Александр Сырский

В Украине разработали дрон для перехвата БПЛА "Shahed". Разработчики говорят, что это самый успешный перехватчик.
Россияне активизировались на направлениях Харьковской и Сумской областей, но о наступлении на областные центры пока говорить нельзя, подчеркнул Андрей Коваленко.
Украинские военные уничтожили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 дроновым ударом сразу после приземления. Стоимость самолета составляет около 100 миллионов долларов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что наступление россии на Сумскую и Харьковскую области фактически уже началось. Количество наступательных действий противника увеличилось вдвое.
Главком ВСУ Сырский доложил о фронте и действиях в Курской и Белгородской областях. Активные действия продолжаются для защиты Украины.
Зеленский на Ставке подчеркнул увеличение производства дронов всех типов, включая разработку наземных роботизированных комплексов. Он отметил прогресс в производстве дронов с оптоволокном и "дипстрайков".
В марте Силы обороны Украины поразили более 77 тысяч вражеских целей дронами, что на 10% больше, чем в феврале. Главный приоритет – наращивание возможностей беспилотных систем.
Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.
Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с военными Великобритании и Франции по гарантированию безопасности Украины. Обсудили шаги для устойчивого мира в Украине и Европе.
За прошедшую неделю, с 24 по 31 марта, украинские военные уничтожили 408 вражеских артиллерийских систем. С начала года потери оккупантов достигли 4005 артсистем.
Главком ВСУ сообщил, что основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но они фактически буксуют. Украинская армия активно уничтожает врага и адаптирует новичков.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1510 российских военных, а также уничтожили 14 танков и 56 артиллерийских систем. Общие потери армии рф с начала войны достигли 914 000 человек.
Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ о ситуации на фронте, включая районы, где украинские силы действуют на территории россии. Активность ВСУ не дает оккупантам продвинуться на Сумщину и Харьковщину.
С начала года потери оккупантов в автомобильной и спецтехнике составили почти 10 тысяч единиц. Силы обороны ежедневно ликвидируют более тысячи захватчиков.
В течение суток произошло 157 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки врага сосредоточены на Покровском направлении, где зафиксировано 72 штурма.
Главнокомандующий ВСУ вручил государственные награды бойцам ДШВ, морской пехоты, мехбригады и ТрО в Сумской области. Он отметил их вклад в защиту Украины на Курщине и Сумщине.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силы обороны проводят оборонную операцию в зоне группировки войск "Курск". Общие потери противника составляют более 55 тыс. человек.
Владимир Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По словам Президента, украинские войска достигли важных результатов.
Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове, обсудили ситуацию на фронте и подготовку к встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Также заслушал доклады командиров ОГВ "Харьков".
В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.
Украинский наземный робокомплекс "Лють" кодифицирован и допущен к эксплуатации. Он ведет наблюдение, имеет пулемет 7.62 и выявляет цели днем и ночью.
На встрече с министром обороны и новым начальником Генштаба Зеленский обсудил ситуацию на фронте и определил приоритеты. Главная задача – ускорить формирование корпусной системы в ВСУ.
Бойцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" провели успешную операцию "Землетрясение", подорвав позиции россиян возле Покровска. Задача выполнена без потерь, воины вернулись с операции.
Министр обороны Умеров заявил, что украинские военные отошли на более выгодные позиции, и ни одно подразделение не находится в окружении. Он назвал заявления об этом российской пропагандой.
Зеленский назначил Андрея Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ. Главная задача - активное применение боевого опыта и развитие корпусной системы.
По словам главнокомандующего ВСУ, общие потери российских военных в войне против Украины с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны продолжают уничтожать врага.
Главком Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении, продолжении операции на Курщине, и планах РФ относительно Сумской области. "Длинный Нептун" успешно прошел испытания.
Главнокомандующий ВСУ работал в полосе обороны бригады "Хартия", где обсудил вопросы устойчивости обороны. Он подчеркнул, что враг заблокирован в районе Волчанска.
Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены.
Силы обороны Украины продолжают операцию на Курщине, отбив пять атак противника. Продолжаются бои, враг нанес авиаудары и совершил 239 артобстрелов.