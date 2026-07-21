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Скоро будет позиция Президента - в ОП отреагировали на сообщение о возможной отставке Сырского

Киев • УНН

 • 5754 просмотра

Дмитрий Литвин заявил, что скоро будет позиция Президента Украины относительно информации о вероятном увольнении Главкома ВСУ Александра Сырского.

Скоро будет позиция Президента - в ОП отреагировали на сообщение о возможной отставке Сырского

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что скоро будет позиция Президента Украины Владимира Зеленского относительно информации об увольнении Главкома ВСУ Александра Сырского, передает УНН.

Скоро будет позиция Президента 

— сообщил Литвин, комментируя журналистам новую волну сообщений о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Контекст

В Украине уже несколько дней обсуждается вероятность отставки Александра Сырского с должности Главкома.

Нардеп Алексей Гончаренко и бывший советник Михаила Федорова - Сергей Стерненко сообщили, что "Сырский больше не Главком". Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Александр Сырский
Владимир Зеленский