Украинцы получат 850 тысяч экспресс-тестов для скрининга на гепатиты В и С
Киев • УНН
Медицинские закупки Украины приобрели более 850 тысяч экспресс-тестов на гепатиты В и С, которые будут распределены в регионы до конца ноября. Скрининг на маркеры гепатитов В и С входит в 13 пакетов Программы медицинских гарантий, что позволяет украинцам получить эту услугу бесплатно.
Очередная поставка тест-систем для выявления маркеров вирусных гепатитов В и С (ВГВ и ВГС), приобретенная Медицинскими закупками Украины (МЗУ) за средства Государственного бюджета Украины 2025 года, будет распределена в регионы до конца ноября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МЗ), передает УНН.
Детали
В частности, речь идет о более чем 445 тысячах экспресс-тестов на гепатит B и более чем 413 тысячах – на гепатит C.
Отмечается, что с целью обеспечения доступа к тестированию на вирусные гепатиты B и C государство ежегодно централизованно закупает тест-системы, которые передаются в широкую сеть учреждений здравоохранения по всей стране. Это позволяет проводить скрининг в максимально приближенных к пациенту условиях.
Кроме того, скрининг на маркеры гепатитов B и C входит в 13 пакетов Программы медицинских гарантий, которая финансируется за государственный счет. Поэтому каждый украинец может получить эту услугу бесплатно
Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу или в любое учреждение здравоохранения, которое проводит тестирование.
Тестирование осуществляют как врачи первичного звена, так и узкие специалисты: инфекционисты, наркологи, фтизиатры и другие.
В ведомстве напомнили, что важно хотя бы раз в жизни пройти тестирование на вирусные гепатиты В и С.
Человек остается в группе риска до тех пор, пока не знает своего гепатит-статуса, ведь болезнь часто годами протекает бессимптомно, в то же время постепенно поражая печень. Своевременное выявление болезни существенно повышает шансы на эффективное лечение и предотвращение осложнений
Ежегодно стоит тестироваться людям, которые пользуются услугами стоматологических, косметологических или татуировочных кабинетов или другими медицинскими и немедицинскими процедурами, во время которых возможен контакт с кровью.
Справка
Гепатит – это вирусное заболевание печени воспалительного характера. Существует 5 основных вирусов гепатита: типы А, B, C, D, E. Вирусные гепатиты опасны тем, что они могут привести к развитию серьезных осложнений, вызвать вспышки болезни и значительное распространение заболевания. Вирусы гепатитов В и С провоцируют развитие хронической болезни у сотен миллионов людей по всему миру и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.
Напомним
В Украину доставлено 122 900 доз вакцины против вирусного гепатита B для бесплатной вакцинации детей согласно Календарю прививок. Поставка осуществлена в сотрудничестве Минздрава, Gavi и ЮНИСЕФ.
