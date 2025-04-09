Александр Сырский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27467 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

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Сырский: вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором говорил Зеленский, "фактически уже началось"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.

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Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

Главком ВСУ Сырский доложил о фронте и действиях в Курской и Белгородской областях. Активные действия продолжаются для защиты Украины.

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От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

Зеленский на Ставке подчеркнул увеличение производства дронов всех типов, включая разработку наземных роботизированных комплексов. Он отметил прогресс в производстве дронов с оптоволокном и "дипстрайков".

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Сирский: Силы обороны в марте обезвредили дронами более 77 тысяч вражеских целей

В марте Силы обороны Украины поразили более 77 тысяч вражеских целей дронами, что на 10% больше, чем в феврале. Главный приоритет – наращивание возможностей беспилотных систем.

Война • 7 апреля, 16:05 • 12583 просмотра

Начальник Штаба обороны Британии о плане относительно контингента: это очень широкое понятие

Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.

Война • 7 апреля, 12:15 • 9875 просмотра

"Согласовали общее видение": Сырский встретился с военным руководством Британии и Франции

Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с военными Великобритании и Франции по гарантированию безопасности Украины. Обсудили шаги для устойчивого мира в Украине и Европе.

Война • 5 апреля, 19:35 • 7895 просмотра

ВСУ уничтожили 408 артсистем оккупантов за неделю, а с начала года – 4005

За прошедшую неделю, с 24 по 31 марта, украинские военные уничтожили 408 вражеских артиллерийских систем. С начала года потери оккупантов достигли 4005 артсистем.

Война • 31 марта, 16:21 • 24043 просмотра

Сирский: основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но россияне буксуют

Главком ВСУ сообщил, что основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но они фактически буксуют. Украинская армия активно уничтожает врага и адаптирует новичков.

Война • 31 марта, 10:46 • 44998 просмотра

Потери врага: за сутки ликвидировано 1510 оккупантов, 14 танков и 56 артсистем

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1510 российских военных, а также уничтожили 14 танков и 56 артиллерийских систем. Общие потери армии рф с начала войны достигли 914 000 человек.

Война • 30 марта, 05:12 • 32439 просмотра

Сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на Сумщину и Харьковщину: Зеленский поговорил с Сырским

Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ о ситуации на фронте, включая районы, где украинские силы действуют на территории россии. Активность ВСУ не дает оккупантам продвинуться на Сумщину и Харьковщину.

Война • 29 марта, 18:45 • 40705 просмотра

Сырский заявил, что с начала года противник потерял почти 10 тысяч единиц техники

С начала года потери оккупантов в автомобильной и спецтехнике составили почти 10 тысяч единиц. Силы обороны ежедневно ликвидируют более тысячи захватчиков.

Война • 29 марта, 17:32 • 46184 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 157 боев, на Покровском направлении - 72 штурма

В течение суток произошло 157 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки врага сосредоточены на Покровском направлении, где зафиксировано 72 штурма.

Война • 28 марта, 20:16 • 23980 просмотра

Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды защитникам в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды бойцам ДШВ, морской пехоты, мехбригады и ТрО в Сумской области. Он отметил их вклад в защиту Украины на Курщине и Сумщине.

Общество • 27 марта, 16:05 • 31006 просмотра

Сирский: рф за 7,5 месяцев потеряла на курщине более 55 тыс. военных, более 22 тыс. - безвозвратно

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силы обороны проводят оборонную операцию в зоне группировки войск "Курск". Общие потери противника составляют более 55 тыс. человек.

Война • 27 марта, 11:11 • 26526 просмотра

В эти дни сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте: Зеленский после доклада Сырского

Владимир Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По словам Президента, украинские войска достигли важных результатов.

Война • 25 марта, 18:38 • 23123 просмотра

Подготовились к встрече в Саудовской Аравии: Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове

Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове, обсудили ситуацию на фронте и подготовку к встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Также заслушал доклады командиров ОГВ "Харьков".

Война • 22 марта, 17:51 • 118521 просмотра

156 боевых столкновений в сутки: ВСУ сдерживают наступление врага на нескольких направлениях

В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.

Война • 20 марта, 21:41 • 14765 просмотра

ВСУ приняли на вооружение роботизированный комплекс "Лють": что он может

Украинский наземный робокомплекс "Лють" кодифицирован и допущен к эксплуатации. Он ведет наблюдение, имеет пулемет 7.62 и выявляет цели днем и ночью.

Война • 18 марта, 13:34 • 16224 просмотра

Зеленский определил задачи для нового главы Генштаба: ускориться с армейскими корпусами и аудит потребностей бригад

На встрече с министром обороны и новым начальником Генштаба Зеленский обсудил ситуацию на фронте и определил приоритеты. Главная задача – ускорить формирование корпусной системы в ВСУ.

Война • 17 марта, 12:29 • 16503 просмотра

Воины "Азова" сокрушительно ликвидировали позиции оккупантов на Покровском направлении: видео операции "Землетрясение"

Бойцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" провели успешную операцию "Землетрясение", подорвав позиции россиян возле Покровска. Задача выполнена без потерь, воины вернулись с операции.

Война • 17 марта, 02:45 • 22859 просмотра

Умеров опроверг окружение украинских подразделений в Курской области

Министр обороны Умеров заявил, что украинские военные отошли на более выгодные позиции, и ни одно подразделение не находится в окружении. Он назвал заявления об этом российской пропагандой.

Война • 16 марта, 23:53 • 19093 просмотра

Боевой опыт в планировании операций, развитие корпусной системы: Зеленский озвучил задачи нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский назначил Андрея Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ. Главная задача - активное применение боевого опыта и развитие корпусной системы.

Война • 16 марта, 21:38 • 15962 просмотра

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, общие потери российских военных в войне против Украины с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны продолжают уничтожать врага.

Война • 16 марта, 12:25 • 62005 просмотра

Сырский доложил Зеленскому: ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а операция на курщине продолжается, окружения нет

Главком Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении, продолжении операции на Курщине, и планах РФ относительно Сумской области. "Длинный Нептун" успешно прошел испытания.

Война • 15 марта, 11:28 • 26014 просмотра

Сырский посетил полосу обороны в Харьковской области: противник не прекращает попыток штурмовых действий

Главнокомандующий ВСУ работал в полосе обороны бригады "Хартия", где обсудил вопросы устойчивости обороны. Он подчеркнул, что враг заблокирован в районе Волчанска.

Война • 14 марта, 13:58 • 13963 просмотра

Армия рф практически полностью уничтожила суджу - руководитель ЦПД

Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены.

Война • 13 марта, 10:00 • 18779 просмотра

Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курщине, отбив пять атак противника. Продолжаются бои, враг нанес авиаудары и совершил 239 артобстрелов.

Война • 12 марта, 20:18 • 21769 просмотра