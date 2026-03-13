ЦПД: російська православна церква відкриє свою релігійну громаду в Абу-Дабі
Київ • УНН
Російська православна церква створить громаду та збудує храм у столиці ОАЕ. ЦПД називає це інструментом м'якої сили кремля для роботи за кордоном.
Російська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ - Абу-Дабі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
РПЦ заявила, що створити громаду та збудувати храм вирішили після звернення "російськомовних православних вірян", які проживають в Абу-Дабі.
Розширення присутності РПЦ за кордоном відбувається на тлі активної зовнішньополітичної стратегії Москви у країнах Глобального Півдня. Церковні структури системно використовуються кремлем як інструмент "м’якої сили" для формування спільнот, пов’язаних із росією
У ЦПД вважають, що церковні громади можуть ставати платформою для консолідації російськомовних "співвітчизників" або місцевих жителів із проросійськими поглядами. Через такі спільноти створюються неформальні мережі контактів, які згодом рф може використовувати для просування своїх інтересів.
ЦПД зазначає, що розбудова церковної інфраструктури за кордоном є не лише релігійною діяльністю, а вписується у стратегію росії з нарощування впливу в державах Глобального Півдня.
