Україна та США проводять перші офіційні випробування українських безпілотників
Київ • УНН
Україна та США провели перші офіційні випробування українських дронів під час візиту американської делегації. Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем.
Україна та Сполучені Штати опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем. Американська делегація відвідала Україну та провела перші офіційні випробування українських дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два візити до України. Метою поїздок було ознайомлення з українськими морськими дронами та проведення перших офіційних випробувань.
Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками. Запропонували американській стороні рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах
Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство у цій сфері та заявляє, що її оборонна промисловість формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки завдяки досвіду сучасної війни.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року. Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники.