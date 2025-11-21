В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. В ближайшее
время будут проведены экспертизы и идентификация репатриированных тел.
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 109 645 случаев ОРВИ и COVID-19, из них 62 698 среди детей. Уровень заболеваемости
не превысил эпидемический порог ни в одном регионе.
Больше года длится скандал вокруг клиники Odrex в Одессе после смерти пациента Аднана Кивана, с уголовным производством и
подозрениями врачам. Несмотря на это, Министерство здравоохранения Украины не провело ни одной проверки и не реагирует на
многочисленные жалобы.
Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности. Это особенно опасно во время войны, ведь существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.