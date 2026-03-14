$44.160.1950.960.02
ukenru
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 71271 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 46580 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
12 березня, 11:13 • 24344 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.8м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олена Зеленська
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Париж
Франція
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Безпілотний літальний апарат

Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Литва закликає обмежити вплив рпц через поширення кремлівських наративів. Церковні структури використовують для розвідки та антизахідної пропаганди.

Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб

У країнах Європи дедалі чіткіше усвідомлюють, що структури російської православної церкви можуть використовуватися кремлем як інструмент гібридного впливу та діяльності російських спецслужб. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив про необхідність обмежити діяльність і вплив російських спецслужб у структурах Православної архієпархії Вільнюса і Литви московського патріархату. За його словами, держава має реагувати на такі ризики так само, як перевіряє інвесторів, які прагнуть отримати доступ до стратегічних секторів.

Заява пролунала після оприлюднення литовськими спецслужбами щорічної оцінки національних загроз, де зазначається, що православні церковні структури відіграють помітну роль у поширенні ідеологічних наративів, які просуває російський режим

- йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що закордонні осередки рпц системно використовуються кремлем як інструмент впливу. Через них поширюють російську та антизахідну пропаганду, виправдовують агресію проти України та формують мережі політичного й суспільного впливу.

"У низці країн ЄС також фіксували випадки використання церковних структур для покупки нерухомості поблизу військових баз і об’єктів критичної інфраструктури, що може використовуватися для збору розвідінформації. Також фіксувалися випадки прямої співпраці структур рпц з російськими спецслужбами. Саме тому діяльність рпц у Європі дедалі частіше розглядається як питання національної безпеки, а не лише релігії", - додали у ЦПД.

Нагадаємо

осійська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ - Абу-Дабі.

ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10.03.26, 05:02 • 10758 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Вільнюс
Литва
Європа