Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал расширение энергетического сотрудничества и строительство линий электропередачи. Проекты усилят Черновицкую область и регион.

Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности

Украина и Румыния расширяют сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, в частности речь идет о строительстве новых линий электропередачи между двумя странами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.

По словам главы государства, между странами существует значительный потенциал для экономического сотрудничества.

Украина и Румыния имеют очень значительный потенциал экономической и инфраструктурной совместной работы. Это то, что может значительно усилить наши национальные экономики и дать экономический рост 

– отметил Зеленский.

Он сообщил, что стороны работают над расширением энергетического сотрудничества.

Мы работаем над расширением трансграничного энергетического сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для поставки электричества 

– сказал Президент.

По его словам, новые энергетические проекты будут иметь важное значение для энергетической безопасности региона.

Это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область, и позволит Румынии стать сильнее с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы 

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что также обсуждались совместные проекты в сфере добычи энергоресурсов в Черном море и сотрудничество в нефтегазовом секторе.

Напомним 

Украина и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве, что должно укрепить сотрудничество между странами

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Электроэнергия
Черновицкая область
Черное море
Румыния
Владимир Зеленский
Украина