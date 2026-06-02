Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД

Киев • УНН

 • 3554 просмотра

В результате атаки погибли 13 человек и более 100 ранены. В Киеве, Днепре и Харькове разрушены жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.

Российский обстрел Украины унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших без вести, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, пишет УНН.

По словам министра, в столице спасатели с ночи работали почти во всех районах - на 29 локациях. Большинство пожаров удалось потушить, продолжаются работы на 6 активных локациях в 5 районах Киева, указал он.

"К сожалению, в результате российского обстрела Киева погибли 4 человека. Еще более 60 жителей пострадали и обратились за помощью к врачам. Среди тех, кто получил осколочные ранения - трехлетний ребенок", - сообщил Клименко.

По его данным, повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки, АЗС - гражданская инфраструктура. "Пожар из-за атаки возник и на территории Сервисного центра МВД 8041. Граждане, у которых была запись, смогут получить услугу в любом другом сервисном центре МВД Киева", - отметил министр.

По данным Минздрава, "в Киеве в результате обстрела были повреждены и частично разрушены пять медицинских учреждений - два специализированных медзаведения, а также центры первичной медико-санитарной помощи в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах, больше всего пострадал последний - там разрушены второй и третий этажи". "Медики и пациенты находились в укрытиях. Пострадавших на этих объектах нет", - сообщили в Минздраве.

Как отметил глава МВД, тяжелая ночь была и для Днепра и Харькова.

"В Днепре разрушены многоквартирные дома. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Среди жертв обстрела наш спасатель - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов. Искренние соболезнования семье и коллективу", - указал Клименко.

Еще 35 жителей Днепра, по его словам, пострадали. "Есть информация и о 6 пропавших без вести гражданах", - сообщил министр.

Спасатель и двое гражданских пострадали также этой ночью в Каменском, добавил он.

"В Харькове повреждены дома и продуктовое предприятие, более 10 человек пострадали", - указал Клименко.

Кроме того, по его данным, "зафиксированы разрушения гражданских объектов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожской областях". "В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили", - отметил Клименко.

К ликвидации, по его словам, привлечены все необходимые подразделения системы МВД. "В такие минуты важно не только своевременное спасение из разрушенных домов, но и психологическая поддержка пострадавших и фиксация очередного преступления россии. Спасибо каждому, кто вопреки опасности и ценой собственной жизни спасает и помогает другим", - подчеркнул он.

Юлия Шрамко

