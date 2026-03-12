В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил о ежегодном праздновании Дня румынского языка. Это решение стало ответом на существование Дня украинского языка в Румынии.
В Украине появится официальный День румынского языка, который будут отмечать ежегодно 31 августа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.
По словам Главы украинского государства, этот шаг является важным сигналом поддержки румынского национального меньшинства в Украине и развития двусторонних отношений между странами.
Он также отметил, что в Румынии уже существует День украинского языка, который отмечают 9 ноября.
Румыния продолжает военную и дипломатическую поддержку Украины. Стороны подписали официальное соглашение о совместном производстве дронов на румынской территории.