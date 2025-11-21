Министерство здравоохранения Украины

$42.150.06
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Эксклюзивы
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58
Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира21 ноября, 11:09
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии12:55
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Эксклюзив

16:05
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб

В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. В ближайшее время будут проведены экспертизы и идентификация репатриированных тел.

За неделю в Украине зарегистрировано 109 тысяч заболеваний ОРВИ, более половины заболевших - детиPhoto

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 109 645 случаев ОРВИ и COVID-19, из них 62 698 среди детей. Уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог ни в одном регионе.

Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей

Больше года длится скандал вокруг клиники Odrex в Одессе после смерти пациента Аднана Кивана, с уголовным производством и подозрениями врачам. Несмотря на это, Министерство здравоохранения Украины не провело ни одной проверки и не реагирует на многочисленные жалобы.

Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий

Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности. Это особенно опасно во время войны, ведь существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

