Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 5582 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 6498 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 10533 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 13010 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 14174 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 15984 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15027 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12400 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11663 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8508 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23569 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 25821 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 19688 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 16981 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 7818 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 5582 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 17222 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 55525 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 77571 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 111812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тимур Миндич
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 1630 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 26042 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23777 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 31647 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32515 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Forbes

Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Paramount обновила предложение по приобретению Warner Bros. Discovery с личной гарантией Ларри Эллисона на $40,4 миллиарда. Общая стоимость сделки составляет $78 миллиардов, что превышает предложение Netflix.

Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery

В понедельник, 22 декабря, компания Paramount представила обновленное предложение о приобретении Warner Bros. Discovery. Главным изменением стало то, что Ларри Эллисон – один из самых богатых людей мира – лично будет гарантировать 40,4 миллиарда долларов собственного капитала для финансирования сделки, общая стоимость которой составляет 78 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Ранее совет директоров WBD отклонял запросы Paramount, называя их финансовые планы "иллюзорными" и отдавая предпочтение предложению от Netflix. Чтобы доказать серьезность намерений, Paramount не только предоставила личные гарантии Эллисона, но и открыла данные о семейном трасте, который владеет 1,16 миллиарда акций Oracle.

Сделка на 108,4 млрд долларов под угрозой: Warner Bros. может не поддержать предложение Paramount17.12.25, 12:14 • 3063 просмотра

У нас герметичное финансирование 

– заявил гендиректор Paramount Дэвид Эллисон, назвав сомнения совета директоров WBD относительно спонсоров "абсурдными".

Paramount предлагает акционерам 30 долларов за акцию (вместе с CNN и кабельными каналами), что выше предложения Netflix в 27,75 долларов. Помимо капитала Эллисона, сделка в значительной степени финансируется королевскими семьями Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби.

Также компания увеличила сумму "неустойки" за расторжение сделки до 5,8 миллиарда долларов, сравнявшись в этом вопросе с условиями Netflix. Теперь решение за акционерами, которые могут поддержать предложение Paramount даже несмотря на скепсис совета директоров.

Warner Bros Discovery отклонила предложение Paramount на 108,4 млрд долларов17.12.25, 16:47 • 3535 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Фильм
Сериал
Абу-Даби
Саудовская Аравия
Катар
Netflix