сидіння, 45 місць для стоячих пасажирів та обладнаний для людей з інвалідністю.

Київ • 13:55 • 1708 перегляди
Кібератака на Jaguar Land Rover скоротила виробництво авто у Великій Британії на 27% - Sky News

Кібератака на Jaguar Land Rover спричинила п'ятитижневу зупинку виробництва, що призвело до скорочення загального виробництва автомобілів у Великій Британії на 27%. Збитки від атаки оцінюються в 1,9 млрд фунтів стерлінгів, що є найнижчим показником виробництва у вересні з 1952 року.

Економіка • 13:40 • 1652 перегляди
Допомога Пекіна у війнах: хунта М'янми за три тижні витіснила повстанців з міст завдяки озброєнню з Китаю

Армія хунти М'янми за три тижні повернула населені пункти, раніше відвойовані повстанцями, завдяки допомозі Китаю. Це пов'язано з наміром хунти провести вибори у грудні 2025 року.

Новини Світу • 13:31 • 1582 перегляди
рф сьогодні випустила по Одещині три КАБи з підвищеною дальністю ураження - ПвК "Південь"

Російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.

Війна в Україні • 13:22 • 1594 перегляди
Все через рекламу з Рейганом: Трамп припинив торгові переговори з КанадоюPhotoVideo

Президент США Дональд Трамп припинив переговори з Канадою 23 жовтня. Причиною став рекламний ролик, опублікований прем'єр-міністром Онтаріо, що містив уривки виступу Рональда Рейгана 1987 року.

Політика • 13:21 • 1918 перегляди
FAVBET Tech: "Податки ІТ-бізнесів перетворюються на тисячі дронів і стабільні виплати у тилу"

Податкових платежів FAVBET Tech у 2025 достатньо для закупівлі більш як 20 тисяч безпілотників.

Економіка • 13:07 • 1418 перегляди
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

Політика • 12:53 • 3158 перегляди
Створили схему з незаконного відмивання криптовалюти: на Вінничині двом чоловікам оголосили про підозруVideo

Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token.

Суспільство • 12:49 • 1740 перегляди
Ексклюзив
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen

Україна може отримати до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E протягом трьох років. Ці літаки можуть злітати з автомобільних доріг та можуть нести ракети Meteor, IRIS-T, Taurus.

Війна в Україні • 12:47 • 29793 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto

Війська КНДР, які воюють на боці росіян, могли втратити понад 6 тисяч чоловік у ході наступальних бойових операцій у Курській області. Це більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у регіоні.

Війна в Україні • 12:17 • 22977 перегляди
Кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні: показали наслідкиPhoto

У Харкові зросла кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.

Війна в Україні • 12:00 • 2238 перегляди
Державна авіаційна служба України бере під контроль ситуацію з ремонтною документацією вертольотів типу Ми-8

Державна авіаційна служба України створює робочу групу для врегулювання ситуації з ремонтною документацією вертольотів Ми-8МТ(МТВ). Це рішення прийнято після передачі супроводу іноземній компанії AAL Group Ltd, яка має зв'язки з російським ОПК.

Економіка • 24 жовтня, 11:11 • 2330 перегляди
Ford ставить електропікап F-150 Lightning на паузу: зосередиться на "прибутковіших" авто

Компанія Ford припиняє виробництво електричного пікапа F-150 Lightning, щоб зосередитися на більш прибуткових бензинових та гібридних пікапах серії F. Це рішення прийнято після пожежі на алюмінієвому заводі Novelis, що може скоротити прибуток Ford до 1 мільярда доларів.

Новини Світу • 24 жовтня, 10:05 • 2214 перегляди
У 4-х областях України викрито учасників мережі викрадення автомобілів преміумкласуPhoto

Спецоперація Matador за участі Європолу та правоохоронців шести країн викрила міжнародне угруповання, що викрадало автомобілі преміумкласу в ЄС. Проведено обшуки в Україні, вилучено докази та встановлено фігурантів, причетних до викрадення Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інших авто.

Кримінал та НП • 24 жовтня, 09:14 • 2798 перегляди
рф знов обійшла санкції, отримавши західні технології для захисту атомних підводних човнів - WP

росія через підставні компанії придбала у американських та європейських компаній системи підводного спостереження. Ці технології використовуються для захисту флоту атомних підводних човнів у Баренцовому морі.

Новини Світу • 24 жовтня, 07:28 • 3158 перегляди
72 зі 128 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія випустила по Україні 128 дронів, 72 з них збито або придушено. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Війна в Україні • 24 жовтня, 06:21 • 2810 перегляди
На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого домуVideo

Супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На місці знесеної будівлі розпочато будівництво нового бального залу.

Новини Світу • 24 жовтня, 05:31 • 3708 перегляди
На фронті - 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від ГенштабуPhoto

Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень за добу, третина з яких припала на Покровський напрямок. Уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Війна в Україні • 24 жовтня, 05:20 • 3008 перегляди
росія за добу втратила 910 військових та 128 одиниць спецтехніки – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 23 жовтня ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 34 артсистеми та 440 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять 080 особового складу та 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Війна в Україні • 24 жовтня, 04:29 • 2916 перегляди
У Німеччині пропонують обмежити в'їзд молодих українських чоловіків до ЄС

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Наші за кордоном • 24 жовтня, 04:07 • 3542 перегляди
Вночі війська рф ударними дронами атакували Херсон - ОВА

Вночі 24 жовтня російські війська атакували Херсон безпілотниками, спричинивши пожежу в Дніпровському районі. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік з вибуховими травмами та термічними опіками.

Війна в Україні • 24 жовтня, 03:23 • 3082 перегляди
Китайські обмеження на рідкоземельні метали загрожують промисловості Євросоюзу

Європейський Союз зіткнувся з ризиком серйозної кризи постачання критично важливих матеріалів. Китай запровадив нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їх виробництва.

Економіка • 24 жовтня, 02:27 • 4098 перегляди
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцямиPhoto

Компанія SpaceX заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинними угрупованнями в М’янмі. Шахрайські мережі продовжують процвітати в країні, незважаючи на жорсткі заходи.

Новини Світу • 24 жовтня, 00:01 • 3210 перегляди
Захисники України відбили понад сотню атак на фронті, найчастіше ворог атакує Покровський напрямок – ГенштабPhoto

Українські війська стримують наступ росіян на кількох напрямках. Відбулося 103 бойові зіткнення, ворог здійснив 48 авіаударів та застосував понад 2,6 тисячі дронів.

Війна в Україні • 23 жовтня, 19:47 • 3498 перегляди
OpenAI придбала стартап колишніх працівників Apple, щоб покращити взаємодію ChatGPT з комп’ютерами – Вloomberg

OpenAI придбала стартап Software Applications Inc. , заснований колишніми працівниками Apple, для покращення взаємодії ChatGPT з комп'ютерами. Ця угода є частиною стратегії OpenAI зі зміцнення позицій ChatGPT як універсальної платформи для інтеграції ШІ.

Технології • 23 жовтня, 19:37 • 1510 перегляди
"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina закрила збір на українську балістичну ракету "Фламінго", зібравши майже 13,2 мільйона чеських крон. Це перевищило необхідну суму в 12,5 мільйона крон за рекордні 48 годин.

Суспільство • 23 жовтня, 19:02 • 10019 перегляди