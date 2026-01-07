$42.560.14
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил пересмотренное предложение Paramount о поглощении, посчитав его недостаточно привлекательным по сравнению со сделкой с Netflix. Предложение Paramount было названо «неадекватным» и чрезмерно рискованным из-за значительного дополнительного долга.

Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Warner Bros. Discovery снова выбрала Netflix своим приоритетным претендентом вместо Paramount. В среду совет директоров WBD сообщил акционерам, что пересмотренное предложение Paramount в прошлом месяце все еще не так привлекательно, как существующая сделка с Netflix, хотя Paramount заявила, что она учла многие из самых больших опасений Warner Bros." - говорится в публикации.

Как пишет издание, "совет директоров WBD назвал предложение Paramount о враждебном поглощении "неадекватным" и чрезмерно рискованным".

В письме к акционерам совет директоров, как отмечается, "сравнил предложение Paramount с выкупом с помощью левериджа, финансовым процессом, который опирается на использование преимущественно заемных средств для покупки компании".

Paramount намного меньше WBD, поэтому "для осуществления сделки она намерена взять на себя чрезвычайную сумму дополнительного долга - более 50 миллиардов долларов - через договоренности с несколькими финансовыми партнерами", говорится в письме WBD.

В письме добавляется, что эта структура "создает существенно больший риск для WBD и ее акционеров", включая возможность распада всего плана поглощения, по сравнению с "уверенностью слияния с Netflix".

Paramount пыталась смягчить опасения относительно финансирования, указывая на тот факт, что один из самых богатых людей мира, миллиардер Ларри Эллисон из Oracle, финансирует значительную часть предложенного поглощения. Его сын Дэвид Эллисон, генеральный директор Paramount, в прошлом году начал войну торгов за WBD, сделав незапрошенную ставку на активы, включая CNN.

WBD, возглавляемая генеральным директором Дэвидом Заславом, затем провела аукцион и приняла предложение Netflix объемом 27,75 долларов за акцию Warner Bros. и HBO, причем 23,25 долларов наличными, а остальное акциями Netflix.

Paramount предложила 30 долларов за акцию и обнародовала это предложение после того, как совет директоров WBD его отклонил. "Но совет директоров продолжает настаивать на том, что предложение Paramount является неполноценным", пишет издание.

Наряду с опасениями относительно долгового финансирования и обременительных условий, связанных с предложением, WBD ссылалась на потенциальную стоимость своих кабельных активов, которые Netflix не покупает.

Кабельные каналы WBD, включая CNN, будут выделены в новую публичную компанию под названием Discovery Global позже в этом году. Совет директоров Warner утверждал, что Discovery Global будет иметь значительную стоимость сама по себе, тогда как Paramount оценила ее лишь в 1 доллар за акцию.

Когда Paramount впервые объявила о своем враждебном предложении о поглощении, WBD назвала предложение "иллюзорным" и поставила под сомнение финансирование, которое в значительной степени поступает от королевских семей Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби.

В ответ Paramount 22 декабря заявила, что Ларри Эллисон лично гарантирует 40,4 миллиарда долларов, которые он вкладывает для финансирования сделки на 78 миллиардов долларов. Эллисоны также обязались позволить акционерам WBD заглянуть в финансы своего семейного траста, а Paramount повысила комиссию за разделение, которую она выплатит WBD, до 5,8 миллиарда долларов, что соответствует обещанному платежу Netflix.

Однако, в этом измененном предложении Paramount не повысила свою ставку выше 30 долларов, указывает издание.

"Теперь Paramount должна принять решение: она может отказаться от предложения, повысить ставку или потребовать голосования от акционеров WBD", - говорится в публикации.

Враждебная природа предложения Paramount означает, что владельцы акций WBD могут отклонить рекомендацию совета директоров, если компания решит передать дело непосредственно в руки акционеров, объясняет издание.

Юлия Шрамко

