У Великій Британії засудили юнаків, які були обвинувачені у підпалі складу із StarLink для України. Напад, здійснений за наказом російської приватної військової організації "вагнера".
Третій армійський корпус України успішно відбив механізований штурм російських військ на Лиманщині. Знищено бронетехніку, танк і до 20 солдатів противника за допомогою артилерії та дронів.
Вчені виявили нову екзопланету GJ 251c, розташовану за 18 світлових років від Сонячної системи, яка може мати рідку воду. Ця суперземля обертається навколо червоного карлика Gliese 251, що знаходиться в "зоні життя".
Російські війська вперше атакували Одещину модернізованими КАБами з реактивним двигуном. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі Київ не під загрозою, але ситуація може змінитися.
Двоповерховий міський автобус MAN A39, подарований Берліном, курсуватиме у Києві на маршруті №57 цими вихідними. Він має 83 місця для сидіння, 45 місць для стоячих пасажирів та обладнаний для людей з інвалідністю.
Кібератака на Jaguar Land Rover спричинила п'ятитижневу зупинку виробництва, що призвело до скорочення загального виробництва автомобілів у Великій Британії на 27%. Збитки від атаки оцінюються в 1,9 млрд фунтів стерлінгів, що є найнижчим показником виробництва у вересні з 1952 року.
Армія хунти М'янми за три тижні повернула населені пункти, раніше відвойовані повстанцями, завдяки допомозі Китаю. Це пов'язано з наміром хунти провести вибори у грудні 2025 року.
Російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.
Президент США Дональд Трамп припинив переговори з Канадою 23 жовтня. Причиною став рекламний ролик, опублікований прем'єр-міністром Онтаріо, що містив уривки виступу Рональда Рейгана 1987 року.
Податкових платежів FAVBET Tech у 2025 достатньо для закупівлі більш як 20 тисяч безпілотників.
Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.
Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token.
Україна може отримати до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E протягом трьох років. Ці літаки можуть злітати з автомобільних доріг та можуть нести ракети Meteor, IRIS-T, Taurus.
Війська КНДР, які воюють на боці росіян, могли втратити понад 6 тисяч чоловік у ході наступальних бойових операцій у Курській області. Це більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у регіоні.
У Харкові зросла кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.
Державна авіаційна служба України створює робочу групу для врегулювання ситуації з ремонтною документацією вертольотів Ми-8МТ(МТВ). Це рішення прийнято після передачі супроводу іноземній компанії AAL Group Ltd, яка має зв'язки з російським ОПК.
Компанія Ford припиняє виробництво електричного пікапа F-150 Lightning, щоб зосередитися на більш прибуткових бензинових та гібридних пікапах серії F. Це рішення прийнято після пожежі на алюмінієвому заводі Novelis, що може скоротити прибуток Ford до 1 мільярда доларів.
Спецоперація Matador за участі Європолу та правоохоронців шести країн викрила міжнародне угруповання, що викрадало автомобілі преміумкласу в ЄС. Проведено обшуки в Україні, вилучено докази та встановлено фігурантів, причетних до викрадення Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інших авто.
росія через підставні компанії придбала у американських та європейських компаній системи підводного спостереження. Ці технології використовуються для захисту флоту атомних підводних човнів у Баренцовому морі.
росія випустила по Україні 128 дронів, 72 з них збито або придушено. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На місці знесеної будівлі розпочато будівництво нового бального залу.
Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень за добу, третина з яких припала на Покровський напрямок. Уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.
Сили оборони України 23 жовтня ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 34 артсистеми та 440 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять 080 особового складу та 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.
Вночі 24 жовтня російські війська атакували Херсон безпілотниками, спричинивши пожежу в Дніпровському районі. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік з вибуховими травмами та термічними опіками.
Європейський Союз зіткнувся з ризиком серйозної кризи постачання критично важливих матеріалів. Китай запровадив нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їх виробництва.
Компанія SpaceX заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинними угрупованнями в М’янмі. Шахрайські мережі продовжують процвітати в країні, незважаючи на жорсткі заходи.
Українські війська стримують наступ росіян на кількох напрямках. Відбулося 103 бойові зіткнення, ворог здійснив 48 авіаударів та застосував понад 2,6 тисячі дронів.
OpenAI придбала стартап Software Applications Inc. , заснований колишніми працівниками Apple, для покращення взаємодії ChatGPT з комп'ютерами. Ця угода є частиною стратегії OpenAI зі зміцнення позицій ChatGPT як універсальної платформи для інтеграції ШІ.
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina закрила збір на українську балістичну ракету "Фламінго", зібравши майже 13,2 мільйона чеських крон. Це перевищило необхідну суму в 12,5 мільйона крон за рекордні 48 годин.