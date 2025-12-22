Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery
Paramount обновила предложение по приобретению Warner Bros. Discovery с личной гарантией Ларри Эллисона на $40,4 миллиарда. Общая стоимость сделки составляет $78 миллиардов, что превышает предложение Netflix.
В понедельник, 22 декабря, компания Paramount представила обновленное предложение о приобретении Warner Bros. Discovery. Главным изменением стало то, что Ларри Эллисон – один из самых богатых людей мира – лично будет гарантировать 40,4 миллиарда долларов собственного капитала для финансирования сделки, общая стоимость которой составляет 78 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Ранее совет директоров WBD отклонял запросы Paramount, называя их финансовые планы "иллюзорными" и отдавая предпочтение предложению от Netflix. Чтобы доказать серьезность намерений, Paramount не только предоставила личные гарантии Эллисона, но и открыла данные о семейном трасте, который владеет 1,16 миллиарда акций Oracle.
Paramount предлагает акционерам 30 долларов за акцию (вместе с CNN и кабельными каналами), что выше предложения Netflix в 27,75 долларов. Помимо капитала Эллисона, сделка в значительной степени финансируется королевскими семьями Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби.
Также компания увеличила сумму "неустойки" за расторжение сделки до 5,8 миллиарда долларов, сравнявшись в этом вопросе с условиями Netflix. Теперь решение за акционерами, которые могут поддержать предложение Paramount даже несмотря на скепсис совета директоров.
