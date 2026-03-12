Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Киев • УНН
Владимир Зеленский анонсировал расширение энергетического сотрудничества и строительство линий электропередачи. Проекты усилят Черновицкую область и регион.
Украина и Румыния расширяют сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, в частности речь идет о строительстве новых линий электропередачи между двумя странами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.
По словам главы государства, между странами существует значительный потенциал для экономического сотрудничества.
Украина и Румыния имеют очень значительный потенциал экономической и инфраструктурной совместной работы. Это то, что может значительно усилить наши национальные экономики и дать экономический рост
Он сообщил, что стороны работают над расширением энергетического сотрудничества.
Мы работаем над расширением трансграничного энергетического сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для поставки электричества
По его словам, новые энергетические проекты будут иметь важное значение для энергетической безопасности региона.
Это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область, и позволит Румынии стать сильнее с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы
Президент добавил, что также обсуждались совместные проекты в сфере добычи энергоресурсов в Черном море и сотрудничество в нефтегазовом секторе.
Напомним
Украина и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве, что должно укрепить сотрудничество между странами