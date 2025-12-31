Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT

Warner Bros. Discovery планирует отклонить последнее предложение о поглощении от Paramount, даже после того, как миллиардер, соучредитель Oracle Ларри Эллисон согласился лично гарантировать сделку на сумму 108 миллиардов долларов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с ситуацией, совет директоров WBD по-прежнему считает сделку на 83 миллиарда долларов, заключенную с Netflix в начале декабря, более выгодной, чем предложение Paramount.

Эти источники предупредили, что WBD еще не приняла окончательного решения.

Обсуждения совета директоров происходят на фоне борьбы Netflix и Paramount за поглощение одной из самых известных голливудских студий и стриминговых компаний.

Paramount сделала враждебное предложение о поглощении WBD 8 декабря, всего через несколько дней после того, как Netflix согласилась купить группу. Позже WBD отклонила это предложение, назвав его "менее выгодным", чем сделка Netflix, и рискованным, поскольку оно не было гарантировано личным состоянием Эллисона.

22 декабря Paramount сообщила, что Эллисон согласился предоставить "безотзывную личную гарантию" в размере 40,4 млрд долларов США в виде акционерного финансирования для своего предложения в 108 млрд долларов США, которое возглавляет его сын Дэвид Эллисон.

Paramount также предложила увеличить комиссию за расторжение сделки, которая подлежит выплате в случае блокировки сделки регуляторами, до 5,8 млрд долларов США с 5 млрд долларов США, что соответствует сумме, которую Netflix согласился выплатить в случае блокировки сделки по антимонопольным причинам.

Несмотря на дополнительные гарантии финансирования, Paramount не повысила цену своего предложения, оставив ее без изменений на уровне 30 долларов США за акцию наличными для покупки всей компании, включая такие традиционные телевизионные и кабельные активы, как CNN, TNT и Discovery Channel. Сделка с Netflix предусматривает выделение этих традиционных активов в независимую компанию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, совет директоров WBD рассчитывает на то, что Paramount повысит свое предложение, чтобы начать новые переговоры.

Источник добавил, что руководство WBD сочло поправки, внесенные Paramount, недостаточными для расторжения сделки с Netflix, которая предусматривает выплату стриминговой компании компенсации в 2,8 млрд долларов.

Источник, близкий к Paramount, заявил на прошлой неделе, что пересмотренное предложение призвано подтолкнуть WBD к переговорам. Источник добавил, что если WBD проявит "добрую волю", Paramount будет готова повысить цену.

Paramount обратилась непосредственно к акционерам WBD с просьбой поддержать сделку. Акционеры WBD имеют право продать свои акции до 21 января, что является продлением по сравнению с предыдущим 8 января.