"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina закрила збір на українську балістичну ракету "Фламінго", зібравши майже 13,2 мільйона чеських крон. Це перевищило необхідну суму в 12,5 мільйона крон за рекордні 48 годин.