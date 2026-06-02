В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
В Киеве из-за ночной атаки погиб человек, более 20 пострадавших - ГВА
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атаки
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
"Буковина" — чемпион, "Черноморец" возвращается в УПЛ, "Ворскла" исчезает с футбольной карты — итоги Первой лиги
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 96511 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина Билык
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом Бондом
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии

Киев • УНН

 • 2188 просмотра

Минобороны назвало реформу ТЦК чувствительным вопросом и пока не раскрывает деталей. Депутат Бобровская ожидает презентацию плана обновления структуры летом.

В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии

В Министерстве обороны Украины назвали вопрос реформирования ВСУ (в частности, и территориальных центров комплектации) чувствительным и отказались сообщать детальную информацию о модернизации украинской армии в целом и процессе мобилизации населения в частности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ профильного министерства, который журналисты получили на свой запрос. 

В нем шла речь о том, какие именно изменения ожидают ТЦК: реформирование, обновление или полная ликвидация структуры. Кроме того, у представителей ведомства спросили, кто в Украине будет заниматься мобилизацией и рекрутингом в ряды ВСУ в случае ликвидации ТЦК.

В Минобороны ответили следующее:

"Учитывая чувствительность вопроса и важность указанных проблем, мы подходим чрезвычайно тщательно и взвешенно ко всем решениям, включая коммуникацию. Если такие решения будут приняты – министерство обороны проинформирует надлежащим образом об этом".

В то же время в профильном министерстве отметили, что осознают все проблемные вопросы – как насущные, так и глобальные, связанные с процессом мобилизации населения в период военного положения, и работают над их решением. 

Контекст

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и народный депутат Соломия Бобровская, выступая 30 мая в эфире общественно-политического ток-шоу "Говорит Великий Львов", заявила о том, что в рамках реформирования Вооруженных Сил Украины территориальные центры комплектации (ТЦК) могут расформировать.

Больше не будет ТЦК в таком виде как сейчас: структура будет реформирована

- сказала Бобровская.

УНН обратился к парламентарию за комментарием по этому поводу. 

У меня нет конкретных деталей (этой реформы, – ред.). В этом интервью я говорила о том, что (Министерство, – ред.) обороны должно представить свою реформу уже летом. Вот вместе ее и подождем

- ответила Бобровская.

Народный депутат также уточнила, что на данный момент полной информацией о возможном реформировании ТЦК владеет только разработчик реформы – Министерство обороны Украины. Даже парламентарии из профильного комитета не имеют доступа к этой чувствительной информации.

Напомним

Ранее мы сообщали о том, что уже с июня должен начаться запуск первых элементов комплексной трансформации условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Речь идет о новой контрактной модели, более понятных сроках службы и подходах к ротациям.

На этом фоне Министерство обороны сообщало, что готовит решение относительно справедливой модели выплат, новых контрактов и более понятных правил прохождения службы. Отдельно анонсировали специальные контракты для пехоты и военных, выполняющих задачи на передовой.

Другими словами, у украинских защитников появится возможность поэтапно увольняться со службы.   

Александра Василенко

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина