Александр Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, общие потери российских военных в войне против Украины с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны продолжают уничтожать врага.