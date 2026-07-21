Скоро будет позиция Президента - в ОП отреагировали на сообщение о возможной отставке Сырского
Киев • УНН
Дмитрий Литвин заявил, что скоро будет позиция Президента Украины относительно информации о вероятном увольнении Главкома ВСУ Александра Сырского.
Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что скоро будет позиция Президента Украины Владимира Зеленского относительно информации об увольнении Главкома ВСУ Александра Сырского, передает УНН.
Скоро будет позиция Президента
Контекст
В Украине уже несколько дней обсуждается вероятность отставки Александра Сырского с должности Главкома.
Нардеп Алексей Гончаренко и бывший советник Михаила Федорова - Сергей Стерненко сообщили, что "Сырский больше не Главком". Однако официального подтверждения данной информации пока нет.