ЦПД: русская православная церковь откроет свою религиозную общину в Абу-Даби

Русская православная церковь откроет свою религиозную общину в столице ОАЭ - Абу-Даби. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

РПЦ заявила, что создать общину и построить храм решили после обращения "русскоязычных православных верующих", проживающих в Абу-Даби.

Расширение присутствия РПЦ за рубежом происходит на фоне активной внешнеполитической стратегии Москвы в странах Глобального Юга. Церковные структуры системно используются кремлем как инструмент "мягкой силы" для формирования сообществ, связанных с россией - подчеркнул Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД считают, что церковные общины могут становиться платформой для консолидации русскоязычных "соотечественников" или местных жителей с пророссийскими взглядами. Через такие сообщества создаются неформальные сети контактов, которые впоследствии РФ может использовать для продвижения своих интересов.

ЦПД отмечает, что развитие церковной инфраструктуры за рубежом является не только религиозной деятельностью, а вписывается в стратегию России по наращиванию влияния в государствах Глобального Юга.

