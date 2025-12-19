Україна та США проводять перші офіційні випробування українських безпілотників

$42.340.00
49.590.04
uk
15:48 • 1796 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 3868 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 5638 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 13616 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 13560 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13212 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15234 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12531 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 19375 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10948 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідкиPhotoVideo19 грудня, 06:44 • 5970 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 11605 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 20008 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 19144 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 21568 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 13615 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 19375 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 21678 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 25987 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52267 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 57795 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 39807 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 38154 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44442 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49405 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

Україна та США проводять перші офіційні випробування українських безпілотників

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Україна та США провели перші офіційні випробування українських дронів під час візиту американської делегації. Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем.

Україна та США проводять перші офіційні випробування українських безпілотників

Україна та Сполучені Штати опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем. Американська делегація відвідала Україну та провела перші офіційні випробування українських дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два візити до України. Метою поїздок було ознайомлення з українськими морськими дронами та проведення перших офіційних випробувань.

Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками. Запропонували американській стороні рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах

- повідомляє Міністерство оборони України

Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство у цій сфері та заявляє, що її оборонна промисловість формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки завдяки досвіду сучасної війни.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року. Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Військово-морські сили США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки