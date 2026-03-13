ЦПД: російська православна церква відкриє свою релігійну громаду в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Російська православна церква створить громаду та збудує храм у столиці ОАЕ. ЦПД називає це інструментом м'якої сили кремля для роботи за кордоном.

ЦПД: російська православна церква відкриє свою релігійну громаду в Абу-Дабі

Російська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ - Абу-Дабі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

РПЦ заявила, що створити громаду та збудувати храм вирішили після звернення "російськомовних православних вірян", які проживають в Абу-Дабі.

Розширення присутності РПЦ за кордоном відбувається на тлі активної зовнішньополітичної стратегії Москви у країнах Глобального Півдня. Церковні структури системно використовуються кремлем як інструмент "м’якої сили" для формування спільнот, пов’язаних із росією

- наголосив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД вважають, що церковні громади можуть ставати платформою для консолідації російськомовних "співвітчизників" або місцевих жителів із проросійськими поглядами. Через такі спільноти створюються неформальні мережі контактів, які згодом рф може використовувати для просування своїх інтересів.

ЦПД зазначає, що розбудова церковної інфраструктури за кордоном є не лише релігійною діяльністю, а вписується у стратегію росії з нарощування впливу в державах Глобального Півдня.

Ольга Розгон

Світ
російська пропаганда
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати