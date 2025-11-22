$42.150.00
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Украинцы получат 850 тысяч экспресс-тестов для скрининга на гепатиты В и С

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

Медицинские закупки Украины приобрели более 850 тысяч экспресс-тестов на гепатиты В и С, которые будут распределены в регионы до конца ноября. Скрининг на маркеры гепатитов В и С входит в 13 пакетов Программы медицинских гарантий, что позволяет украинцам получить эту услугу бесплатно.

Украинцы получат 850 тысяч экспресс-тестов для скрининга на гепатиты В и С

Очередная поставка тест-систем для выявления маркеров вирусных гепатитов В и С (ВГВ и ВГС), приобретенная Медицинскими закупками Украины (МЗУ) за средства Государственного бюджета Украины 2025 года, будет распределена в регионы до конца ноября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МЗ), передает УНН.

Детали

В частности, речь идет о более чем 445 тысячах экспресс-тестов на гепатит B и более чем 413 тысячах – на гепатит C.

Отмечается, что с целью обеспечения доступа к тестированию на вирусные гепатиты B и C государство ежегодно централизованно закупает тест-системы, которые передаются в широкую сеть учреждений здравоохранения по всей стране. Это позволяет проводить скрининг в максимально приближенных к пациенту условиях.

Кроме того, скрининг на маркеры гепатитов B и C входит в 13 пакетов Программы медицинских гарантий, которая финансируется за государственный счет. Поэтому каждый украинец может получить эту услугу бесплатно

- сообщили в Минздраве.

Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу или в любое учреждение здравоохранения, которое проводит тестирование.

Тестирование осуществляют как врачи первичного звена, так и узкие специалисты: инфекционисты, наркологи, фтизиатры и другие.

В ведомстве напомнили, что важно хотя бы раз в жизни пройти тестирование на вирусные гепатиты В и С.

Человек остается в группе риска до тех пор, пока не знает своего гепатит-статуса, ведь болезнь часто годами протекает бессимптомно, в то же время постепенно поражая печень. Своевременное выявление болезни существенно повышает шансы на эффективное лечение и предотвращение осложнений

- говорится в сообщении.

Ежегодно стоит тестироваться людям, которые пользуются услугами стоматологических, косметологических или татуировочных кабинетов или другими медицинскими и немедицинскими процедурами, во время которых возможен контакт с кровью.

Справка

Гепатит – это вирусное заболевание печени воспалительного характера. Существует 5 основных вирусов гепатита: типы А, B, C, D, E. Вирусные гепатиты опасны тем, что они могут привести к развитию серьезных осложнений, вызвать вспышки болезни и значительное распространение заболевания. Вирусы гепатитов В и С провоцируют развитие хронической болезни у сотен миллионов людей по всему миру и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.

Напомним

В Украину доставлено 122 900 доз вакцины против вирусного гепатита B для бесплатной вакцинации детей согласно Календарю прививок. Поставка осуществлена в сотрудничестве Минздрава, Gavi и ЮНИСЕФ.

Вита Зеленецкая

Здоровье
Министерство здравоохранения Украины
Государственный бюджет
Карцинома
ЮНИСЕФ
Украина