В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа

В Украине появится официальный День румынского языка, который будут отмечать ежегодно 31 августа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.

По словам Главы украинского государства, этот шаг является важным сигналом поддержки румынского национального меньшинства в Украине и развития двусторонних отношений между странами.

Он также отметил, что в Румынии уже существует День украинского языка, который отмечают 9 ноября.

Напомним

Румыния продолжает военную и дипломатическую поддержку Украины. Стороны подписали официальное соглашение о совместном производстве дронов на румынской территории.