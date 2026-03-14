Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб

У країнах Європи дедалі чіткіше усвідомлюють, що структури російської православної церкви можуть використовуватися кремлем як інструмент гібридного впливу та діяльності російських спецслужб. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив про необхідність обмежити діяльність і вплив російських спецслужб у структурах Православної архієпархії Вільнюса і Литви московського патріархату. За його словами, держава має реагувати на такі ризики так само, як перевіряє інвесторів, які прагнуть отримати доступ до стратегічних секторів.

Заява пролунала після оприлюднення литовськими спецслужбами щорічної оцінки національних загроз, де зазначається, що православні церковні структури відіграють помітну роль у поширенні ідеологічних наративів, які просуває російський режим - йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що закордонні осередки рпц системно використовуються кремлем як інструмент впливу. Через них поширюють російську та антизахідну пропаганду, виправдовують агресію проти України та формують мережі політичного й суспільного впливу.

"У низці країн ЄС також фіксували випадки використання церковних структур для покупки нерухомості поблизу військових баз і об’єктів критичної інфраструктури, що може використовуватися для збору розвідінформації. Також фіксувалися випадки прямої співпраці структур рпц з російськими спецслужбами. Саме тому діяльність рпц у Європі дедалі частіше розглядається як питання національної безпеки, а не лише релігії", - додали у ЦПД.

