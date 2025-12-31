$42.390.17
12:36 • 1306 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 6352 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 10391 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 10355 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 10663 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11873 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13780 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26600 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62221 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41411 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
УНН Lite
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 204 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 1084 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 2330 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 18354 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62235 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Warner Bros. Discovery планирует отклонить последнее предложение Paramount на 108 миллиардов долларов, даже после того, как Ларри Эллисон согласился лично гарантировать сделку. Совет директоров WBD считает сделку с Netflix более выгодной, несмотря на увеличение комиссии за расторжение и гарантии финансирования от Paramount.

Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT

Warner Bros. Discovery планирует отклонить последнее предложение о поглощении от Paramount, даже после того, как миллиардер, соучредитель Oracle Ларри Эллисон согласился лично гарантировать сделку на сумму 108 миллиардов долларов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с ситуацией, совет директоров WBD по-прежнему считает сделку на 83 миллиарда долларов, заключенную с Netflix в начале декабря, более выгодной, чем предложение Paramount.

Эти источники предупредили, что WBD еще не приняла окончательного решения.

Обсуждения совета директоров происходят на фоне борьбы Netflix и Paramount за поглощение одной из самых известных голливудских студий и стриминговых компаний.

Paramount сделала враждебное предложение о поглощении WBD 8 декабря, всего через несколько дней после того, как Netflix согласилась купить группу. Позже WBD отклонила это предложение, назвав его "менее выгодным", чем сделка Netflix, и рискованным, поскольку оно не было гарантировано личным состоянием Эллисона.

22 декабря Paramount сообщила, что Эллисон согласился предоставить "безотзывную личную гарантию" в размере 40,4 млрд долларов США в виде акционерного финансирования для своего предложения в 108 млрд долларов США, которое возглавляет его сын Дэвид Эллисон.

Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery22.12.25, 16:57 • 6304 просмотра

Paramount также предложила увеличить комиссию за расторжение сделки, которая подлежит выплате в случае блокировки сделки регуляторами, до 5,8 млрд долларов США с 5 млрд долларов США, что соответствует сумме, которую Netflix согласился выплатить в случае блокировки сделки по антимонопольным причинам.

Несмотря на дополнительные гарантии финансирования, Paramount не повысила цену своего предложения, оставив ее без изменений на уровне 30 долларов США за акцию наличными для покупки всей компании, включая такие традиционные телевизионные и кабельные активы, как CNN, TNT и Discovery Channel. Сделка с Netflix предусматривает выделение этих традиционных активов в независимую компанию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, совет директоров WBD рассчитывает на то, что Paramount повысит свое предложение, чтобы начать новые переговоры.

Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25.12.25, 10:09 • 33234 просмотра

Источник добавил, что руководство WBD сочло поправки, внесенные Paramount, недостаточными для расторжения сделки с Netflix, которая предусматривает выплату стриминговой компании компенсации в 2,8 млрд долларов.

Источник, близкий к Paramount, заявил на прошлой неделе, что пересмотренное предложение призвано подтолкнуть WBD к переговорам. Источник добавил, что если WBD проявит "добрую волю", Paramount будет готова повысить цену.

Paramount обратилась непосредственно к акционерам WBD с просьбой поддержать сделку. Акционеры WBD имеют право продать свои акции до 21 января, что является продлением по сравнению с предыдущим 8 января.

Юлия Шрамко

