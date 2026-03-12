Эксклюзив

Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка

Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности

Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан

Эксклюзив

Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара

Эксклюзив

Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City

Эксклюзив

СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"

Эксклюзив

Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск

Эксклюзив

Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам

Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо