В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии

В Министерстве обороны Украины назвали вопрос реформирования ВСУ (в частности, и территориальных центров комплектации) чувствительным и отказались сообщать детальную информацию о модернизации украинской армии в целом и процессе мобилизации населения в частности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ профильного министерства, который журналисты получили на свой запрос.

В нем шла речь о том, какие именно изменения ожидают ТЦК: реформирование, обновление или полная ликвидация структуры. Кроме того, у представителей ведомства спросили, кто в Украине будет заниматься мобилизацией и рекрутингом в ряды ВСУ в случае ликвидации ТЦК.

В Минобороны ответили следующее:

"Учитывая чувствительность вопроса и важность указанных проблем, мы подходим чрезвычайно тщательно и взвешенно ко всем решениям, включая коммуникацию. Если такие решения будут приняты – министерство обороны проинформирует надлежащим образом об этом".

В то же время в профильном министерстве отметили, что осознают все проблемные вопросы – как насущные, так и глобальные, связанные с процессом мобилизации населения в период военного положения, и работают над их решением.

Контекст

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и народный депутат Соломия Бобровская, выступая 30 мая в эфире общественно-политического ток-шоу "Говорит Великий Львов", заявила о том, что в рамках реформирования Вооруженных Сил Украины территориальные центры комплектации (ТЦК) могут расформировать.

Больше не будет ТЦК в таком виде как сейчас: структура будет реформирована - сказала Бобровская.

УНН обратился к парламентарию за комментарием по этому поводу.

У меня нет конкретных деталей (этой реформы, – ред.). В этом интервью я говорила о том, что (Министерство, – ред.) обороны должно представить свою реформу уже летом. Вот вместе ее и подождем - ответила Бобровская.

Народный депутат также уточнила, что на данный момент полной информацией о возможном реформировании ТЦК владеет только разработчик реформы – Министерство обороны Украины. Даже парламентарии из профильного комитета не имеют доступа к этой чувствительной информации.

Напомним

Ранее мы сообщали о том, что уже с июня должен начаться запуск первых элементов комплексной трансформации условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Речь идет о новой контрактной модели, более понятных сроках службы и подходах к ротациям.

На этом фоне Министерство обороны сообщало, что готовит решение относительно справедливой модели выплат, новых контрактов и более понятных правил прохождения службы. Отдельно анонсировали специальные контракты для пехоты и военных, выполняющих задачи на передовой.

Другими словами, у украинских защитников появится возможность поэтапно увольняться со службы.

