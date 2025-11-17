$42.040.02
Графики отключений электроэнергии
Дистанционное обучение в школах, закрытые кафе и запрет на туристов: в селе на Закарпатье вводят жесткий карантин из-за повторной вспышки гепатита А

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В селе Иза на Закарпатье вводят усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации с вирусным гепатитом А. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток, приостановлена работа заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и переведены школы на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение в школах, закрытые кафе и запрет на туристов: в селе на Закарпатье вводят жесткий карантин из-за повторной вспышки гепатита А

В Закарпатской области в селе Иза вводят жесткий карантин из-за повторной вспышки гепатита А, среди ограничений – дистанционное обучение в школах, закрытие кафе и запрет на въезд туристических автобусов, сообщили в Закарпатской ОГА в понедельник, пишет УНН.

Подробности

селе Иза вводят усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения эпидситуации по вирусному гепатиту А. Несмотря на ранее введенные ограничения заболеваемость остается высокой. Также после возобновления очного обучения в местной школе произошла повторная вспышка инфекции: 7 случаев среди школьников медики зарегистрировали на прошлой неделе", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Решение о введении дополнительных противоэпидемических ограничений сегодня приняли на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Основная цель – не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Усиленные меры, как сообщается, будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии.

По данным ОГА, основные ограничения:

  • приостановлена работа местных свадебных залов, кафе и ресторанов;
    • запрещено проведение массовых мероприятий в г. Хуст и с. Иза (ярмарки, празднования, торговля пищевой продукцией и т.п.);
      • учебные заведения с. Иза переведены на дистанционное обучение;
        • приостановлены туристические мероприятия на территории с. Иза и окрестностей;
          • под запретом - въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзитного проезда, и остановка любого транспорта с целью посещения заведений питания, торговли, быта и обслуживания.

            Специалисты, по сообщению, и в дальнейшем будут осуществлять ежедневный эпидемиологический мониторинг ситуации, надлежащее расследование случаев вирусного гепатита А и проводить дезинфекционные мероприятия в очагах заболевания на территории Хустской общины. Медики продолжат бесплатное тестирование пациентов и контактных лиц.

            Юлия Шрамко

            ОбществоЗдоровье
            Село
            Закарпатская область
            Хуст